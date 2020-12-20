Примеры, когда по одному только взгляду легко понять величину любви питомцев к их хозяевам

Знаменитый «щенячий взгляд» – это крутейшее и полезнейшее эволюционное достижение собак! Потому что позволяет им манипулировать эмоциональным состоянием людей и выбивать для себя всякие преференции. Как минимум, сводить негатив к позитиву, когда уронят очередную вазу или распотрошат подушку. Котики им остро завидуют и стараются подражать, но получается не так хорошо. Хотя как сказать, ведь людские сердца все равно тают!