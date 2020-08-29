Не тигрицы, а леопардессы

Героини данного поста называют себя кошечками, а мужчины записывают их в свои телефоны, как леопардесс. Всему виной страсть к нарядам с леопардовым принтом. Да, тут есть место для иронии, но к красоте девушек это никак не относится.
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