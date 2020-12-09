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Они на что-то намекают или просто кажется? Анкеты девушек из Tinder

Они на что-то намекают или просто кажется? Анкеты девушек из Tinder (15 фото)

Автор:
09 декабря 2020 19:33
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   красота   намек   юмор   
2784
15
Эти анкеты найдены в приложении для знакомств. Реальные люди, реальные цели, реальный шок. Девушки открытом текстом намекают на интим, не видя в этом ничего постыдного. Или они так шутят, как думаете?

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Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   красота   намек   юмор   
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3  комментария
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3k
schmubu 46 минут назад
туповатый лайкодрочер Stan пытается налайкодрочить на каком-то унылом гумне для школоты.
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SSD 2 минуты назад
Реклама этого говнопреложения, призвана всех дрочил с фишек бежать туда к этим телкам. Инфа 146%
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360k
Алексей 23 минуты назад
кто ее пИнал?????
кто ее пИнал?????
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Stan from Russia

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