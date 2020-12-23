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Гибель «Бурана»

Гибель «Бурана» (18 фото)

Автор:
23 декабря 2020 14:51
Метки: СССР   космонавтика   программа Энергия — Буран   страницы истории   
1897
18
Программу «Энергия — Буран» принято считать вершиной и одновременно лебединой песней всей советской космонавтики, на тридцатилетнем пути которой к тому времени было немало триумфальных побед.
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Метки: СССР   космонавтика   программа Энергия — Буран   страницы истории   
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14k
Теуш Алексей 7 часов назад
Гибель «Бурана»
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9k
Сережа 19 минут назад
Привет всем участникам этой программы.
Инженер РД-Н.
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16k
ВолодИн Час назад
Гибель «Бурана»
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16k
ВолодИн Час назад
Гибель «Бурана»
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16k
ВолодИн Час назад
Гибель «Бурана»
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−21
Сергей 2 часа назад
Хорошо ума хватило на Луну не лететь.
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1k
Konradini 4 часа назад
ДАВНО ЖДЁМ! ВОЗРАЖДАТЬ ОДНОЗНАЧНО! РАЗВИВАТЬ! БУДУЩЕЕ!
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3k
Vladimir Yezhak 5 часов назад
Был в музее на ВДНХ, где стоит макет Бурана. Очень интересная экскурсия, но после нее чувство пустоты и досады, что такую могучую и нужную систему проспали с развалом СССР. Так хочется надеяться, что подобное повторится не скоро.
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38k
doker 6 часов назад
Гибель «Бурана»
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608
g789 doker 2 часа назад
Всегда мучал вопрос: а почему они голые? Даже если откинуть половую тему: люди же в скафандрах летают не из-за того, что прикрыться надо.
Что в голове у художников таких картинок?
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21k
turyst g789 17 минут назад
Это и есть скафандр. ;)
Это и есть скафандр. ;)
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1k
Афраний 7 часов назад
В принципе, его создали чтобы "догнать", потому что у пендосов были челнноки,а у нас нет.Хотя прекрасно понимали,что это не рационально,и не выгодно.Не зря америкосы отказались от программы челноков.
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28
Юрьевич Афраний 6 часов назад
Буран делался прежде всего как носитель оружия... была запланирована постройка нескольких таких кораблей с постоянным дежурством одного из них в космосе.
Американцы очень сильно попросили горбачёва закрыть программу, он сказал "есть".
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7k
Prostovopros 8 часов назад
Гибель «Бурана»
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24k
семён Prostovopros 3 часа назад
Гибель «Бурана»
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608
g789 Prostovopros 2 часа назад
Упокой Господи, российский космос и прости его Господи, все согрешения. И даруй ему Царствие Небесное. Аминь.
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573
iCyanide g789 7 минут назад
"Космос" и "Царствие Небесное". Тонко
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4k
Александр Зотов 8 часов назад
не...лебединой песней, имхо. была программа "Спираль", которую похерили в угоду гонке за шаттлами.
"Буран", конечно, получился крутой, но бабла в него ввалили неадекватно много
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2k
Vladimir Taranovich 8 часов назад
Спасибо за статью. Аж мурашки по спине. Давно не вспоминал об этом проекте. Прекрасен во всех смыслах, масштаб инженерной мысли, страны и целей.
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54k
Алекс Юстасов 8 часов назад
Ракета-носитель "Энергия" сама по себе уникальна. РФ такую не потянуть.
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1k
Konradini Алекс Юстасов 4 часа назад
ПОНЯНУТЬ! НЕ ЗА ЩЕКУ ХУ.. ЗАТЯНУТЬ! УРА! ВОЗРАЖДАЕМ!!!
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533
Обратная сторона Луны Konradini 4 часа назад
Не понял. Что и куда вы затянули и что возраждаете?
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245
Алиса 8 часов назад
пасли бы баранов потомки Чингис Хана
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