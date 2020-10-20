"В октябре на Землю прольется звездный дождь"

Ближайшие дни - самое время смотреть на звезды, ведь сейчас Земля проходит сквозь Ориониды - метеорный поток, образованный обломками из хвоста кометы Галлея. Многочисленные метеориты попадают в земную атмосферу и летят к Земле со скоростью больше 200 000 км/ч, оставляя за собой яркие светящиеся следы и обеспечивая землян незабываемым зрелищем.

Звездные дожди Орионид можно наблюдать на Земле с 6 октября по 7 ноября, однако самый их пик настанет 21 октября. В это время на Землю будет падать примерно 25 метеоритов в час. Специалисты НАСА называют Ориониды самым красивым метеорным потоком, сквозь который проходит Земля. Они видны как в Южном, так и в Северном полушарием. максимума зрелище достигает после полуночи.