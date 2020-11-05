FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1193 поста • 517 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки

10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки (11 фото)

Автор:
05 ноября 2020 23:05
Сообщество : Еда
Метки: гурманы   десерты   местные   необычные   разные   странные   страны   
5090
11

Большинство людей любит полакомиться сладеньким. И в каждой стране есть хотя бы один десерт, рецепт которого настолько необычен, что иностранцы предпочитают пробовать его только взглядом, а откусить кусочек решаются только отъявленные гурманы. О таких необычных лакомствах и пойдёт речь в этом посте.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: гурманы   десерты   местные   необычные   разные   странные   страны   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
34
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Pravednik84 9 часов назад
Ну давайте по честному добавим наш холодец. Может кто ещё что вспомнит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
newegg Час назад
Ерунда какая то.
Где в США автор видел пончики с беконом? Возможно, где то в одном месте на всю страну их подают, но это совсем не делает их любимым блюдом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−91
Лермонтов 4 часа назад
Я люблю лакрицу и червяков в шоколаде остром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Вепс 9 часов назад
Кстати сказать десерт "Капля воды" меня очень впечатлил =))) Я теперь знаю чем удивлю своих спиногрызов =))) Думаю они будут не очень рады,но зато будет прикольно, главное агар-агар у меня есть, а воды под краном полно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 9 часов назад
Куба. Сладкий картофельный пудинг "боньятилло".
Куба. Сладкий картофельный пудинг "боньятилло".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 9 часов назад
Пакистан. Зарда. Плов из сладкого риса и сухофруктов.
Пакистан. Зарда. Плов из сладкого риса и сухофруктов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Шурман Serg 8 часов назад
Узбекский плов , честно я на родине его ни понимал а здесь в Европе один узбек на свой др приготовил :) так слегка поклевали и все .
Узбекский плов , честно я на родине его ни понимал а здесь в Европе один узбек на свой др приготовил :) так слегка поклевали и все .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria Шурман Минуту назад
Узбеки плов любого вкуса готовят изумительно.
Научилась.
Очень выручает, когда надо что-нибудь вкусное приготовить на 30 человек из того, что в доме есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 9 часов назад
Австрия. Торт «Захер». Плотный и не очень сладкий шоколадный торт изобрел в 1832 году австриец Франц Захер. Рецепт до сих пор известен только кондитерам отеля «Захер» в Вене.
Австрия. Торт «Захер». Плотный и не очень сладкий шоколадный торт изобрел в 1832 году австриец Франц Захер. Рецепт до сих пор известен только кондитерам отеля «Захер» в Вене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Serg 3 часа назад
Ну и нахер)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Peacemaker1873 9 часов назад
А де сало у шоколаді?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сталкер Peacemaker1873 6 часов назад
Сало – уронили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Антон Peacemaker1873 4 часа назад
Сало уй сосало, поросенок идор был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria Peacemaker1873 48 секунд назад
Выше. Конечно вспомняят, как без него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 9 часов назад
Перу. Бублики пикаронес. Они сделаны из поджаренной смеси сладкого картофеля, кабачков, муки, дрожжей, сахара и аниса.
Перу. Бублики пикаронес. Они сделаны из поджаренной смеси сладкого картофеля, кабачков, муки, дрожжей, сахара и аниса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 9 часов назад
Остров Ява. «Дадар гулунг». Этот зеленый блин сделан из листьев пандануса, который раскатывают, а затем начиняют кокосовым сахаром.
Остров Ява. «Дадар гулунг». Этот зеленый блин сделан из листьев пандануса, который раскатывают, а затем начиняют кокосовым сахаром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby 9 часов назад
Сало солёное! С чесночком, перчиком,....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu babuby 9 часов назад
В шоколаде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu babuby 9 часов назад
без фотографии десерт не засчитан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей schmubu Полчаса назад
10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Abominog 9 часов назад
Латышский Хлебный суп.
Готовится из зачерствевшего черного хлеба и компота из сухофруктов. Подается со взбитыми сливками.
Рекомендую- действительно вкусно.
Латышский Хлебный суп. Готовится из зачерствевшего черного хлеба и компота из сухофруктов. Подается со взбитыми сливками. Рекомендую- действительно вкусно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Шурман Abominog 8 часов назад
Национальное блюдо это серый горох :) хуторяне его любят а после этого с ними рядом лучше не находится :)
Национальное блюдо это серый горох :) хуторяне его любят а после этого с ними рядом лучше не находится :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото) Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото) Доставайте огнемет: 15 самых странных пауков мира Доставайте огнемет: 15 самых странных пауков мира 25 фантастических лиц, которые одновременно привлекают и отталкивают 25 фантастических лиц, которые одновременно привлекают и отталкивают 15 инопланетян, растущих на нашей планете 15 инопланетян, растущих на нашей планете 50 раз, когда Мать-природа заставила онеметь от ужаса 50 раз, когда Мать-природа заставила онеметь от ужаса Самые шедевральные люди с едой, покорившие сеть Самые шедевральные люди с едой, покорившие сеть
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133865



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
3
97
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
В Китае рушат мечети
7
399
В Китае рушат мечети
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
0
274
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
Баноффи пай
6
2
Баноффи пай
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#россия#прикольные#дтп#фильм#дети#полиция#собаки
#юмор#интересно#история#сша#авария#разное#авто авария#комментарии#роль#СССР
#животные#прикол#интересное#gif#актеры#автомир#автомобили#новости#смешные#художник

На что жалуетесь?

Вернуться