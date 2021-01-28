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Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"

Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя" (8 фото)

Автор:
28 января 2021 17:15
Метки: Маркос Альберти   фото после вина   фотопортреты   
3192
8
Бразильский фотограф Маркос Альберти пригласил друзей к себе и сфотографировал их,
"когда они приехали, и на их лицах все еще отражалась усталость после целого дня работы, от пробок".
Затем он запечатлел, как постепенно менялись их настроения после доброупотребления вина.
Эту подборку он так и назвал: "Три бокала спустя".
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Метки: Маркос Альберти   фото после вина   фотопортреты   
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6k
B0n 2 часа назад
Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"
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24k
Павел Vovan Petroff 40 минут назад
Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"
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3k
Seastar 2 часа назад
"О вреде алкоголя написаны сотни книг,а о пользе-ни одной.По-моему зря..." Сергей Довлатов
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1k
Павел Коваленко 2 часа назад
я после трех бокалов становлюсь ка на первой фотке из четырех
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26k
Slonyash 2 часа назад
На последнем профессионал?
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683
Gayrat 3 часа назад
Там должны быть не бокалы, а бутылки, вино все же. А то будет, как на последней серии сравнений. )
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230
kotlee2602 3 часа назад
Как начну не могу остановиться..... фотографа ко мне.....Но тут тремя не обойдётся....... Как с похмелья то жопа....Не пейте............................
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11k
KOSTELLO 3 часа назад
Первая хороша.
Весьма е.б.а.б.е.льна
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13k
Денис 3 часа назад
Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"
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1k
Matrix 4 часа назад
ещё через 5 бокалов:

ещё через 5 бокалов:
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3k
ваня панкин 4 часа назад

Весёлые фотопортреты друзей: "Три бокала спустя"
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2k
Max Lu 4 часа назад
может они просто Аншлаг смотрели
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1k
alex 4 часа назад
забыл добавить. потом они после трёх бокалов пойдут приключения искать на свою задницу. чем это заканчивается видел в адок. бразилия, мать её
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2k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
Винишко со спиртом 1 к 1?
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1k
alex 4 часа назад
я после пузыря 0.5 уотки такой же, как они на первом фото. только спать хочу
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971
СДД 4 часа назад
Задумался просто.
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50k
pynh 4 часа назад
3 бокала вина и такие изменения? Сколько градусов в винишке?
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11k
Serg2001 pynh 4 часа назад
Это просто у них такие организмы неподготовленные... ))
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Hallo FreeSpace pynh 4 часа назад
да ладно , я с 3х бокалов как раз 4я фотка
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1k
ых pynh 3 часа назад
Может бокалы по 0,7?
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