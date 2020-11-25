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"Самый одинокий слон в мире" наконец-то уезжает жить в заповедник

"Самый одинокий слон в мире" наконец-то уезжает жить в заповедник (10 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:35
Сообщество : Животные
Метки: заповедник   защита животных   зоопарк   лед тронулся   слон   спасение животного   хорошая новость   
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Слон по кличке Кааван, который 35 лет томился в зоопарке Исламабада (Пакистан), выходит на пенсию и уезжает в Камбоджу. Там он будет жить в специальном слоновьем заповеднике. Это стало возможным благодаря зоозащитникам и многолетней кампании в поддержку этого несчастного животного.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заповедник   защита животных   зоопарк   лед тронулся   слон   спасение животного   хорошая новость   
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Ева Тушенкина
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