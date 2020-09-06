"Самый одинокий в мире слон" выходит на свободу

Мартин Бауэр, представитель зоозащитной организации Four Paws, сказал, что уже есть медицинское разрешение на вывоз Каавана из Пакистана в Камбоджу, где слону будет гораздо лучше - во-первых, он там найдет компанию своих сородичей, во-вторых, ему обеспечат надлежащие уход и лечение.



У слона избыточный вес из-за того, что он много лет практически не двигается. На днях он прошел полное медицинское обследование в зоопарке, и врачи дали добро на перевозку животного.