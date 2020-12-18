"Последний сдался": в Питере слабак выкинул на помойку остатки ёлкиНа дворе уже ноябрь и Новый год приближается неумолимо быстро. Не успеем обернуться, как уже начнём покупать ёлки и шампанское. 5 ноября прохожий в Санкт-Петербурге заметил у мусорного бака скелет...