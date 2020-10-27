Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности

Однажды заметив кролика у фонтана на своём участке, мужчина решил поставить камеру рядом с ним, чтобы посмотреть, кто ещё посещает водопой. И это было правильным решением, ведь увидел он там всю лесную братву!

0 Источник: Что одинаково любят все лесные звери и птицы? Правильный ответ вовсе не «диснеевские принцессы», а водоём, где можно беспрепятственно пить водичку!

0 Источник: Он решил установить скрытую камеру и обнаружил, что его фонтан пользуется дикой популярностью. За несколько дней у мужчины набралось материала на крутое видео, которое стало ужаcно популярным на reddit.

Всё началось с того, что хозяин участка заметил вот этого парня 0 Источник:

Койот 0 Источник:

Скунс 0 Источник:

Енот 0 Источник:

Даже змея приползла на водопой! 0 Источник:

А этот паренёк расплескал всю воду на камеру 0 Источник: Как именно он это сделал, вы можете увидеть на видео в конце поста.

Хищным птицам тоже нужно попить водички 0 Источник:

Птичья вечеринка! 0 Источник: