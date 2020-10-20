"В октябре на Землю прольется звездный дождь"

В октябре - ноябре ЗХемля проходит через поток Орионид - скопище метеоров из облака обломков, сопровождающих комету Галлея. Пик метеоритного потока придется на 21 октября: в этот день в небе можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час - конечно, если не будет дождя.
Ближайшие дни - самое время смотреть на звезды, ведь сейчас Земля проходит сквозь Ориониды - метеорный поток, образованный обломками из хвоста кометы Галлея. Многочисленные метеориты попадают в земную атмосферу и летят к Земле со скоростью больше 200 000 км/ч, оставляя за собой яркие светящиеся следы и обеспечивая землян незабываемым зрелищем.
Звездные дожди Орионид можно наблюдать на Земле с 6 октября по 7 ноября, однако самый их пик настанет 21 октября. В это время на Землю будет падать примерно 25 метеоритов в час. Специалисты НАСА называют Ориониды самым красивым метеорным потоком, сквозь который проходит Земля. Они видны как в Южном, так и в Северном полушарием. максимума зрелище достигает после полуночи.
Звездные дожди Орионид можно наблюдать на Земле с 6 октября по 7 ноября, однако самый их пик настанет 21 октября. В это время на Землю будет падать примерно 25 метеоритов в час. Специалисты НАСА называют Ориониды самым красивым метеорным потоком, сквозь который проходит Земля. Они видны как в Южном, так и в Северном полушарием. максимума зрелище достигает после полуночи.
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Специалисты советуют наблюдателям смотреть на падающие звезды в отдалении от городских огней. там, где небо минимально засвечено искусственным светом. Лучше всего лечь на землю, глядя на юго-восток и выбрав для наблюдения максимально темный участок неба. так вы ни за что не пропустите свою падающую звезду.
Метеориты семейства Орионидов - это мелкие обломки кометы Галлея, которая, проходя через Солнечную систему, начинает подтаивать из-за солнечного жара и терять ледяные и каменные частицы, которые несутся за ней, образуя хвост. но постепенно теряют скорость и. захваченные притяжением Земли, падают на ее поверхность.
По словам астрономов, этот год очень удачен для наблюдения за Орионидами: Луна в пик метеорного потока заходит до полуночи, обеспечивая темное небо, на котором следы падающих космических обломков видны особенно ярко. Это не самый сильный метеоритный поток, однако при ясном и темном небе вы сможете увидеть до 25 падающих звезд в час.
Метеоритный поток получил свое название от созвездия ориона, со стороны которого приближается к Земле комета Галлея. Однако не обязательно смотреть именно в сторону Ориона, чтобы увидеть метеоры, - они будут видны в разных областях неба, поэтому удобнее всего обеспечить себе для наблюдений широкий обзор.
В этом октябре, помимо звездных дождей, нас ожидает еще одно редкое явление - так называемая "голубая Луна". так называют второе полнолуние, случившееся в один и тот же месяц. Первое полнолуние октября 2020-го случилось 2 октября, а "голубую Луну" мы увидим 31 октября. Это небесное явление происходит 7 раз в 19 лет, и следующую октябрьскую "голубую Луну" мы увидим лишь в 2039-м.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В этот ДЕНЬ, да еще 25 ЗВЕЗД в час - это что курит автор?
Автор, Вы размеры звезд вообще представляете?