Гибель «Бурана»

Складывается такое впечатление, что «Буран» запустили в космос из последних сил. Просто потому, что уж слишком много сил и средств в него вложили. Необходимо было просто попробовать, посмотреть, все ли верно рассчитано. Полет был успешным, но после него энтузиазма, финансирования, а вскоре и квалификации стало хватать только на традиционные пилотируемые запуски на обычных «Союзах». Советскому Союзу становилось все хуже и хуже, и в начале 1990-х программу «Энергия — Буран» приостановили. Стране стало уже не до паритета с США. Окончательно проект закрыли в 1993 году, после чего грандиозный МИК на Байконуре был превращен в мавзолей гордости советской космонавтики. Здесь продолжали храниться наработки по системе (например, готовые ступени РН «Энергия»), а в 1998-м сюда же на «Мрие» прибыл и первый советский космический челнок, до этого колесивший по множеству мировых авиакосмических салонов.

На Байконуре «Буран» пристыковали к имевшемуся технологическому макету «Энергии», разместили в четвертом пролете высокой части монтажно-испытательного корпуса и принялись показывать его доезжавшим до космодрома туристам. Впрочем, это продолжалось всего четыре года, пока группа рабочих не решила отремонтировать крышу МИКа.