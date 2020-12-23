В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию

Офицер полиции Аризоны и его жена официально удочерили маленькую девочку после того, как полицейский помог ей спастись от жестокого обращения.
Лейтенант полицейского управления Кингмана Брайан Зак (Brian Zach) в марте 2018 года был сержантом патруля, который прибыл на вызов в дом маленькой Кайлы (Kaila), которая тогда перенесла жестокое обращение, получив множество травм от рук её тогдашних опекунов.
Всё то время, пока они дожидались приезда детективов, чтобы отвезти её в больницу, Брайан старался утешать Кайлу.
«Мы раскрашивали, мы перекусили… она держала меня за руку, и она была просто такой милой штучкой, — рассказал Зак в своём интервью «Good Morning America». — Когда приехали детективы, они забрали её и отвезли в больницу.»
Всё то время, пока они дожидались приезда детективов, чтобы отвезти её в больницу, Брайан старался утешать Кайлу.
«Мы раскрашивали, мы перекусили… она держала меня за руку, и она была просто такой милой штучкой, — рассказал Зак в своём интервью «Good Morning America». — Когда приехали детективы, они забрали её и отвезли в больницу.»
Позже Зак, отец двух детей, после нескольких часов, проведённых с Кайлой, вернулся домой, где всё рассказал своей жене, выразив желание, забрать девочку к себе.
Тем временем Кайла лечилась от множественных травм, полученных в результате физического насилия. По словам Зака, против её опекунов было возбуждено уголовное дело.
Тем временем Кайла лечилась от множественных травм, полученных в результате физического насилия. По словам Зака, против её опекунов было возбуждено уголовное дело.
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Когда же службы по защите детей не смогли быстро отыскать для девочки дом, в дело вмешались Зак и его жена Сьерра (Cierra).
«Она приехала к нам с питьевой чашкой, сумкой с одеждой, которая ей не подходила, это всё, что у неё было», — рассказал полицейский.
«На второй день она называла мою жену «мамой», — вспомнил он. — Я же неделю или две был «парнем», а затем, когда она пошла в детский сад, она узнала, кто такой «папа».»
«Она приехала к нам с питьевой чашкой, сумкой с одеждой, которая ей не подходила, это всё, что у неё было», — рассказал полицейский.
«На второй день она называла мою жену «мамой», — вспомнил он. — Я же неделю или две был «парнем», а затем, когда она пошла в детский сад, она узнала, кто такой «папа».»
«Мы проживали каждую неделю, не зная, собирается ли она вернуться к своим биологическим родителям или как долго мы сможем держать её у себя, — объяснил Зак. — Наша цель состояла в том, чтобы любить и заботиться об этой маленькой девочке, пока это можно было делать.»
Начальник полиции Кингмана Расти Купер (Rusty Cooper) отметил, что приверженность лейтенанта Брайана Зака к общественной безопасности проявляется в его приверженности и любви к Кайле, также он добавил, что и Брайан, и его жена Сьерра — замечательные родители.
Начальник полиции Кингмана Расти Купер (Rusty Cooper) отметил, что приверженность лейтенанта Брайана Зака к общественной безопасности проявляется в его приверженности и любви к Кайле, также он добавил, что и Брайан, и его жена Сьерра — замечательные родители.
«Они привержены служению другим и делу, больше чем самим себе, — добавил Купер. — Мы гордимся Брайаном и благодарны за то, что он и его семья работают в полицейском управлении Кингмана.»
18 августа, примерно через 30 месяцев после того, как Кайла попала под опеку Брайана и Сьерры, Заки официально удочерили Кайлу в Верховном суде округа Мохаве в Лейк-Хавасу-Сити.
Брайан, уже теперь нынешний отец Кайлы, рассказал, что девочка любит дошкольное учреждение, которая она посещает, животных, танцы и воображаемые игры, например, отправляться в круиз в своей картонной коробке.
«Она такая комичная, такая остроумная. Она ещё тот персонаж.»
Брайан, уже теперь нынешний отец Кайлы, рассказал, что девочка любит дошкольное учреждение, которая она посещает, животных, танцы и воображаемые игры, например, отправляться в круиз в своей картонной коробке.
«Она такая комичная, такая остроумная. Она ещё тот персонаж.»
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