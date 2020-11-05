10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки

Японский десерт для тех, кто заботится о своей фигуре. В этой "капле воды" под названием Мизу Сигэн Моти нет ничего, кроме агар-агара и воды. Чтобы добавить немного вкуса этому блюду, его подают с кленовым сиропом и соевой мукой. Главный секрет этого удивительного лакомства заключается в том , что его готовят только из чистой водой, специально привезенной из Альп.