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Примеры, когда по одному только взгляду легко понять величину любви питомцев к их хозяевам

Примеры, когда по одному только взгляду легко понять величину любви питомцев к их хозяевам (20 фото)

Автор:
20 декабря 2020 20:44
Метки: интересно   коты   хозяева   
650
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Знаменитый «щенячий взгляд» – это крутейшее и полезнейшее эволюционное достижение собак! Потому что позволяет им манипулировать эмоциональным состоянием людей и выбивать для себя всякие преференции. Как минимум, сводить негатив к позитиву, когда уронят очередную вазу или распотрошат подушку. Котики им остро завидуют и стараются подражать, но получается не так хорошо. Хотя как сказать, ведь людские сердца все равно тают!

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Метки: интересно   коты   хозяева   
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Mamin Sibiriak 44 минуты назад
Примеры, когда по одному только взгляду легко понять величину любви питомцев к их хозяевам
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