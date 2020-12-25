Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети

Предновогодняя суета уже накрывает российские города, родители судорожно ищут подарки детям. Чтобы проще было понять, чего хочет ребенок, мамы и папы завели традицию: писать Деду Морозу пожелания. Мы собрали детские письма, в которых полно искренности и мимимишности.
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А вы писали письма Деду Морозу?
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Там дадут список, а девочки вас очень ждут.
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