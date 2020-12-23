В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию

Когда же службы по защите детей не смогли быстро отыскать для девочки дом, в дело вмешались Зак и его жена Сьерра (Cierra).



«Она приехала к нам с питьевой чашкой, сумкой с одеждой, которая ей не подходила, это всё, что у неё было», — рассказал полицейский.

«На второй день она называла мою жену «мамой», — вспомнил он. — Я же неделю или две был «парнем», а затем, когда она пошла в детский сад, она узнала, кто такой «папа».»