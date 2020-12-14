АСКАП — главный инструмент человечества по составлению карты видимой Вселенной

В отличие от других радиотелескопов ASKAP имеет очень высокую скорость получения данных с высокой детализацией. Руководитель проекта попытался объяснить для обывателей особенность ASKAP: "Инновационные приемники, разработанными CSIRO, оснащены технологией подачи фазированных решеток, которая позволяет радиотелескопу генерировать больше необработанных данных с более высокой скоростью, чем весь интернет-трафик Австралии".