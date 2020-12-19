В зоопарке Майами родился гигантский муравьед Зигги

Детеныш гигантского муравьеда, самец, родился 8 декабря и получил имя Зигги в память о Дэвиде Боуи. Проблемы начались с того, что сразу после рождения мать детеныша отвергла его. Зигги нашли слабым и замерзшим в одну из самых холодных ночей в году, и срочно доставили в отделение интенсивной терапии.
Первый гигантский муравьед родился в зоопарке в декабре 2016 году и получил имя Боуи. Вот такая преемственность поколений.
Новорожденному Зигги всего 10 дней, и сейчас он находится под присмотром медиков и сотрудников зоопарка. К счастью, малыш преодолел все трудности и справился. С каждым днем он становится все сильнее.
×
А ведь поначалу ветеринары опасались, что он не выживет. Но Зигги проявил себя как настоящий боец. Несколько дней его кормили молоком Лауры, его матери, и искусственной молочной смесью. Затем попробовали снова свести с матерью - сначала она разрешила положить детеныша себе на спину, но потом занервничала и дала понять, что не собирается о нем заботиться.
Работники зоопарка продолжают круглосуточно ухаживать за малышом. Говорят, у него уже начала отрастать характерная черно-белая шерстка.
Гигантские муравьеды - самые крупные из четырех видов муравьедов, достигающие в длину от 110 до 130 см.
У этих животных очень длинные языки. Длина может доходить до 60 см. Это самый длинный язык во всем животном царстве.
Но, несмотря на симпатичную внешность, гигантские муравьеды на удивление дерзки и драчливы. Они не прочь подраться даже с большими кошками, включая ягуаров и пум.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Первые детеныши гепарда, рожденные в результате ЭКО
- Привет, мир: первая прогулка детеныша белого медведя по зоопарку
- Видео: львица показывает новорожденного детеныша
- Видео: освобождение медведей из зоопарка в Армении
- Малышке коале наложили гипс на сломанную лапу
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
А в зоопарке их чем кормят?