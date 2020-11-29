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Тчк, зпт для олдов: вся жизнь в наборе странных слов

Тчк, зпт для олдов: вся жизнь в наборе странных слов (29 фото)

Автор:
29 ноября 2020 10:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Телеграмма   жизнь   интересное   исторические факты   слова   события   союз   
1431
29

Эта страница нашей истории, давно ушедшая в небытие и вспоминаемая лишь от случая к случаю теми, кто это видел, кто это посылал и кто знает что это такое. Новому поколению надо будет объяснять почему эти отпечатанные странные слова на бумажке когда-то значили очень много для людского общения.

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Метки: Телеграмма   жизнь   интересное   исторические факты   слова   события   союз   
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6  комментариев
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22k
Франц Лефорт Час назад
Там где цапля ничего странного. Играют в шахматы по переписке.
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16k
бат св Полчаса назад
телеграммы на открытках забыл.
телеграммы на открытках забыл.
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50k
Андрей 51 минуту назад
И классическое:
Двадцатипятирублируйте!
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