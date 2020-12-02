10 замечательных советских фильмов для уютного семейного вечера

Наступил декабрь и это один из самых детско-ностальгических месяцев, когда мы с особым удовольствием всей семьей пересматриваем старые фильмы.
Достаточно много хороших картин было снято советскими режиссерами, к сожалению сейчас хорошие детские фильмы в России снимают не так часто.
Но все же, есть что вспомнить.
Но все же, есть что вспомнить.
Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна
Трехсерийная экранизация Марка Твена Станиславом Говорухиным получилась на удивление лучше и интереснее экранизаций английских. История мальчишек, которые становятся "пиратами", вступают в схватку с индейцем Джо, разыскивают Тома и Бекки в лабиринте, разыскивают клад, учатся быть друзьями... В общем, все самое интересное для ребят - тут.
А еще стоит обратить внимание на "Совсем пропащий" Георгии Данелия, это его экранизация только приключений Гека Финна, с менее прекрасным актерским составом.
А еще стоит обратить внимание на "Совсем пропащий" Георгии Данелия, это его экранизация только приключений Гека Финна, с менее прекрасным актерским составом.
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"Приключения Электроника"
Это действительно один из любимых фильмов советских и постсоветских детей. Все хотели себе такого же друга-близнеца и эрдельтерьера.
История приключений мальчика-робота не только весёлая, но поднимает серьезные и важные вопросы. И что, как бы не казалось удобным, иметь своего близнеца, только с феноменальной памятью, силой и скоростью, у этого есть свои недостатки.
А уж песни из фильма точно запомнились навсегда.
История приключений мальчика-робота не только весёлая, но поднимает серьезные и важные вопросы. И что, как бы не казалось удобным, иметь своего близнеца, только с феноменальной памятью, силой и скоростью, у этого есть свои недостатки.
А уж песни из фильма точно запомнились навсегда.
"Подкидыш"
Классика, которую стоит пересмотреть не только из-за вечного "Муля, не нервируй меня", а еще из-за того, что его очень даже достойно раскрасили, для тех, кто хочет увидеть его более "современным".
История о девочке, которая выбежала из дома и отправилась бродить по московским улицам. Девочка не стесняется общаться со взрослыми, а на вопросы о том, где она живет - ответа нет. Адреса своего она не помнит.
Картина была снята еще до войны, а сценарий написали поэтесса Агния Барто и актриса Рина Зеленая.
История о девочке, которая выбежала из дома и отправилась бродить по московским улицам. Девочка не стесняется общаться со взрослыми, а на вопросы о том, где она живет - ответа нет. Адреса своего она не помнит.
Картина была снята еще до войны, а сценарий написали поэтесса Агния Барто и актриса Рина Зеленая.
"Мэри Поппинс, до свидания!"
Картина-мюзикл, снятая по мотивам книг Памелы Трэверс, о самой строгой и самой лучшей няне в мире, от которой никогда не знаешь чего ждать.
Наталья Андрейченко талантливо воплотила на экране образ истинной англичанки - холодной и строгой. Но вместе с тем Мэри Поппинс очень добра и заботлива со своими подопечными. Она может все, даже понимать язык зверей, разговаривать со статуями в парке, успокоить злобную мисс Эндрю и даже, ненадолго, дать взрослым возможность вернуться в их детство.
Наталья Андрейченко талантливо воплотила на экране образ истинной англичанки - холодной и строгой. Но вместе с тем Мэри Поппинс очень добра и заботлива со своими подопечными. Она может все, даже понимать язык зверей, разговаривать со статуями в парке, успокоить злобную мисс Эндрю и даже, ненадолго, дать взрослым возможность вернуться в их детство.
"Приключения Петрова и Васечкина"
Двое приятелей появились на свет благодаря режиссеру Владимиру Аленикову, который изначально придумал их для "Ералаша". После нескольких короткометражных выпусков ребят решили выпустить на полный метр. Двухсерийный комедийный телефильм стал необыкновенно популярным и в скором времени было выпущено продолжение - двухсерийный фильм "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
Не только фильм завоевал всесоюзную любовь, музыка тоже была очень популярна, пластинки с ней разлетались как пирожки.
Не только фильм завоевал всесоюзную любовь, музыка тоже была очень популярна, пластинки с ней разлетались как пирожки.
"Неуловимые мстители"
Задолго до Голливуда, до "Властелинов Колец", Эдмонд Кеосаян взял и снял трилогию о смелых и решительных подростках, сражающихся за страну, в годы Гражданской войны.
Фильм вроде бы о детях на войне, но не такой мрачный, как, например, "Иваново детство", а больше именно приключенческий.
Без нравоучений, без тыканья в лицо нарочитой моралью, а с захватывающими пробежками, прыжками с крыш, лихими сюжетными поворотами. Валерака, Ксанка, Данька и Яшка-цыган - действительно крутые персонажи, отважные и непоколебимые.
Фильм вроде бы о детях на войне, но не такой мрачный, как, например, "Иваново детство", а больше именно приключенческий.
Без нравоучений, без тыканья в лицо нарочитой моралью, а с захватывающими пробежками, прыжками с крыш, лихими сюжетными поворотами. Валерака, Ксанка, Данька и Яшка-цыган - действительно крутые персонажи, отважные и непоколебимые.
"Приключения Буратино"
Двухсерийный мюзикл, снятый на "Беларусьфильм" мгновенно приобрел фантастическую популярность. Очаровательные дети, чудесная режиссура и песни.
Песни заслуживают отдельной похвалы - композитор Алексей Рыбников, поэты Юрий Энтин и Булат Окуджава сочинили настоящие детские хиты.
Романс черепахи Тортилы про "триста лет тому назад", "Бу-ра-ти-но!", "Песня о Поле Чудес" (ее исполняли муж и жена - Ролан Быков и Елена Санаева) - все это мы помним, узнаем с первых нот и напеваем под нос.
Песни заслуживают отдельной похвалы - композитор Алексей Рыбников, поэты Юрий Энтин и Булат Окуджава сочинили настоящие детские хиты.
Романс черепахи Тортилы про "триста лет тому назад", "Бу-ра-ти-но!", "Песня о Поле Чудес" (ее исполняли муж и жена - Ролан Быков и Елена Санаева) - все это мы помним, узнаем с первых нот и напеваем под нос.
"Вам и не снилось"
Это, конечно, уже больше о подростковой любви, нежели о беззаботном детстве. Первая любовь в кинематографе СССР обычно показывалась больше в шутливой манере, посмеиваясь над "великим чувством".
Но вот Илья Фрэз, режиссер "Вам и не снилось" подошел к вопросу в иной, драматической манере, поднимая вопросы не только отношений влюбленных Кати и Ромки, но и "взрослых", показывая, что они тоже и ошибаются, и любят, и страстно ревнуют.
Отдельно стоит отметить, что трогательных школьников играют актеры с сильной разницей в возрасте - 23-летняя Татьяна Аксюта и 16-летний Никита Михайловский, который ничуть не уступал своей, более профессиональной, партнерше в кадре.
Но вот Илья Фрэз, режиссер "Вам и не снилось" подошел к вопросу в иной, драматической манере, поднимая вопросы не только отношений влюбленных Кати и Ромки, но и "взрослых", показывая, что они тоже и ошибаются, и любят, и страстно ревнуют.
Отдельно стоит отметить, что трогательных школьников играют актеры с сильной разницей в возрасте - 23-летняя Татьяна Аксюта и 16-летний Никита Михайловский, который ничуть не уступал своей, более профессиональной, партнерше в кадре.
"Гостья из будущего"
И снова песни. Первая ассоциация с этим фильмом, конечно же "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...", авторства Евгения Крылова и Юрия Энтина.
История о девочке из 2048, попавшей в Москву 80-х. Исполнительница роли Алисы Селезневой Наталья Гусева была объектом любви всех советских мальчишек, а роль робота Вертера принесла небывалую популярность Евгению Герасимову, а впоследствии и место в Московской городской думе.
История о девочке из 2048, попавшей в Москву 80-х. Исполнительница роли Алисы Селезневой Наталья Гусева была объектом любви всех советских мальчишек, а роль робота Вертера принесла небывалую популярность Евгению Герасимову, а впоследствии и место в Московской городской думе.
"Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен"
Элем Климов известен не только как прекрасный драматический режиссер, но и автор комедийного кино.
Смешная комедия о нравах советского пионерлагеря, при том, что фильм этот интересен детям, как забавная история о мальчике, которого несправедливо выгнали из лагеря и друзья прячут его от администрации, выдумывая массу уловок, так и взрослым, которые увидят там сатирически показанный советский бюрократизм и двуличие.
Этот фильм, возможно бы и не прошел в прокат, но Никита Хрущев сам лично распорядился отправить картину на экраны. Кстати, Хрущева сняли с должности буквально через несколько дней после премьеры, так что - спасибо, Никита Сергеевич!
Смешная комедия о нравах советского пионерлагеря, при том, что фильм этот интересен детям, как забавная история о мальчике, которого несправедливо выгнали из лагеря и друзья прячут его от администрации, выдумывая массу уловок, так и взрослым, которые увидят там сатирически показанный советский бюрократизм и двуличие.
Этот фильм, возможно бы и не прошел в прокат, но Никита Хрущев сам лично распорядился отправить картину на экраны. Кстати, Хрущева сняли с должности буквально через несколько дней после премьеры, так что - спасибо, Никита Сергеевич!
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