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Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку

Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку (6 фото)

Автор:
16 декабря 2020 09:31
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   история   люди   поступок   собака   фото   
716
6
Как-то бразильянка, проходя мимо вертепа, заметила лежащим внутри него что-то необычное.
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Метки: в мире   добро   животные   история   люди   поступок   собака   фото   
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5  комментариев
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10k
Денис 58 минут назад
Первый раз на фишках узнал о значении слова. Столько лет тут сижу...
Всегда думал, что вертеп это притон, оказывается это ещё и пещера в которой (как некоторые думают) родился Иисус.
Век живи - век учись. :)
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Некто 37 минут назад
Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку
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2k
Агасфер Час назад
Теперь и у собак свой Бог появился? :-)
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798
AGold 2 часа назад
...однажды спящий в северной стране пес Пи...ц проснется. А когда он просыпается, он наступает. Всему.
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Frank Borman 2 часа назад
Ну, вот и пригодился поповский вертеп. Хоть кому то он оказался полезен.
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