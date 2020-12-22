Ученые исследуют потенциально «инопланетный» радиолуч с ближайшей к Солнцу звезды

Сигнал поступил из узкой полосы радиочастотного спектра — 982 МГц. Волны зафиксировали в апреле и мае 2019 года в рамках проекта Breakthrough Listen (наблюдение за радиотелескопами по всему миру) с помощью радиотелескопа обсерватории Паркса в Новом Южном Уэльсе, Австралии. Анализ радиолуча все еще продолжается, и пока ученые еще не делились своими соображениями о его происхождении.

Как бы ни хотелось дать волю воображению, у этих волн может быть обычное объяснение — шум могло издавать наземное оборудование или проходящий мимо спутник. Однако есть несколько веских причин думать не только на обычных подозреваемых: во-первых, в диапазон 982 МГц не должны попадать сигналы от оборудования, созданного руками человека. Во-вторых, сигнал, судя по всему, исходит непосредственно из системы Проксима Центавра, которая находится довольно близко к нам — всего в 4,2 световых года от Земли.

Какой бы будоражащей и интригующей ни была эта новость, ученые, работающие над проектом, настроены скептично. «За этим, скорее всего, стоит человек, — объясняет Пит Уорден, исполнительный директор Breakthrough Initiatives. — И когда я говорю «скорее всего» — вероятность примерно 99,9%». И все же интересно представить себе возможность, что луч действительно свидетельствует о инопланетной жизни.