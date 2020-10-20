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В октябре на Землю прольется звездный дождь

В октябре на Землю прольется звездный дождь (7 фото)

Автор:
20 октября 2020 13:30
Сообщество : Космос
Метки: Ориониды   время наблюдений   вселенная   звездный дождь   космос   метеориты   метеоры   падающие звезды   
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В октябре - ноябре ЗХемля проходит через поток Орионид - скопище метеоров из облака обломков, сопровождающих комету Галлея. Пик метеоритного потока придется на 21 октября: в этот день в небе можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час - конечно, если не будет дождя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ориониды   время наблюдений   вселенная   звездный дождь   космос   метеориты   метеоры   падающие звезды   
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2  комментария
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17k
Will2006 20 минут назад
"21 октября: в этот день в небе можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час"
В этот ДЕНЬ, да еще 25 ЗВЕЗД в час - это что курит автор?
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8k
Taxi007 2 часа назад
"В октябре на Землю прольется звездный дождь"


Автор, Вы размеры звезд вообще представляете?
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