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10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера

10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера (11 фото)

Автор:
02 декабря 2020 19:55
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дети   детское кино   культура   ностальгия   советское кино   фильмы   
2001
11
Наступил декабрь и это один из самых детско-ностальгических месяцев, когда мы с особым удовольствием всей семьей пересматриваем старые фильмы.
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Метки: СССР   дети   детское кино   культура   ностальгия   советское кино   фильмы   
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15  комментариев
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1k
Hans 52 минуты назад
10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера
10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера
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332
Vasiliy Terkin Минуту назад
О фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"
Ссылка youtu.be
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9k
Serg2001 22 минуты назад
10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера
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1k
vitstd Serg2001 6 минут назад
шикарный фильм :)
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−219
w2k2 Полчаса назад
Это дерьмо сейчас никто не будет смотреть. Совкодрочеры угомонитесь. Да, в 198х было 3 канала смотрели и ждали каждую серию, показывающею раз в день в каникулы.

Сейчас есть интернет, качай, что хочешь.
Раньше и музыку писали по 9 руб за кассету 90 мин.

А сейчас качай flac альбомами с торрентов.

Раньше и Pink Floyd The Wall 2 диска, барыги продавали по 120 руб. при зарплате в совке 100 руб. у инженера.

А сейчас качай The Wall в Movie 1982 в HD видео на 46GB и dsf на 6.4Gb - Наслаждайся.

Совкодрочеры угомонитесь!!!!!!!!
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9k
Serg2001 w2k2 19 минут назад
Дурак ты, Петя Беляев.
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964
DrKlizmi w2k2 15 минут назад
Раньше таким петухам как ты рожи чистили,а теперь всякое мурло сидит у компа и мнит себя человеком!
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728
Арам Текнеджян w2k2 15 минут назад
Совкодрочерство неистребимо как вирус гриппа. Оно мутирует, меняется, но не исчезает...
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567
Nane First NameLast 39 минут назад
А айболит 66?
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19k
Сергей Шишкин 49 минут назад
Каникулы интереснее чем приключения.
Каникулы интереснее чем приключения.
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16k
babuby Сергей Шишкин 38 минут назад
А я их смотреть не мог из-за песен с плясками! Как и Мерри Попинс.
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19k
Сергей Шишкин babuby 24 минуты назад
Вот как раз в каникулах и песни в тему и хорошо получились. Теперь мои дети их смотрят постоянно.)))
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134
vova old 49 минут назад
что то не тянет, хотя всё смотрел не раз ещё в детстве
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16k
babuby vova old 39 минут назад
Согласен.
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142k
☭Cheкаво☭ 50 минут назад
Правильное воспитание детей в вашей семье.
Это радует.
Удачи!
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minimalism

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