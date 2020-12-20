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Известные люди и не очень известные люди

Известные люди и не очень известные люди (40 фото)

Автор:
20 декабря 2020 21:40
Метки: известные люди   интересно   истории   сделай сам   
1147
40
Подборка историй и высказывания известных и не очень известных людей
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Метки: известные люди   интересно   истории   сделай сам   
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12k
Corvus Corax 8 часов назад
К пункту 9.
Понты всегда были... А в реальности - Елена Молоховец в книге "Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" пишет, что осетрину нужно брать молодую, крупную же рыбу - для питания прислуги.
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6k
Пафнутий Полчаса назад
Есть ли в «Чёрном квадрате» Малевича мастерство? Есть ли талант? Есть ли ощущение прекрасного? Нет. Есть мастерский рекламный трюк

Очень пафосное утверждение очередного недоучки.
...Всякое истинное искусство, по сути своей изучает воздействие цвета, формы, звуков, движения,слова, и пр. на психику человека. И через это изучает окружающий мир.
Искусство сравнительно недавно (лет 200 с небольшим) отделилось от науки, и даже стало считаться чуть ли не противоположностью таковой.
Малевич, был одним, а пожалуй и главным, создателем такого направления в живописи как супрематизм. Супрематизм, это по сути квинтэссенция воздействия цвета и формы на зрителя.
Супрематизм изучает как цветные квадраты, круги, и линии и их сочетания, воздействуют на чувства человека смотрящего на них.
Тот же черный квадрат. Мазня! Я бы тоже так смог. - закричит каждый, не понимающей сути этой картины, "эксперт". Но попробуйте посмотреть на картину не предвзято, и почувствовать ее воздействие на вас.
- Мазня! Я бы тоже так смог. - закричит очередной "знаток". -Но Малевич - "смог" первым. И люди уже больше ста лет не могут успокоится обсуждая эту картину. Пусть любой "ябысмог" попробует это повторить. Создать нечто настолько простое, и в тоже время, вызывающее столько эмоций. И люди тоже долго не забудут его творений.
Вы можете это не замечать, но сейчас мир полон наследием Малевича. Реклама, архитектура дизайн. Там везде есть очень много "малевича".
И да. В отличии от Уорхолла, Малевичу его работы никогда особого дохода не приносили. Конец 19 и начало 20 веков, еще не успели обзавестись "коммерцией на искусстве", а истинных ценителей, готовых отдавать большие деньги за непонятные полотна, было немного. Случалось художнику и впроголодь жить в коммунах художников, а подчас и откровенно голодать.

ЗЫ. До сих пор, когда разговор заходит о современном искусстве. Вопрос типа - "Что ты думаешь о "Черном квадрате", является аналогом вопроса "Чей Крым" в спорах о политике.
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9k
ss 3 часа назад
Прикиньте! У Кейджа сын - Кал!
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17k
Luc72 3 часа назад
Уборщица оказалась мудрее всех...
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7k
Шурум-бурум 5 часов назад
прочитал про жену и дочь Склифосовского и забил болт на пост, ибо дальше, наверно, такая же муйня!
прочитал про жену и дочь Склифосовского и забил болт на пост, ибо дальше, наверно, такая же муйня!
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