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Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети

Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети (15 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:43
Метки: 2021   дети   милота   новый год   письма деду морозу   фото   
1238
15
Предновогодняя суета уже накрывает российские города, родители судорожно ищут подарки детям. Чтобы проще было понять, чего хочет ребенок, мамы и папы завели традицию: писать Деду Морозу пожелания. Мы собрали детские письма, в которых полно искренности и мимимишности.
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Метки: 2021   дети   милота   новый год   письма деду морозу   фото   
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2k
Агасфер Час назад
А мне бы просто список плохих девочек
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65k
Пётровыч Агасфер 40 минут назад
ФКУ Исправительная колония №6 УФСИН.
Адрес: 303222, Орловская обл., Кромской район, п.Шахово Телефон(ы): 8(48643) 2-06-45, 2-06-75
Там дадут список, а девочки вас очень ждут.
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65
SavageTi 13 минут назад
А где гироскутеры, электросамокаты и прочая атрибутика, без которой современным детям никак?
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226
Внезапно я Полчаса назад
Ну, в письме про батарейки ребёнок здорово ставит запятые в сложном предложении. Или это фейк тоже?:)
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470
Сергей 45 минут назад
Дети которые выучили буквы, но еще не знают как пишутся все слова пишут совсем по-другому...а здесь все слова раздельно и правильно написанные
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16k
babuby Сергей Полчаса назад
Обычно им диктуют взрослые. Не что писать, а как писать.
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4k
modj 49 минут назад
Про дрова сильно... А ведь его мама все равно сделает ему подарак хоть и денег нет на дрова...
Как вспомню 90-е...
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