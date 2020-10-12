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Стиль 80-х и 90-х в ярких фотографиях модниц тех лет

Стиль 80-х и 90-х в ярких фотографиях модниц тех лет (28 фото)

Автор:
12 октября 2020 12:28
Сообщество : Жизнь
Метки: 80-е   90-е   Стиль   девушки   мода   
424
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В этой ностальгической подборке снимков фотограф Стивен Мартин запечатлел стильных девушек, одетых по моде конца 80-х и начала 90-х годов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 80-е   90-е   Стиль   девушки   мода   
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1  комментарий
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ваня панкин 15 минут назад
диффчонки натуральные, без всяких там наполнителей...
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