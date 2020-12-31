И в этот момент мое детство кончилось

Все же в детстве писали Деду Морозу письма? Мой возраст, когда я это делала, выпал на начало 90-х. Родители и бабушка с дедушкой с маминой стороны всегда старались меня порадовать. Они выкручивались, как могли, стараясь исполнить детские мечты, написанные на бумажке корявым почерком.
В то время дети еще не желали компьютеры, игровые приставки и новые айфоны, я радовалась даже коробке конфет или мылу в форме зайца. Такого мне, кстати, правда дарили, восторгу тогда не было предела.
Еще помню, как в то время только появились наборы для кукол Барби: мебель, чашечки, столики. Барби у меня уже была, а вот возможности купить в магазине розовую пластмассовую кухню в семье не было. Дедушка сам сварил мне небольшую кровать для куклы, а бабушка сшила постельное белье.
Утро, когда родители сообщили мне, что Деда Мороза не существует, я помню до сих пор. Я сидела и писала письмо с новогодним пожеланием. Родители спрашивали, что же я хочу на этот раз. В тот год я очень хотела, чтобы под елкой был котенок.
В тот момент родители переглянулись и сказали, что Дед Мороз не сможет подарить мне котика. Я искренне не понимала - почему, ведь обычно он преподносил крутые сюрпризы. Мама и папа не хотели меня разочаровывать, да и в наступающем году я должна была пойти в первый класс. Они решили, что остальные дети будут надо мной смеяться, если узнают, что я - такая большая, и до сих пор верю в Деда Мороза - и решили рассказать сами.
В тот момент детство как будто резко закончилось! Я стала на один секрет старше.
Еще помню, как в то время только появились наборы для кукол Барби: мебель, чашечки, столики. Барби у меня уже была, а вот возможности купить в магазине розовую пластмассовую кухню в семье не было. Дедушка сам сварил мне небольшую кровать для куклы, а бабушка сшила постельное белье.
Утро, когда родители сообщили мне, что Деда Мороза не существует, я помню до сих пор. Я сидела и писала письмо с новогодним пожеланием. Родители спрашивали, что же я хочу на этот раз. В тот год я очень хотела, чтобы под елкой был котенок.
В тот момент родители переглянулись и сказали, что Дед Мороз не сможет подарить мне котика. Я искренне не понимала - почему, ведь обычно он преподносил крутые сюрпризы. Мама и папа не хотели меня разочаровывать, да и в наступающем году я должна была пойти в первый класс. Они решили, что остальные дети будут надо мной смеяться, если узнают, что я - такая большая, и до сих пор верю в Деда Мороза - и решили рассказать сами.
В тот момент детство как будто резко закончилось! Я стала на один секрет старше.
А сколько вам было лет, когда вы узнали, что Деда Мороза не существует?
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Ты у стены Ельцина еще не видел - впервые Стена Плача реально помогала человеку. Если бы не она то ему не на что было опираться - мужика качало как тростинку в бурю :-)