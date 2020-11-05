10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки

Большинство людей любит полакомиться сладеньким. И в каждой стране есть хотя бы один десерт, рецепт которого настолько необычен, что иностранцы предпочитают пробовать его только взглядом, а откусить кусочек решаются только отъявленные гурманы. О таких необычных лакомствах и пойдёт речь в этом посте.
Cendol, Малайзия
На первый взгляд это малазийское блюдо похоже на бульон с лапшой и красной фасолью. Но на самом деле эта лапша сделана из желатина с сахаром, бульон - это кокосовое молоко, а "бобы" изготовлены из шоколада. Иногда можно встретить варианты этого десерта, с добавлением мороженого.
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"Капля воды", Япония
Японский десерт для тех, кто заботится о своей фигуре. В этой "капле воды" под названием Мизу Сигэн Моти нет ничего, кроме агар-агара и воды. Чтобы добавить немного вкуса этому блюду, его подают с кленовым сиропом и соевой мукой. Главный секрет этого удивительного лакомства заключается в том , что его готовят только из чистой водой, специально привезенной из Альп.
Пончики с беконом, США
Пончики с начинкой из жаренного бекона готовят почти во всех кафетериях США. Перед подачей их поливают жидкой карамелью или кленовым сиропом. Эта очень необычная вкусовая комбинация завоевала множество поклонников среди американцев.
Торт "Гиннес" Ирландия
Любимый пенный напиток ирландцев "Гиннес" используют для приготовления шоколадного торта. Коржи из теста, замешанного на основе тёмного пива, оставляют после себя богатый вкус солода, но алкоголь в составе совсем не чувствуется, так как он испаряется во время выпечки. Для украшения лакомства используют солёные крендельки, взбитые сливки и тёмный шоколад.
"Торт дьявола", США
Торт "Три молока" - типичное блюдо мексиканской кухни. Но в одном из ресторанов Лос-Анджелеса подумали, что в этом рецепте не хватает изюминки, и решили щедро добавить молотый жгучий перец. Так десерт стал называться совсем по-другому.
Мороженое со вкусом говяжьего языка, Япония
Вареный язык - это блюдо, которое встречается во многих странах. Японцы пошли ещё дальше, и решили сделать мороженое с таким вкусом, они считают его очень изысканным. Многие туристы с опаской пробуют неведанный деликатес.
Жареные сверчки, Таиланд
Этих насекомых в шоколаде очень любят жители Таиланда, но туристы этот десерт есть не спешат.
Тавук-гёксу,Турция
Десерт действительно сделан из курицы. Фарш смешивают с рисом, молоком, сахаром, мукой и маслом, а затем сверху посыпают миндалем и корицей.
Черпумпл, США
Это блюдо в основном предназначено для тех, кто не знает, что же всё-таки выбрать. Торт состоит из трех самых популярных пирогов в Соединенных Штатах : вишневого, тыквенного и яблочного. Все это лакомство обертывают кремом, а затем помещают в духовку. В результате, даже один кусок пирога содержит в себе огромное количество калорий.
Османтус-желе, Китай
В некоторых ресторанах Китая готовят очень любопытный десерт из цветков османтуса. Он также состоит из рисовой муки, желатина и сахара. Рецепту приготовления лакомства более чем триста лет. Эта маленькая сладость часто подается в качестве ароматного аккомпанемента к чаю.
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Где в США автор видел пончики с беконом? Возможно, где то в одном месте на всю страну их подают, но это совсем не делает их любимым блюдом.
Научилась.
Очень выручает, когда надо что-нибудь вкусное приготовить на 30 человек из того, что в доме есть.
Готовится из зачерствевшего черного хлеба и компота из сухофруктов. Подается со взбитыми сливками.
Рекомендую- действительно вкусно.