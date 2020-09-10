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Астрономы проверили 10 миллионов звездных систем в поисках инопланетян

Астрономы проверили 10 миллионов звездных систем в поисках инопланетян (4 фото)

Автор:
10 сентября 2020 10:53
Сообщество : Наука
Метки: Астрономия/космос   астрономия   инопланетная жизнь   исследование космоса   поиски   радиосигналы   радиотелескоп   разумная жизнь   
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Австралийские ученые провели исследование 10 миллионов звезд с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA). Это устройство ищет радиоизлучения на низких частотах - например, на FM-частотах. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрономия/космос   астрономия   инопланетная жизнь   исследование космоса   поиски   радиосигналы   радиотелескоп   разумная жизнь   
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651
Walther 51 минуту назад
Я вот что то не понял, в этом году веселухи мало было, что до внеземных цивилизаций решили докопаться?
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687
Сергей Полчаса назад
нафиг мы развитым инопланетянам нужны - примитивная форма жизни, разве что в Земле что найдут и нас добывать заставят...
сидели бы и не рыпались "поискуны"
самих себя и свою планету не знаем, а туда же космос осваивать лезем
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