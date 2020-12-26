20 портретов девушки, которая установила стандарты женской красоты в начале 20 века

В самом начале 20 века американка Эвелин Несбит (1884–1967) была известна миллионам людей: ее лицо и фигуру можно было увидеть повсюду - в печатной рекламе, на сувенирах, календарях, обложках самых популярных журналов. Эта юная девушка уже в 16 лет была самой фотографируемой женщиной своей эпохи.
Культ Эвелин Несбит задал высокую планку женской красоте того времени.
Эти фотопортреты молодой Эвелин Несбит были сделаны известным мастером пейзажных и портретных снимков Рудольфом Эйкемейером-младшим в начале 1900-х годов.
Эти фотопортреты молодой Эвелин Несбит были сделаны известным мастером пейзажных и портретных снимков Рудольфом Эйкемейером-младшим в начале 1900-х годов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: женская красота знаковые фотографии красавицы начало 20-го века ретро фотомодели фотопортреты черно-белые снимки
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