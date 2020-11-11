Муфтий Чечни и российский юрист высказались о запрете мусульманам на межконфессиональные браки

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев выразил своё отношение к запрету браков мусульман с иноверцами, предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России. В свою очередь, юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов, дал по этой теме ответ с правовой точки зрения.
Как сообщает источник, по словам Муфтия Чечни, этот запрет является всем известной истиной в исламе. «Нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — прокомментировал он инициативу Духовного совета мусульман России.
Межиев также добавил, что запрет направлен на достижение мира в семье, укрепления её духовных основ, снижение числа разводов и разногласий.
Решение Духовного управления мусульман России о запретах браков с иноверцами не будет иметь юридической силы. Такую оценку событию, по сообщению источника, дал юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов
Эксперт считает, что Россия является светским государством, и гражданское состояние в ней регулируется исключительно законом. Далее он заявил, что это заключение богословов относится лишь к исламскому ритуалу, который существует параллельно с государственным и не порождает правовых последствий.
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Ранее уже подробно сообщалось про решение совета старейшин ДУМ о запрете браков мусульман с немусульманками, а также о реакции на такое событие Русской православной церкви.
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Понравилось21
Вот путь там в своей конфессии и шпилят друг друга, пока не вымрет последний, кто чтит педофила и может именем олаха убивать детей.
21 век на дворе, а мы почему-то до сир пор слушаем мнения неадекватных психов с бородами, в рясах, с ножами для отрезания голов, или с сушёными трупами для отъёма денег.
Зачем эта раковая опухоль человечеству? Что она даёт, кроме вреда?