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В зоопарке Майами родился гигантский муравьед Зигги

В зоопарке Майами родился гигантский муравьед Зигги (12 фото)

Автор:
19 декабря 2020 12:12
Сообщество : Животные
Метки: гигантский   детеныш   зоопарк   милый зверек   муравьед   новорожденный   спасение животного   
264
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Детеныш гигантского муравьеда, самец, родился 8 декабря и получил имя Зигги в память о Дэвиде Боуи. Проблемы начались с того, что сразу после рождения мать детеныша отвергла его. Зигги нашли слабым и замерзшим в одну из самых холодных ночей в году, и срочно доставили в отделение интенсивной терапии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гигантский   детеныш   зоопарк   милый зверек   муравьед   новорожденный   спасение животного   
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2  комментария
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Он на столько неказистый, что именно из-за этого - прикольный и милый)))
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
---Питаются они термитами и муравьями, съедая до 30 000 штук за один день.---
А в зоопарке их чем кормят?
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