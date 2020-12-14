АСКАП — главный инструмент человечества по составлению карты видимой Вселенной

Строительство гигантского комплекса из антенн началось в конце 2009 года, а заработала система в октябре 2012 года.
*ASKAP расшифровывается как Australian Square Kilometre Array Pathfinder (Австралийский следопыт квадратно-километровой решётки).
Строительство радиотелескопа было профинансировано в рамках одной из программ Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии.
В настоящее время комплекс представляет собой 36 антенн, объединённых в единое целое.
Комплекс ASKAP находится в Западной Австралии.
Всего за 13 дней работы телескоп получил данные о 3 000 000 новых галактик.
Целью ASKAP является создание интерактивной астрономической карты Вселенной. При помощи этой карты астрономы будут отслеживать движения нескольких десятков миллионов галактик.
В отличие от других радиотелескопов ASKAP имеет очень высокую скорость получения данных с высокой детализацией. Руководитель проекта попытался объяснить для обывателей особенность ASKAP: "Инновационные приемники, разработанными CSIRO, оснащены технологией подачи фазированных решеток, которая позволяет радиотелескопу генерировать больше необработанных данных с более высокой скоростью, чем весь интернет-трафик Австралии".
Телескоп ASKAP декадирует радиосигналы для получения изображений, позволяя астрономам изучать Вселенную настолько детально, как никогда прежде за всю историю астрономии.
Бюджету Австралии постройка ASKAP обошлась в всего в $155 000 000.
Источник:
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Хотя что я говорю земля же плоская !
Блин, а где же наши новые телескопы?
Переплавлены в виллы на Канарах и яхты олигархов...