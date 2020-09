Астрономы проверили 10 миллионов звездных систем в поисках инопланетян

Австралийские ученые провели исследование 10 миллионов звезд с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA). Это устройство ищет радиоизлучения на низких частотах - например, на FM-частотах. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

0 Радиотелескоп MWA ищет мощные радиоизлучения на низких частотах в диапазоне 70-300 МГц, похожих на FM-радиочастоты на Земле, которые позволяют вести радиовещание. Эти выбросы из космоса, известные как "техносигнатуры", могут указывать на присутствие разумных инопланетян с технологиями, аналогичными земным.



Команда австралийских ученых завершила "самое глубокое и обширное исследование" участка неба в районе созвездия Паруса, где, как известно, не менее 10 миллионов звезд.



По результатам исследования далеких созвездий технологических признаков разумной жизни не обнаружено. Ученые пришли к выводу, что в этой части Вселенной другие цивилизации "неуловимы", если существуют вообще. Нельзя исключать вероятность того, что существующие устройства не в состоянии зафиксировать их радиосигналы.

"MWA - это уникальный телескоп, который позволяет нам наблюдать миллионы звезд одновременно, - рассказали исследователи - Мы наблюдали небо вокруг созвездия Паруса в течение 17 часов в диапазоне частот 98–128 МГц. В этом наборе данных мы не обнаружили техносигнатур - никаких признаков разумной жизни".



Ученые подчеркнули, что исследованная ими область - это лишь крошечная часть космического пространства.



"Как отметил Дуглас Адамс в "Автостопом по галактике", космос велик, очень велик, - сказал профессор Стивен Тингей из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Перте. - Несмотря на то, что это было действительно масштабное исследование, по объему изученного пространства его можно сравнить с попыткой изучить мировой океан, исследуя большой бассейн на заднем дворе. В поисках внеземного разума нам еще предстоит пройти долгий путь, и телескопы, подобные MWA, непременно будут совершенствоваться".

Северная часть созвездия Паруса. В области изучения есть шесть известных экзопланет 0 Источник: В общей сложности, в сочетании с двумя предыдущими исследованиями, ученые изучили уже 75 известных экзопланет, не обнаружив техносигнатур в низкочастотном диапазоне.

0 Источник: Ранее в этом году с помощью радиотелескопа MWA был обнаружен "самый большой взрыв со времен Большого взрыва", исходящий из сверхмассивной черной дыры в галактике на расстоянии 390 миллионов световых лет. Чрезвычайно мощное извержение произошло сотни миллионов лет назад в скоплении галактик Змееносец - настолько мощное, что пробило полость в газе, окружающем черную дыру.