Они на что-то намекают или просто кажется? Анкеты девушек из Tinder

Эти анкеты найдены в приложении для знакомств. Реальные люди, реальные цели, реальный шок. Девушки открытом текстом намекают на интим, не видя в этом ничего постыдного. Или они так шутят, как думаете?
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