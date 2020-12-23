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В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию

В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию (9 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:17
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дочка   истории   люди   поступок   фото   
537
9
Офицер полиции Аризоны и его жена официально удочерили маленькую девочку после того, как полицейский помог ей спастись от жестокого обращения.
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Метки: в мире   дочка   истории   люди   поступок   фото   
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2  комментария
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смт Час назад
Расти счастливой ведь счастливое детство это уже пол дела, чтобы стать достойным человеком по жизни.
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ZloyPupsik 41 минуту назад
вот это молодец! поступок настоящего мужика и защитника! "чужих детей не бывает".
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