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Как выглядела Москва в далёком 59-м году

Как выглядела Москва в далёком 59-м году (30 фото)

Автор:
20 декабря 2020 20:32
Метки: СССР   интересно   люди   москва   страна   фотографии   
856
30
Бесценные свидетельства времени в фотографиях Харрисона Формана
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Метки: СССР   интересно   люди   москва   страна   фотографии   
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Басурман нету и грязью не заросли.
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фхранцуз 2 часа назад
ну и как она выглядела? в посте я только и видел толпы народа и очереди
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7k
albedo 2 часа назад
Если абстрагироваться от надписей -обычный европейский город того времени.
И снято правда здорово - все в ярких и светлых тонах.
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2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
>> Самое удивительное в этих снимках - это яркость и жизнерадостность картинки. Кажется, что Харрисон Форман с большой симпатией относился к Советскому Союзу, и ему нравилось всё, что он видел. И, как настоящий фотограф, стремился запечатлеть как можно больше из увиденного.

Что видел, то и фотографировал. Нормальная жизнь большого города. Это пудель Варламов нашел бы в Замоскворечьем собачью какашку и облизывал бы ее со всех сторон в 150-ти фотографиях с едкими комментариями про неправильную планировку из-за которой собаки срут на улицах, и что аутентично это говно смотрелось бы только в Чертаново, а его еще не построили.
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