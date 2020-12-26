FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1602 поста • 700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых&nbsp;

Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых  (3 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ирина Полякова   в мире   вундеркинды   истории   люди   много текста   фото   
2458
3

Девочка-вундеркинд в 5 лет прочитала 26 томов Жюля Верна, а в 13 окончила школу и поступила в МГУ на экономический факультет.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Ирина Полякова   в мире   вундеркинды   истории   люди   много текста   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Игорь 2 часа назад
На удивление - интересный материал, спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Татьяна Матураева 12 секунд назад
Как родители не понимали,что детство это не только учёба,но и прогулки ,общение с друзьями?Хорошо что всё сложилось,а то сидела бы в четырёх стенах не семьи не детей,но мама была бы наверно довольна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Djeff 7 минут назад
Ребёнок, который выжил в джунглях родительского долбо€бизма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! 24 минуты назад
Спасибо!!! Было интересно!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
amrita 46 минут назад
Бедный ребенок, испорченное детство, родители идиоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов Час назад
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых&nbsp;
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мистер Фикс Час назад
Мать-училка - полный пинцет

У меня теща русский-литература, жена рассказывала про воспитательные жестяки.
Да и сейчас у тещи нет-нет, да и пробивается, хоть уже и на пенсии давно, но чуть что - "командовать парадом буду я!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Невероятное преображение бомжа Невероятное преображение бомжа Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку Женщина, проходившая мимо вертепа, обнаружила спящую в яслях собаку Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью Мужчина нашёл загадочную коробку у себя под дверью Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1179590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
5
274
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно...
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
3
85
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по фигурному катанию?
0
7
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по...
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
7
12
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#в мире#природы#люди#дети#кино#рождество#аварии#москва
#юмор#факты#интересно#автомобили#новый год#дтп#коты#сша#дикая природа#наука
#животные#интересны#подборки#девушки#россии#истории#красоты#автомир#еда#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться