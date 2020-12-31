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И в этот момент мое детство кончилось

И в этот момент мое детство кончилось (2 фото)

Автор:
31 декабря 2020 07:44
Сообщество : Истории
Метки: Новым годом   жизненно   из жизни   милота   письма деду морозу   приколы   фото   
1248
2
Все же в детстве писали Деду Морозу письма? Мой возраст, когда я это делала, выпал на начало 90-х. Родители и бабушка с дедушкой с маминой стороны всегда старались меня порадовать. Они выкручивались, как могли, стараясь исполнить детские мечты, написанные на бумажке корявым почерком.

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Метки: Новым годом   жизненно   из жизни   милота   письма деду морозу   приколы   фото   
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7  комментариев
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2k
Агасфер Час назад
Девушка, в следующий пишите мне. А дальше я передам напрямую более властной Небесной Канцелярии - мне до Стены Плача час езды :-)
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2k
Агасфер KL11 42 минуты назад
Огородами надо, огородами :-)
Ты у стены Ельцина еще не видел - впервые Стена Плача реально помогала человеку. Если бы не она то ему не на что было опираться - мужика качало как тростинку в бурю :-)
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579
iCyanide 11 минут назад
Как по мне, то Дед Мороз в нашей семье милая традиция. Все вполне взрослые, но все равно выступают Дедами Морозами для прочих. Ну а малышам сказку устроить сам Бог велел - моим двойняшкам четыре годика, племяннице семь, обожают и верят в Деда Мороза. Племянница возможно подозревает, что Дед Мороз это мама и дядя, но радости от этого меньше не становится. Если весело и радостно, почему бы и не продолжать?
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181k
MASK 12 минут назад
И в этот момент мое детство кончилось
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14
Mirelle 18 минут назад
Как печально, когда люди пытаются думать за других
Письма я никому не писала. Своим детям я сказала словами пастора из "Берегись автомобиля": "Одни люди верят в ..., другие верят, что его нет. И то, и другое недоказуемо". В общем, мои дети получают один подарок от родителей, другой от деда Мороза. Когда перестанут верить в последнего, будет подарок от родителей. Пока ни один не сказал, что деда Мороза нет.
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1k
Диагноз Час назад
Дед Мороз форева!!!
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Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза "Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети "Какую фразу можно сказать и во время секса, и когда открываешь подарок": новый флешмоб в Сети 18 фотографий с коровами, которые своей милотой могут посоревноваться с котиками 18 фотографий с коровами, которые своей милотой могут посоревноваться с котиками Проверь, нет ли кошачьей лапы, прежде чем закрывать холодильник! Проверь, нет ли кошачьей лапы, прежде чем закрывать холодильник! Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье Трогательный ролик от Disney посвящённый новогодним праздникам и семье Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках
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