Как красиво зашнуровать кроссовки или кеды: 33 способа

Сегодня кеды и кроссовки настолько распространенный и востребованный вид обуви, что многие ходят в них постоянно. Однако не все знают, что грамотно завязать шнурки важно не только с точки зрения удобства носки обуви. Шнурок сегодня это еще и элемент вашего стиля, а способ его завязывания – определенный месседж, отражение вашего я.

Сделайте свою обувь ярче, шнуруйтесь с фантазией!

Как красиво зашнуровать кеды или кроссовки

Все с детства знают способ зашнуровать обувь: крестик-бантик с двумя петлями-«заячьими ушками». Но, оказывается, хрестоматийная схема далеко не единственная. Как еще можно модно, стильно и эффектно «завязнуть» свой любимый кед, ботинок или кроссовку. Оказывается, способов и схем так много, что легко запутаться. Мы покажем и самые простые, и самые популярные, и самые сложные, и самые экстравагантные. Выбор за вами!

Совет: внимательно прочтите наши пошаговые инструкции и изучите прилагаемые схемы. Иначе придется расшнуровать и начинать сначала.

«Зигзаг»

Простейшая техника. Так традиционно вяжутся шнурки практически на любой обувной паре: мы просто скрещиваем, как бы вяжем шнурок.

Продеваем шнурок в нижнюю пару изнутри-наружу, устанавливаем ровные концы.

И далее последовательно вдеваем наконечник (конец) шнурка изнутри-наружу, продвигаясь крестообразно вверх. На выходе свиваем бантик с двумя петельками. «Зигзаг» хорош тем, что удобен в носке и владелец обуви не рискует натереть ногу, но минус его в том, что если перетянуть вязку, шнурок будет портить форму обуви.

СОВЕТ: попробуйте шнуровать правый и левый кеды зеркально.

«Зеркальный зигзаг»

Та же схема, с той лишь разницей, что начинаем снаружи-внутрь и заводим шнурок снаружи или изнутри, в зависимости от того, где он вышел.

«Европейский»

Весьма оригинальный, броский и несложный способ.

«Фишка» его в том, что конец шнурка поочередно вставляется «через» отверстие, то есть, минуя одно и вдеваясь в следующее, которое располагается выше. Поехали: концы шнурка вдеваем в отверстие изнутри-наружу и начинаем плести как показано рисунке – желтый конец делает горизонтальную ступеньку в дырочку напротив, а синий отправляется по диагонали через одно отверстие. Затем действие повторяется в обратной последовательности: синий конец строит ступеньку, а желтый делает диагональ. В результате получается причудливая плетенка.

СОВЕТ: все концы вставляются изнутри-наружу

«Волшебная лесенка», или «ровный» способ

Данная схема работает на кеде/кроссовке с четным числом шнуровальных отверстий.

Хотя если ваша обувь с нечетным количеством, не переживайте, просто не вставляйтесь в крайнюю верхнюю пару дырочек. Особенность данного способа в том, что все плетение ведется внутри, и «волшебным» образом снаружи видна только ровная аккуратная лесенка. Заправляем концы снаружи-внутрь и двигаемся вверх не по диагонали навстречу, как до этого, а вверх и через одно кольцо с каждый стороны, продевая концы шнурка изнутри наружу и лесенкой напротив.

«Лесенка» устроит тех, кто не любит стесненной шнуровки, ее натяжение легко регулируется.

Простая прямая шнуровка

Вариант предыдущей схемы

Продеваемся одним концом в нижнюю левую дырочку снаружи-внутрь и тянем его по своей стороне к верхней дырочке и достаем изнутри-наружу.

Другим концом проходим изнутри-наружу все остальные дырочки.

Оригинальный и простой по воплощению способ создать аккуратный вид вашей шнуровке.

«Открытая лестница, или Лесная прогулка»

Вдеваем шнурок в нижнюю пару изнутри, устанавливаем ровные концы.

Правый (желтый) отрезок ведем вверх снаружи-внутрь, делаем параллель изнутри-наружу. Левый (синий) отрезок ведем вверх снаружи-внутрь, минуя одно отверстие, делаем параллель изнутри-наружу. Желтый отрезок вдеваем в четвертое снизу отверстие снаружи-внутрь, делаем параллель изнутри-наружу. Аналогично поступаем с синим.

СОВЕТ: этот способ хорош для любителей как велосипедных, так и лесных прогулок: боковой бантик никогда не развяжется и не зацепится

«Двуцветная»

Этот же вид шнурования дает еще одну, весьма оригинальную, вариацию: на один кед нам понадобится два разноцветных шнурка. Связываем их вместе и обрезаем оконечники так, чтобы один из отрезков был немного длиннее другого.

Фиолетовым (более длинным) шнурком начинаем с правой нижней дырочки изнутри-наружу, делаем горизонталь и тянемся также изнутри через дырочку, чередуясь диагоналями. Оранжевый шнурок начинает со второй снизу дырочки, делает диагональ и тянется изнутри через дырочку, также чередуясь диагоналями.

«Двойная двухцветная»

Простой и очень эффектный способ для пары разноцветных шнурков. Обычный зигзаг, исполненный последовательно от двух нижних пар дырочек.

«Пила»

Вставляемся снаружи, выравниваем стартовые отрезки. Правый (желтый) конец поднимается вертикально изнутри-наружу в следующее отверстие и входит по горизонтали снаружи-внутрь в отверстие слева. Левый (синий) конец идет диагонально изнутри-наружу в третье снизу кольцо, выходит наружу и делает горизонталь снаружи-внутрь.

Оригинальная, прикольная, броская схема.

«Диагональ, или Магазинная шнуровка»

Отправляем шнурок в нижнюю пару дырочек сверху-вниз (снаружи-внутрь).

Левый (синий) конец сразу вытягиваем диагонально в верхнюю левую дырочку.

Правый (желтый) конец проходит горизонтально-диагональными стежками через все оставшиеся отверстия.

Эффектный узор, требует известной сноровки и тренировки, чтобы добиться одинаковой длины шнурка на выходе.

«Бабочка»

Вдеваемся снаружи-внутрь.

Проходим параллельно одним стежком вверх изнутри-наружу, скрещиваем.

Алгоритм: изнутри-перекрещиваем снаружи. И так далее.

СОВЕТ: способ, любимый многим женщинами за ощущение комфорта и легкости.

«Военная» шнуровка

«Мужской», военный вариант «бабочки»: такая схема принята в вооруженных силах Великобритании, Франции, Голландии, даже Бразилии.

Строго и лаконично, подойдет в случаях, когда шнурки не очень длинные.

«Римские цифры»

Еще один вариант «бабочки». Немного меняем алгоритм и получаем великолепную схему. Таким же образом можно «вышнуровать» цифры XX или II, это зависит от числа отверстий на вашей обуви.

«Железная дорога»

Этот способ развивает предыдущий тем, что шнуровка изнутри ведется не наискосок, а вертикально. Идеально для узких и плоских шнурков, поскольку необходимо вдеваться в отверстия по два раза. Система шнурования прочная и надежная, но сложно регулируется по затягиванию.

«Трап, или Макраме»

Вариант предыдущей схемы. Для завязывания желательно: длинные и тонкие шнурки, широкие отверстия и долготерпение.

Вставляем шнурок в крайние нижние дырочки изнутри-наружу, вытягиваем его на равные стороны. Левый (синий) конец идет во вторую снизу дырочку снаружи и выходит изнутри, правый (синий) отрезок повторяет движение со своей стороны. Алгоритм: концы продеваются друг под другом у дырочек и переплетаются в центре.

«Мировая паутина»

Оригинальная декоративная шнуровка, особенно привлекательна для высоких ботинок или сапог. Начинаем с предпоследнего отверстия изнутри-наружу, опускаемся вниз по своей стороне снаружи-внутрь, делаем диагональ в третье отверстие снизу изнутри-наружу и поддеваемся под другой отрезок отверстием ниже.

«Молния»

Вставляем шнурок внутрь через нижнюю пару, выводим наружу, делаем подворот-петлю и ведем по диагонали изнутри-наружу. Другой конец повторяет алгоритм в зеркальном исполнении.

СОВЕТ: метод распространен среди любителей катания на коньках и роликах.

«Двойная обратная» шнуровка

В этой схеме плетение начинается сверху, опускается до низа и снова поднимается до самого верха.

Вдеваем шнурок снаружи-внутрь во вторые сверху отверстия, делим отрезки поровну.

Оба отрезка ведем вниз навстречу по диагонали через одно отверстие двумя стежками до самого последней дырочки снаружи-внутрь. После низа отрезки поднимаются вверх каждый по своей стороне изнутри и повторяют диагональный стежок теперь вверх снаружи-внутрь, переплетая встречные стежки. Последний этап – вдеваемся изнутри-наружу в самые верхние отверстия.

«Обратная петля»

В этой «плетенке» шнурок не только проходит сквозь дырочки, но и вяжется сам с собой по центру.

Шнурок вдеваем в нижнюю пару дырочек изнутри-наружу и вытягиваем равновеликие части. Двигаясь наверх каждый по своей стороне, отрезки перехватывают себя простым узлом и вдеваются изнутри-наружу. Минусы в том, что шнурки трутся и быстрее рвутся, а узелки нередко уползают от центра.

СОВЕТ: эта схема особенно хороша из пары разноцветных шнурков.

«Узелок на память»

Усложненный вариант «зизгзага». Место памятного узелка найдите сами, поскольку он может мешать одеть кроссовку или кед, Достоинство также в том, что можно регулировать затяжку верха и низа.

«Футбэг №1»

Несколько разных шнуровок для занятий футбэгом

Начинаем с третьей снизу пары: изнутри-наружу, вытягиваем одинаковые части. Оба конца спускаем вниз по своим сторонам до нижней пары: снаружи-внутрь и изнутри-наружу. Также по своей стороне тянемся вверх через четвертую снизу пару снаружи-внутрь. Делаем два встречных стежка по диагонали: изнутри-наружу и снаружи-внутрь.

«Футбэг №2»

Та же схема, только вертикальный стежок снаружи-внутрь делаем на пятой снизу паре отверстий

«Футбэг №3»

Практическое назначение шнуровки: сделать как бы лунку для приема мяча.

«Мешанина»

В этой комбинации не используем две пары отверстий.

Вдеваемся через нижнюю пару изнутри-наружу, делаем ровные отрезки. Вдеваем навстречу по диагонали снаружи-внутрь в четвертую снизу пару дырочек. Изнутри по своей стороне ведем на одну дырочку вниз изнутри-наружу. Еще раз делаем стежок вверх по диагонали в третью сверху пару снаружи-внутрь. Проходим вновь изнутри-наружу одной дырочкой ниже и выныриваем наружу в верхней паре отверстий.

«Головоломка»

В этой схеме продеваемся через нижнюю пару снаружи-внутрь, делаем ровные отрезки.

Правый (синий) конец изнутри-наружу делает диагональ к четвертой снизу дырочке и возвращается снаружи-внутрь на одну дырочку (третью снизу) на обратной стороне. Левый (желтый) конец повторяет алгоритм зеркально. Оба конца проделывают эту операцию еще раз.

«Чингачгук»

Здесь завязывание идет встречными курсами, чтобы закончиться в центре шнуровальной системы. Вдеваем шнурок в левую нижнюю дырочку снаружи-внутрь и протягиваем по диагонали до правой верхней дырочки изнутри-наружу. Верхний конец начинаем шнуровать по нисходящей схеме: параллель-диагональ. Нижний конец зеркально двигается по восходящей схеме: параллель-диагональ.

«Дубль, или Шашечки»

Нужно по две пары недлинных шнурков, возможно и разноцветных.

Простая схема для тех, у кого есть много времени на ежедневные завязывания и развязывания.

«Решетка»

Сложная по исполнению, но очень распространенная схема. Реализуется только на парах обуви по 6 пар отверстий.

Традиционный дебют: вставляем шнурок через нижнюю пару отверстий изнутри-наружу, вытягиваем равномерные отрезки. Ведем концы по диагонали в четвертую снизу пару отверстий снаружи-внутрь. Внутри кеда со своей стороны протяните отрезки до пятой снизу пары и опустите обратной диагональю до предпоследней снизу пары снаружи-внутрь. Изнутри протягиваем на одно кольцо вверх и по диагонали вытягиваемся изнутри-наружу через верхнюю пару отверстий.

СОВЕТ: чтобы получился красивое рельефное плетение, как на картинке, накладывайте, чередуясь, один шнурок на другой.

«Решетка № 2»

Эконом-вариант для недлинных шнурков.

«5-ти конечная звезда»

Прикольная и очень эффектная шнуровка-квест. в которой свободными остаются две предпоследние пары отверстий.

Начинаем с четвертого снизу отверстия: вставляем шнурок слева-направо изнутри-наружу, вытягиваем равномерные отрезки. Синий конец ведем длинным диагональным стежком до левого нижнего отверстия, вдеваемся с изнанки со своей стороне в то же отверстие, с которого начинали. Опять диагональ вниз снаружи-внутрь, подъем с изнанки до пятого снизу отверстия, продергиваем изнутри-наружу, делаем горизонталь наружу-внутрь и выныриваем изнутри-наружу из правого верхнего отверстия. Путь желтого отрезка тоже весьма извилист. От четвертого снизу левого отверстия опускаемся по горизонтали по изнанке, продеваемся изнутри-снаружи в уже занятое отверстие, делаем диагональ вверх до синего отрезка в пятой снизу паре отверстий, оборачиваемся вокруг него, опускаемся диагональю в правое нижнее отверстие, вдеваемся снаружи-внутрь и с изнанки вытягиваемся в крайнее правое отверстие изнутри-наружу.

СОВЕТ: для лучшего вида не забывайте оплетать пересекающиеся отрезки.

«Шахматы»

В этой и следующей эксклюзивной схеме бантики вообще не предусмотрены: зато выглядит очень круто и красиво!

Схема для двух шнурков на один ботинок. Наибольший эффект (как на картинке) достигается, если шнурки длинные и широкие. Свяжите их. Желтый шнурок, начиная с левого нижнего отверстия, протащите через все отверстия изнутри-наружу, делая восходящую горизонтальную лесенку. Синим шнурком аккуратно оплетаем снизу вверх и обратно желтый шнурок. Оставшиеся концы прячем внутрь.

Спрятавшийся узелок

Еще одна вариация: узелок упрятан внутрь кроссовки, нам понадобится один шнурок.

Продеваем шнурок в нижнюю пару дырочек изнутри-наружу, натягиваем одинаковые концы. Левый (синий) конец протягиваем изнутри-наружу вверх через одно отверстие, делаем горизонталь снаружи-внутрь, повторяем с другой стороны. Правый (желтый) отрезок вытягиваем изнутри-наружу через следующее по вертикали отверстие, делаем горизонталь снаружи-внутрь, повторяем с обратной стороны. Два отрезка связываются изнутри между двумя первыми отверстиями слева.

Получается ровная лесенка, которая устроена загадочным образом. Этот вид шнурования не оставит ваше окружение равнодушным, вы обязательно будете в центре внимания.

«Однорукая» шнуровка

Особенность: вяжем узелок на шнурке внутри обуви.

Начинаем с верхнего правого отверстия и проходим всю систему до нижнего левого отверстия и вытягиваем свободный конец между вязкой. Правильная схема, когда у вас узкие дырочки и плотные шнурки. Ощущение ноги: более затянуто в подъеме, свободнее к стопе.

СОВЕТ: последние 4 «безбантичных» способа, вероятно, вдохновят тех, кто, как Джеймс Бонд, терпеть не мог завязывать шнурки.