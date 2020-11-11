Муфтий Чечни и российский юрист высказались о запрете мусульманам на межконфессиональные браки

Как сообщает источник, по словам Муфтия Чечни, этот запрет является всем известной истиной в исламе. «Нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — прокомментировал он инициативу Духовного совета мусульман России.

Межиев также добавил, что запрет направлен на достижение мира в семье, укрепления её духовных основ, снижение числа разводов и разногласий.