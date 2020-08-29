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Не тигрицы, а леопардессы

Не тигрицы, а леопардессы (19 фото)

Автор:
29 августа 2020 13:58
Метки: девушки   красота   леопард   леопардесса   платье   подруги   цвет   
3059
19
Героини данного поста называют себя кошечками, а мужчины записывают их в свои телефоны, как леопардесс. Всему виной страсть к нарядам с леопардовым принтом. Да, тут есть место для иронии, но к красоте девушек это никак не относится.

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Метки: девушки   красота   леопард   леопардесса   платье   подруги   цвет   
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8  комментариев
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1k
ваня панкин 3 часа назад

Не тигрицы, а леопардессы
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Владимир Час назад
нормально смотрится,когда фигура подобает имиджу...это же не лосины,напяленные на жопу жирухи из пиндостана.
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9
Mak Bill Час назад
Так вот на кого охотятся мужики в камуфляже
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Не тигрицы, а леопардессы
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39k
SAndre 2 часа назад
леопердухи или леопёрнутые?
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12k
Максим 2 часа назад
Не тигрицы, а леопардессы
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15k
бат св 2 часа назад
Не тигрицы, а леопардессы
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Страшно подумать, сколько плюшевых леопардов порвали в клочья эти "леопердихи" ради своих тряпок. Воистину - страшнее бабы, зверя нет.
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