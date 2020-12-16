Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку

«Я была удивлена. Это было так красиво! Такая прекрасная и чистая сцена», — рассказала Надя.



Щенок, казалось, действительно в полной мере наслаждался своим крепким сном в яслях. Надя не знала, откуда там взялась собака, но ей показалось, что он был только совсем недавно брошен. Она посчитала, что щенку было некуда идти, поэтому он и решил устроиться в вертепе.