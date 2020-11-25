"Самый одинокий слон в мире" наконец-то уезжает жить в заповедник

Его судьба круто поменялась только в этом году, а до того он много лет влачил жалкое существование, будучи запертыми в крохотном вольере. При этом слон страдает от лишнего веса и накопленного стресса. Специалисты утверждают также, что он очень одинок - последний раз он общался с себе подобным в 2012 году.