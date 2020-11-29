Тчк, зпт для олдов: вся жизнь в наборе странных слов

Эта страница нашей истории, давно ушедшая в небытие и вспоминаемая лишь от случая к случаю теми, кто это видел, кто это посылал и кто знает что это такое. Новому поколению надо будет объяснять почему эти отпечатанные странные слова на бумажке когда-то значили очень много для людского общения.
Да, сегодня трудно представить, что когда-то надо было идти на почту, писать на бланке слова, четко формулируя мысль - коротко, понятно и подешевле
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И на главные события в жизни не просто посылали открытку или письмо, а вот такую бумажку, которую почтальон доставлял со словами "Вам телеграмма"
Авторский пост
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