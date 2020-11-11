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Муфтий Чечни и российский юрист высказались о запрете мусульманам на межконфессиональные браки

Муфтий Чечни и российский юрист высказались о запрете мусульманам на межконфессиональные браки (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 02:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Межиев   браки   запрет   иноверцы   муфтий   россия   чечня   юрист   
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Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев выразил своё отношение к запрету браков мусульман с иноверцами, предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России. В свою очередь, юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов, дал по этой теме ответ с правовой точки зрения.

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Метки: Межиев   браки   запрет   иноверцы   муфтий   россия   чечня   юрист   
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19k
Юрьевич 6 часов назад
Здравствуй средневековье...
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343
Александр Туманов Полминуты назад
Рожа у этой чурки Пипец, сидит такой с выдуманным другом в тупой башке и типа знает как всем жить надо. Ну а если честно мне плевать по каким законам вы будете друг друга трахать вы главное людские законы Соблюдайте!
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1k
MC 4 минуты назад
А давайте в ответ, мы, православные запретим "правоверным" проживать и работать у нас!
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434
Moon24 4 минуты назад
Исторически наша страна православная . Если понаехало всяких там то это не основание называть ее мультиконфессионной и давать им слово
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1k
MC 9 минут назад
Было бы хорошо, если бы им всем запретили проживать и работать на территориях неверных, а не только жениться.
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7k
DumDum 15 минут назад
Смешанные браки - хороший инструмент пообтесать радикальный ислам. Значит ли это, что ДУМ против?
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145
Z Полчаса назад
Нам язычникам, брак с бусурманками так же запрещен, Перун не поймет)))
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232k
Rusbond Полчаса назад
Отличная новость, меньше чуркобесов рожать будут.
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7k
djinn Полчаса назад
каждой новой мусульманской (хоть наполовину) семье подарок- бесплатный билет в любую мусульманскую страну в один конец, без права на возвращение
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755
Олег 39 минут назад
А запретить переезжать в немасульманские города они не хотят?
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−19
kayeb 53 минуты назад
Расстрелять, утопить, повесить
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18k
Maxim Zorich 56 минут назад
Я не понял. Тут возмущаются тёлки, которых отымели и бросили на этом основании? Ну так на каждом углу надо распространять эту инфу. Девушки, для муслимов вы только дырки для почесать. Тут либо крестик снять, либо ... трусы покрепче держать и не снимать перед каждым абреком.
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4k
Александр Иванов Час назад
Дикари-с...
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1k
Александр Час назад
А почему он в помещении (на фото) в шапке? Это не правильно.
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448
Hypnosis Час назад
Неплохое начало, что дальше, отдельные дома для мусульман, отдельные места в транспорте? Самая мирная религия в своем репертуаре.
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1k
NiThR0 Hypnosis Час назад
Лучше сразу - резервация.
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13k
Ser Час назад
Хм... брак с абреками. Жена вместо или вместе с козой!
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51
Василий Иванов Час назад
Что то этот хер муфтий, чмо задрюченное про ишаков не сказал. Вот пусть ишаков шпилят и друг друга в жопу по заветам предков.
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1k
Михаил 2 часа назад
"Мусульманам запретили брак с иноверцами".
Как теперь жить с ЭТИМ ЗНАНИЕМ?
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4
сергей 2 часа назад
Ислам,как религия,дискредетировал себя полностью.А власти надо срочно заняться этими муфтиями и имамами-каким образом они могут что-то диктовать в светском государстве?
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843
Mikhail K 2 часа назад
Понятно к чему это, хочешь выйти замуж за муслима, принимай ислам. Хочешь жениться на муслимке - х.е.р тебе.
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6k
r.a.t. 2 часа назад
Обнести этих животных забором, натянуть колючку и пустить немусульманский ток.
Вот путь там в своей конфессии и шпилят друг друга, пока не вымрет последний, кто чтит педофила и может именем олаха убивать детей.
21 век на дворе, а мы почему-то до сир пор слушаем мнения неадекватных психов с бородами, в рясах, с ножами для отрезания голов, или с сушёными трупами для отъёма денег.
Зачем эта раковая опухоль человечеству? Что она даёт, кроме вреда?
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