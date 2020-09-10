Астрономы проверили 10 миллионов звездных систем в поисках инопланетян

"MWA - это уникальный телескоп, который позволяет нам наблюдать миллионы звезд одновременно, - рассказали исследователи - Мы наблюдали небо вокруг созвездия Паруса в течение 17 часов в диапазоне частот 98–128 МГц. В этом наборе данных мы не обнаружили техносигнатур - никаких признаков разумной жизни".



Ученые подчеркнули, что исследованная ими область - это лишь крошечная часть космического пространства.



"Как отметил Дуглас Адамс в "Автостопом по галактике", космос велик, очень велик, - сказал профессор Стивен Тингей из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Перте. - Несмотря на то, что это было действительно масштабное исследование, по объему изученного пространства его можно сравнить с попыткой изучить мировой океан, исследуя большой бассейн на заднем дворе. В поисках внеземного разума нам еще предстоит пройти долгий путь, и телескопы, подобные MWA, непременно будут совершенствоваться".