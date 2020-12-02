10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера

Классика, которую стоит пересмотреть не только из-за вечного "Муля, не нервируй меня", а еще из-за того, что его очень даже достойно раскрасили, для тех, кто хочет увидеть его более "современным".

История о девочке, которая выбежала из дома и отправилась бродить по московским улицам. Девочка не стесняется общаться со взрослыми, а на вопросы о том, где она живет - ответа нет. Адреса своего она не помнит.

Картина была снята еще до войны, а сценарий написали поэтесса Агния Барто и актриса Рина Зеленая.