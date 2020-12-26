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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4473 поста • 630 подписчиков подписаться
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20 портретов девушки, которая установила стандарты женской красоты в начале 20 века

20 портретов девушки, которая установила стандарты женской красоты в начале 20 века (21 фото)

Автор:
26 декабря 2020 14:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: женская красота   знаковые фотографии   красавицы   начало 20-го века   ретро   фотомодели   фотопортреты   черно-белые снимки   
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В самом начале 20 века американка Эвелин Несбит (1884–1967) была известна миллионам людей: ее лицо и фигуру можно было увидеть повсюду - в печатной рекламе, на сувенирах, календарях, обложках самых популярных журналов. Эта юная девушка уже в 16 лет была самой фотографируемой женщиной своей эпохи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женская красота   знаковые фотографии   красавицы   начало 20-го века   ретро   фотомодели   фотопортреты   черно-белые снимки   
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10k
Serg2001 Час назад
- Узнаешь Маргадон?
- Натюрлих, экселенц! Отличная фемина! (с)
- Узнаешь Маргадон? - Натюрлих, экселенц! Отличная фемина! (с)
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51k
Андрей 2 минуты назад
как с полотен Климта
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2k
VL 14 минут назад
Хорошенькие. Очень.
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3k
TirAn 42 минуты назад
На некоторый фото нос задран вверх, ноздри смотрятся как то не очень хорошо. на любом портрете
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