Тчк, зпт для олдов: вся жизнь в наборе странных слов

Эта страница нашей истории, давно ушедшая в небытие и вспоминаемая лишь от случая к случаю теми, кто это видел, кто это посылал и кто знает что это такое. Новому поколению надо будет объяснять почему эти отпечатанные странные слова на бумажке когда-то значили очень много для людского общения.