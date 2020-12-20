Как выглядела Москва в далёком 59-м году

Бесценные свидетельства времени в фотографиях Харрисона Формана
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Сегодня покажем вам совершенно бесценные фотографии.
Не в смысле денег, а в смысле точного и внимательного взгляда на жизнь советских людей в конце 50-х годов.
В конечном счете забывается всё, а потом новые поколения даже представить себе не смогут, как выглядели вещи каких-то 61 год назад.
Нет на свете такого резинового музея, куда можно сложить повседневные вещи разных поколений. Вот поэтому так важны фотографии.
Они дают ощущение погружения в эпоху, помогают понять, как жили, что видели, как одевались люди.
На сайте библиотеки Американского географического общества Университета Висконсин-Милуоки выложена в свободный доступ обширнейшая коллекция фотографий американского фотографа и журналиста Харрисона Формана (1904–1978).
В этой коллекции есть снимки сделанные фотографом в Москве в 1959 году.
Вот, например, лоточная торговля в Москве. Организованная торговля, понятное дело. Магазины выставляли лотки со своей продукцией, а вечно спешащие москвичи с удовольствием останавливались и покупали книги, посуду, игрушки, овощи и фрукты...
Не в смысле денег, а в смысле точного и внимательного взгляда на жизнь советских людей в конце 50-х годов.
В конечном счете забывается всё, а потом новые поколения даже представить себе не смогут, как выглядели вещи каких-то 61 год назад.
Нет на свете такого резинового музея, куда можно сложить повседневные вещи разных поколений. Вот поэтому так важны фотографии.
Они дают ощущение погружения в эпоху, помогают понять, как жили, что видели, как одевались люди.
На сайте библиотеки Американского географического общества Университета Висконсин-Милуоки выложена в свободный доступ обширнейшая коллекция фотографий американского фотографа и журналиста Харрисона Формана (1904–1978).
В этой коллекции есть снимки сделанные фотографом в Москве в 1959 году.
Вот, например, лоточная торговля в Москве. Организованная торговля, понятное дело. Магазины выставляли лотки со своей продукцией, а вечно спешащие москвичи с удовольствием останавливались и покупали книги, посуду, игрушки, овощи и фрукты...
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9.
Тележки, лотки и передвижные холодильники. Какие пирожки продавались в 50-х на улицах городов, какое мороженое, какой лимонад!
И посмотрите, как много этих лотков. Сейчас в Москве можно, конечно, перекусить на улице. Иногда даже вкусно. А тогда уличной еды, очень дешевой и очень вкусной было гораздо больше!
И посмотрите, как много этих лотков. Сейчас в Москве можно, конечно, перекусить на улице. Иногда даже вкусно. А тогда уличной еды, очень дешевой и очень вкусной было гораздо больше!
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Самое удивительное в этих снимках - это яркость и жизнерадостность картинки. Кажется, что Харрисон Форман с большой симпатией относился к Советскому Союзу, и ему нравилось всё, что он видел. И, как настоящий фотограф, стремился запечатлеть как можно больше из увиденного.
Вот такие фотографии были сделаны в ГУМе:
Вот такие фотографии были сделаны в ГУМе:
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И снято правда здорово - все в ярких и светлых тонах.
Что видел, то и фотографировал. Нормальная жизнь большого города. Это пудель Варламов нашел бы в Замоскворечьем собачью какашку и облизывал бы ее со всех сторон в 150-ти фотографиях с едкими комментариями про неправильную планировку из-за которой собаки срут на улицах, и что аутентично это говно смотрелось бы только в Чертаново, а его еще не построили.