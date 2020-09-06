"Самый одинокий в мире слон" выходит на свободу

В Пакистане, в зоопарке Исламабада более 35 лет томится слон Кааван. Его держат одного крошечном вольере, и защитники животных уже давно бьют тревогу по этому поводу и пытаются добиться того, чтобы слона перевезли в другое место и обеспечили ему нормальные условия жизни. И вот наконец-то лед тронулся.
Мартин Бауэр, представитель зоозащитной организации Four Paws, сказал, что уже есть медицинское разрешение на вывоз Каавана из Пакистана в Камбоджу, где слону будет гораздо лучше - во-первых, он там найдет компанию своих сородичей, во-вторых, ему обеспечат надлежащие уход и лечение.
У слона избыточный вес из-за того, что он много лет практически не двигается. На днях он прошел полное медицинское обследование в зоопарке, и врачи дали добро на перевозку животного.
У слона избыточный вес из-за того, что он много лет практически не двигается. На днях он прошел полное медицинское обследование в зоопарке, и врачи дали добро на перевозку животного.
В Камбодже его поселят в специально обустроенном слоновьем заповеднике, где ему точно будет гораздо комфортнее. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как зооактивисты провели громкую кампанию в защиту несчастного животного при поддержке певицы Шер.
На снимке: сотрудник зоозащитной организации Four Paws и руководитель ветеринарной службы Института зоопарков и диких животных им. Лейбница (Берлин) проводят обмер Каавана в зоопарке Маргазар. Исламабад, Пакистан, 4 сентября.
В мае Верховный суд Пакистана постановил закрыть зоопарк Маргазар из-за ужасных условий, в которых там содержались животные.
Слону Каавану повезло: он дожил до того момента, когда его пытаются спасти. А вот два льва из того же зоопарка погибли в конце июля при попытке перевозки их в другое место. Сообщается, что местные дрессировщики подожгли их вольер, чтобы заставить львов сесть в транспортные ящики.
Слону Каавану повезло: он дожил до того момента, когда его пытаются спасти. А вот два льва из того же зоопарка погибли в конце июля при попытке перевозки их в другое место. Сообщается, что местные дрессировщики подожгли их вольер, чтобы заставить львов сесть в транспортные ящики.
В итоге Управление дикой природой Исламабада пригласило специалистов Four Paws для организации безопасного перемещения оставшихся животных из зоопарка в подобранные для них заповедники.
На снимке: сотрудник Four Paws успокаивает Каавана. Слон давно находится в состоянии стресса.
По результатам медицинского осмотра выявлено, что у слона не только избыточный вес (хотя при этом имеются и признаки недоедания), но также травмированы стопы. Помимо физических травм, явно есть и травмы душевные. Выздоровление будет долгим, но слон по-прежнему силен и в нормальных условиях должен прийти в себя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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