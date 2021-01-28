Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"

Бразильский фотограф Маркос Альберти пригласил друзей к себе и сфотографировал их,

"когда они приехали, и на их лицах все еще отражалась усталость после целого дня работы, от пробок".

Затем он запечатлел, как постепенно менялись их настроения после доброупотребления вина.

Эту подборку он так и назвал: "Три бокала спустя".

0 Источник:

0 Источник:

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Три бокала спустя 0