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Ученые исследуют потенциально «инопланетный» радиолуч с ближайшей к Солнцу звезды

Ученые исследуют потенциально «инопланетный» радиолуч с ближайшей к Солнцу звезды (1 фото)

Автор:
22 декабря 2020 15:57
Сообщество : Космос
Метки: Проксима Центавра   австралия   инопланетная жизнь   космос   радиотелескоп   
431
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Многие задумываются о существовании внеземных цивилизаций, и, судя по всему, истина стала чуть-чуть ближе. Астрономы, которые занимаются поиском инопланетных радиосигналов, сообщили, что зафиксировали «интригующие» радиоволны из Проксимы Центавры — ближайшей к Солнцу звезды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проксима Центавра   австралия   инопланетная жизнь   космос   радиотелескоп   
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9  комментариев
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15k
Lynx 2 часа назад
Послали условных 15 000 земных лет тому назад, получается. За этот период давно бы прилетел кто-нить.
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13k
Генка Lynx Час назад
Почему 15000 земных лет? Электромагнитные колебания в вакууме со скоростью света распространяются, то есть 4.2 года назад послали.
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6k
Перст Указующий 17 минут назад
"недавно тиктоку исполнилось 4.2 года, и его сигнал добрался до Проксимы Центавра. Они уже готовят вторжение."
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530
Обратная сторона Луны 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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19k
Влад Час назад
Контакт невозможен по многим причинам. Если мы более развиты то нафига нам Они? Если они более развиты то нафига им мы? На земле есть разумные существа кроме людей, дельфины. Но их образ жизни и видение мира настолько далеки от нас что мы не способны понять друг-друга. Так с чего вдруг решили что поймем разумный муравейник или океан с Проксимы Центавра? Чушь.
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1k
евгений Час назад
Я готов. Сожгите здесь все к х*ям...
Я готов. Сожгите здесь все к х*ям...
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530
Обратная сторона Луны евгений 54 минуты назад
Не думаю, что они станут выбирать
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка coub.com
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10k
Serg2001 2 часа назад
Ученые исследуют потенциально «инопланетный» радиолуч с ближайшей к Солнцу звезды
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