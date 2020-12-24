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Как красиво зашнуровать кроссовки или кеды: 33 способа

Как красиво зашнуровать кроссовки или кеды: 33 способа (1 фото)

Автор:
24 декабря 2020 09:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Шнуровка   идея   кеды   кроссовки   совет   фантазия   фото   хитрости   
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Эта статья ответит на вопрос, волнующий очень многих: как красиво зашнуровать кроссовки или кеды и выглядеть современно и эффектно.

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Метки: Шнуровка   идея   кеды   кроссовки   совет   фантазия   фото   хитрости   
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1  комментарий
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Красиво, но подтянуть шнуровку проблематично
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