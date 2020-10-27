Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности

Однажды заметив кролика у фонтана на своём участке, мужчина решил поставить камеру рядом с ним, чтобы посмотреть, кто ещё посещает водопой. И это было правильным решением, ведь увидел он там всю лесную братву!
Что одинаково любят все лесные звери и птицы? Правильный ответ вовсе не «диснеевские принцессы», а водоём, где можно беспрепятственно пить водичку!
Он решил установить скрытую камеру и обнаружил, что его фонтан пользуется дикой популярностью. За несколько дней у мужчины набралось материала на крутое видео, которое стало ужаcно популярным на reddit.
А этот паренёк расплескал всю воду на камеру
Как именно он это сделал, вы можете увидеть на видео в конце поста.
Посмотрите на всех этих ребят в движении!
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