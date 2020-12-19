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Евреи: характерные черты. Как распознать еврея?

Евреи: характерные черты. Как распознать еврея? (1 фото)

Автор:
19 декабря 2020 09:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: евреи   люди   нация   факты   фото   характерные черты   
2081
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Евреи – это нация, корни которой уходят в древние Иудейское и Израильское царства. Народ, который более двух тысяч лет существовал без своего государства, сегодня разбросан по многим странам мира.

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Метки: евреи   люди   нация   факты   фото   характерные черты   
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66  комментариев
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Чушь какая-то...
- Софья Исаковна, вы - еврейка?
- С чего Ви взяли?
- Но Ваше отчество...
- И что? Теперь, по-Вашему, Исакиевский Собор - это синагога?
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29
Трактор Полминуты назад
Короткая шея, влажные губы.
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29k
russger 12 минут назад
"Любимов производно от Либерман."

Пздц логика конечно))) Иванов это производная от Иванберг?
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3k
Roninsamuray 36 минут назад
Всё очень просто, приглядитесь внимательно к ведущим российского телевидения, запомните характерные черты их внешности, и теперь вы легко и безошибочно сможете распознать евреев.
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2k
Enotko Ytko 38 минут назад
гитлер перелогинься, таких экспертов по определению евреев с окончания Второй мировой войны до сих пор разыскивает интерпол
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612
Владимир 38 минут назад
В одной европейской стране, в 30-ые годы, именно, с этого всё и начиналось.
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160
Victor Chromov 40 минут назад
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2k
Alexander Parshuto 42 минуты назад
Где-то это уже было? Ах да, в 3-м рейхе...
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561
IOF 46 минут назад
Очень познавательно

Очень познавательно
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32k
parallax 46 минут назад
Среди внешних признаков, еврейская улыбка. Когда оголяется вся верхняя челюсть.
Как бы Лехаим Навальнер не косил под русского, кошерная улвбка его вадаёт с головой.

Среди внешних признаков, еврейская улыбка. Когда оголяется вся верхняя челюсть. Как бы Лехаим Навальнер не косил под русского, кошерная улвбка его вадаёт с головой.
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2k
tessio 47 минут назад
Может по старинке лучше черепа померить? По заветам так сказать...
Но у меня складывается впечатление, что врагов в РФ уже перестало хватать в прошлом (Ленин, СССР, коммунисты), а дела идут так плохо, что скоро начнем и среди современников виноватых искать. Только почему-то внизу, там где ничего не решается.
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21k
Bayker 51 минуту назад
Евреи: характерные черты. Как распознать еврея?
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21k
Bayker 52 минуты назад
Евреи: характерные черты. Как распознать еврея?
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41k
zloykoyot Час назад
Вопрос номер раз: а зачем вообще кому-то нужно определять еврея? Вопрос номер два: автору лет 15 и он начитался херовых книжек? Ну и три, уже не вопрос. Мне на национальность и цвет кожи с вероисповиданием глубоко срать. Человек либо человек, либо говно. Мне в жизни встречались евреи, но не жиды и жиды, но не евреи. Эти понятия я очень конкретно разделяю.
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542
Шел мимо zloykoyot 44 минуты назад
Характер. По моему опыту общения с евреями - в глубине души считают себя на голову выше остальных - умнее, хитрее, достойней. Поэтому даже очень глупый еврей старается урвать свой кусок пирога от жизни зачастую смело перешагивая нормы морали. Это мой жизненный опыт.
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142
Михаил zloykoyot 44 минуты назад
Аналогично. Работал с очень честными и порядочными евреями. После этого, собсно, и не верю в плохие нации.
Аффтар нацист.
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41k
zloykoyot Шел мимо 14 минут назад
Алаверды. Мне встречались евреи, свои в доску парни. И даже в музыкальных училищах не скрипках не играли. причём не просто по маме евреи, полностью чистокровные. Говна полно везде, не надо только всех причёсывать под одну гребёнку.
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41k
zloykoyot Михаил 13 минут назад
Интересно кто тебя заминусил? Дятлов однако много встречается даже в степях.
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14k
Ego sum qui sum Час назад
Евреи: характерные черты. Как распознать еврея?
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−1
Антон Асницкий Час назад
Сегодняшняя рубрика? минутка расизма!! Т.С. ты конченый [мат]....
2
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833
Shekhar Kapur Час назад
Евреев не люблю, но статью минусую . По факту ничего. Евреев легко можно определить по внешности, но в статье описано все нудно и непонятно . Глаза, нос, мочки ушей, губы, попа, по ним можно определить еврея, даже если в нем есть часть еврейской крови.
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Ничего против евреев не имею, потому что на заводах, с лопатой и в армии их нет...
Но судя по интернету и по телевизору - плюнь в русофоба - попадешь в еврея.
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1k
Александр Час назад
Слышал подобное, от одного персонажа лет двадцать пять назад. Ко всему выше перечисленному, как точный признак еврея, он озвучивал устойчивый запах куриного помета. Учитывая, что впоследствии он вместе со всей семьей перебрался в Израиль и даже отслужил в ЦАХАЛ, думаю, что возможно и не врал (все- таки практически первоисточник и носитель традиции). Кстати фамилия у него была Иванов.
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2k
Unics 2 часа назад
Занятно однако
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Раз трамвай на рельсах встал
Под трамвай еврей попал...
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