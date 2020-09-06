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"Самый одинокий в мире слон" выходит на свободу

"Самый одинокий в мире слон" выходит на свободу (8 фото)

Автор:
06 сентября 2020 11:37
Сообщество : Животные
Метки: зоозащита   зоозащитники   зоопарк   исламабад   пакистан   слон   спасение животного   
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В Пакистане, в зоопарке Исламабада более 35 лет томится слон Кааван. Его держат одного крошечном вольере, и защитники животных уже давно бьют тревогу по этому поводу и пытаются добиться того, чтобы слона перевезли в другое место и обеспечили ему нормальные условия жизни. И вот наконец-то лед тронулся.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зоозащита   зоозащитники   зоопарк   исламабад   пакистан   слон   спасение животного   
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