Стиль 80-х и 90-х в ярких фотографиях модниц тех лет

В этой ностальгической подборке снимков фотограф Стивен Мартин запечатлел стильных девушек, одетых по моде конца 80-х и начала 90-х годов.
Моду 90-х определило возвращение к минимализму после более сложных и ярких тенденций 80-х, хотя в начале 90-х некоторые из них еще считались очень стильными. И все же, к 1992 году популярность гранжа и альтернативного рока вывела простой, неряшливый стиль гранжа в мейнстрим.
Антиконформистский подход к моде привел к популяризации стиля «casual chic», который состоял из футболок, джинсов, худи и кроссовок, причем этот тренд продолжился и в 2000-х. Кроме того, мода этого десятилетия использовала тенденции прошлых лет, особенно 50-х, 60-х и 70-х.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушки из лихих девяностых, которые вызывают столько ностальгии
- От школьниц до жриц любви. Как выглядели девушки в 90-х
- Женская пляжная мода 1980-х
- 25 девушек с короткими волосами, которые всё равно остались женственными
- «И смех, и грех»: подборка покупательниц из супермаркетов Walmart
Понравилось15