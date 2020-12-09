Они на что-то намекают или просто кажется? Анкеты девушек из Tinder

Эти анкеты найдены в приложении для знакомств. Реальные люди, реальные цели, реальный шок. Девушки открытом текстом намекают на интим, не видя в этом ничего постыдного. Или они так шутят, как думаете?

0

1. Какие планы на новогоднюю ночь? 0 Источник:

2. Умеют они красиво намекнуть 0 Источник:

3. Завышенная самооценка - это про них 0 Источник:

4. Если у вас нет дачи, то стоит обратить внимание на эту девушку 0 Источник:

5. Мы продолжаем чемпионат по пошлым намекам 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Казалось бы, все намекают на одно и то же, а сколько интересных вариаций 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Мужики, познакомились бы с героинями этого поста? 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник: