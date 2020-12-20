Как выглядела Москва в далёком 59-м году

1.

Сегодня покажем вам совершенно бесценные фотографии.

Не в смысле денег, а в смысле точного и внимательного взгляда на жизнь советских людей в конце 50-х годов.

В конечном счете забывается всё, а потом новые поколения даже представить себе не смогут, как выглядели вещи каких-то 61 год назад.

Нет на свете такого резинового музея, куда можно сложить повседневные вещи разных поколений. Вот поэтому так важны фотографии.

Они дают ощущение погружения в эпоху, помогают понять, как жили, что видели, как одевались люди.



На сайте библиотеки Американского географического общества Университета Висконсин-Милуоки выложена в свободный доступ обширнейшая коллекция фотографий американского фотографа и журналиста Харрисона Формана (1904–1978).

В этой коллекции есть снимки сделанные фотографом в Москве в 1959 году.



Вот, например, лоточная торговля в Москве. Организованная торговля, понятное дело. Магазины выставляли лотки со своей продукцией, а вечно спешащие москвичи с удовольствием останавливались и покупали книги, посуду, игрушки, овощи и фрукты...