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Желают познакомиться: девушки из Tinder, которым палец в рот не клади

Желают познакомиться: девушки из Tinder, которым палец в рот не клади (21 фото)

Автор:
21 августа 2020 19:59
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   анкета   девушки   знакомства   отношения   прикол   юмор   
5415
21
Сегодня все чаще люди знакомятся через интернет, используя специальные сайты и приложения. Героини данной подборки подошли к заполнению своих аккаунтов с юмором и креативом, что не оставило мужчин равнодушными.

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Метки: Tinder   анкета   девушки   знакомства   отношения   прикол   юмор   
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10  комментариев
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3k
Севастьян 3 часа назад
На одну ночь,для жизни не подходят.
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−19
Гоша Мокеев Полчаса назад
Девушки становятся всё более изощерённые и изобретательные Я бы назвал это процессом эволюции =)
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
ох уж это поколение егэ, точнее жертвы западного шаблона потреблятства
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61
Nane First NameLast 2 часа назад
Фейки. Но пункт 7 про стиральную машинку кто-то понял?))
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31k
Андрей Бертон Nane First NameLast 2 часа назад
Необязательно фейки, главное завлечь доступностью. А после звонка, вам озвучат ценник за эту доступность.
А что там не понятного, там всё чётко написано.
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6k
Killgrave Nane First NameLast Час назад
"Узкая (пи*да) с большой загрузкой"
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8k
alexis 2 часа назад
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928
Schweik 3 часа назад
ШЛЮПКИ
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35k
Вепс 3 часа назад
Шмары
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34k
doker 3 часа назад
Да, только лет 10-20 каждому экземпляру добавить надо к возрасту. А опыт... им на пенсию пора.
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