20 портретов девушки, которая установила стандарты женской красоты в начале 20 века

В самом начале 20 века американка Эвелин Несбит (1884–1967) была известна миллионам людей: ее лицо и фигуру можно было увидеть повсюду - в печатной рекламе, на сувенирах, календарях, обложках самых популярных журналов. Эта юная девушка уже в 16 лет была самой фотографируемой женщиной своей эпохи.

0 Культ Эвелин Несбит задал высокую планку женской красоте того времени.



Эти фотопортреты молодой Эвелин Несбит были сделаны известным мастером пейзажных и портретных снимков Рудольфом Эйкемейером-младшим в начале 1900-х годов.

1. 0 Источник:

×

2. 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. 0 Источник: