Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку

Как-то бразильянка, проходя мимо вертепа, заметила лежащим внутри него что-то необычное.
Как-то вечером женщина из Бразилии проходила мимо специально сооружённого на Рождество вертепа, внутри которого она обнаружила небольшой сюрприз — ясли были заняты кем-то необычным, но очень очаровательным. Там, где должен был лежать маленький Иисус, обосновался и спал крохотный щенок. Естественно, что женщине, нашедшей щенка, Наде Розангелле (Nádia Rosângella), захотелось сделать снимки спящей собачонки, чтобы в дальнейшем поделиться этой милой встречей с миром. В итоге опубликованные в Интернете кадры довольно скоро стали вирусными.
«Я была удивлена. Это было так красиво! Такая прекрасная и чистая сцена», — рассказала Надя.
Щенок, казалось, действительно в полной мере наслаждался своим крепким сном в яслях. Надя не знала, откуда там взялась собака, но ей показалось, что он был только совсем недавно брошен. Она посчитала, что щенку было некуда идти, поэтому он и решил устроиться в вертепе.
Щенок, казалось, действительно в полной мере наслаждался своим крепким сном в яслях. Надя не знала, откуда там взялась собака, но ей показалось, что он был только совсем недавно брошен. Она посчитала, что щенку было некуда идти, поэтому он и решил устроиться в вертепе.
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Она посчитала, что собаку просто взяли и бросили
Надя пожалела щенка и решила помочь собаке. И хотя сама она не могла забрать пушистика домой, поделившись очаровательными фотографиями в Интернете, она распространила слух об одиноком щенке в надежде, что кто-то заберёт милое животное к себе.
Поняв, что так, скорее всего, и было, она поделилась фотографиями в Интернете в надежде найти очаровательному щенку постоянный дом с любящими его хозяевами
И вы знаете, она это сделала!
Нашлись люди, которые захотели принять собаку и отвезти малышку в её новый дом.
«Подруга взяла её и отвезла домой, — рассказала Надя. — Я чувствую себя счастливой и умиротворённой, ведь теперь я знаю, что она в безопасности.»
«Я очень люблю животных и желаю, чтобы все их любили.»
«Подруга взяла её и отвезла домой, — рассказала Надя. — Я чувствую себя счастливой и умиротворённой, ведь теперь я знаю, что она в безопасности.»
«Я очень люблю животных и желаю, чтобы все их любили.»
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Всегда думал, что вертеп это притон, оказывается это ещё и пещера в которой (как некоторые думают) родился Иисус.
Век живи - век учись. :)