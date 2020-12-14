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АСКАП — главный инструмент человечества по составлению карты видимой Вселенной

АСКАП — главный инструмент человечества по составлению карты видимой Вселенной (5 фото)

Автор:
14 декабря 2020 09:08
Сообщество : Космос
Метки: ASKAP   австралия   карта Вселенной   космос   телескопы   телескопы Австралии   
1416
5

Строительство гигантского комплекса из антенн началось в конце 2009 года, а заработала система в октябре 2012 года.

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Метки: ASKAP   австралия   карта Вселенной   космос   телескопы   телескопы Австралии   
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2  комментария
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−175
nabaal Час назад
Карта южного полушария, северное от туда не видно !
Хотя что я говорю земля же плоская !
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92
vasilykopkov 19 минут назад
Даже Австралия занимается изучением Вселенной...
Блин, а где же наши новые телескопы?
Переплавлены в виллы на Канарах и яхты олигархов...
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