В зоопарке Майами родился гигантский муравьед Зигги

А ведь поначалу ветеринары опасались, что он не выживет. Но Зигги проявил себя как настоящий боец. Несколько дней его кормили молоком Лауры, его матери, и искусственной молочной смесью. Затем попробовали снова свести с матерью - сначала она разрешила положить детеныша себе на спину, но потом занервничала и дала понять, что не собирается о нем заботиться.