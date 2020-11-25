"Самый одинокий слон в мире" наконец-то уезжает жить в заповедник

Слон по кличке Кааван, который 35 лет томился в зоопарке Исламабада (Пакистан), выходит на пенсию и уезжает в Камбоджу. Там он будет жить в специальном слоновьем заповеднике. Это стало возможным благодаря зоозащитникам и многолетней кампании в поддержку этого несчастного животного.
Отъезд Каавана в камбоджийский заповедник назначен на воскресенье, 29 ноября.
А пока что те, кто переживал за судьбу слона, помогал и заботился о нем, устроили прощальную вечеринку - с музыкой, угощениями и воздушными шарами.
А пока что те, кто переживал за судьбу слона, помогал и заботился о нем, устроили прощальную вечеринку - с музыкой, угощениями и воздушными шарами.
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Его судьба круто поменялась только в этом году, а до того он много лет влачил жалкое существование, будучи запертыми в крохотном вольере. При этом слон страдает от лишнего веса и накопленного стресса. Специалисты утверждают также, что он очень одинок - последний раз он общался с себе подобным в 2012 году.
Бедственное положение Каавана вызвало международное осуждение и выявило плачевное состояние зоопарка Маргазар в Исламабаде. Зоопарк было решено распустить, но дело это небыстрое, животных необходимо было подготовить. Проверить, подлечить, подготовить к переезду.
"Мы хотим пожелать ему счастливого выхода на пенсию", - сказала Мэрион Ломбард, заместитель руководителя миссии Four Paws International, группы защиты животных, которая возглавила проект по переселению слона в заповедник.
Серенада для слона. И специальное угощение
В мае по решению суда пакистанский зоопарк Маргазар был закрыт.
Каваана лечили несколько месяцев. И несколько месяцев приучали к огромному металлическому ящику, в котором он отправится в Камбоджу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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