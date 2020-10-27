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Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности

Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности (10 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   вода   водопой   животные   природа   фонтан   фото   
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Однажды заметив кролика у фонтана на своём участке, мужчина решил поставить камеру рядом с ним, чтобы посмотреть, кто ещё посещает водопой. И это было правильным решением, ведь увидел он там всю лесную братву!

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Метки: видео   вода   водопой   животные   природа   фонтан   фото   
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Игорь 17 минут назад
Баян, но по теме.
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