Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"

Бразильский фотограф Маркос Альберти пригласил друзей к себе и сфотографировал их,
"когда они приехали, и на их лицах все еще отражалась усталость после целого дня работы, от пробок".
Затем он запечатлел, как постепенно менялись их настроения после доброупотребления вина.
Эту подборку он так и назвал: "Три бокала спустя".
"когда они приехали, и на их лицах все еще отражалась усталость после целого дня работы, от пробок".
Затем он запечатлел, как постепенно менялись их настроения после доброупотребления вина.
Эту подборку он так и назвал: "Три бокала спустя".
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Авторский пост
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