Евреи: характерные черты. Как распознать еврея?

Так, согласно официальным данным, 43% евреев проживают в Израиле, 39% – в США, а остальные – в самых разных уголках планеты. Многие из них живут и совсем рядом с нами. А вы знаете, как распознать еврея среди русских, немцев, кавказцев и других народов мира? Какие особенности внешности и характера отличают эту древнейшую и загадочную нацию?

Спросите

Итак, как распознать еврея? Прямо спросить его об этом. Большинство евреев гордятся тем, кто они есть, и не скрывают свое происхождение. Многие полукровки даже не задаются вопросом, какую половину предпочесть: еврейскую или русскую, украинскую, белорусскую… И даже капля крови для них бесценна. Это, между прочим, нормальная человеческая реакция. Ведь евреи – это древний народ с богатой историей и культурными особенностями. Так почему бы не гордиться этим? Спросите их сами.

Но бывают случаи, когда люди стараются скрыть свое еврейское происхождение. И это не нормально. Например, в годы далекой перестройки у телеведущего Любимова прямо спросили об этом. И шоумен в прямом эфире перед всей страной поклялся, что ни он, ни его родители не евреи. Характерные черты, однако, присутствовали и в его внешности, и в поведении. Да и фамилия говорила сама за себя: Любимов производно от Либерман.

Загляните в паспорт

Какие фамилии носят евреи? Характерные черты еврейских фамилий – это немецкие суффиксы «-ман» и «-ер». Однако здесь нужно быть осторожными. Ведь такие фамилии носят и сами немцы, и латыши. Например, известный полководец Блюхер был чисто русской национальности, и немецкая фамилия досталась ему от предка, участвовавшего в войне с Наполеоном. Это было наградой за мужество и заслуги перед отечеством – носить фамилию известного немецкого полководца.

Есть еще одна особенность еврейских фамилий. Так, это может быть своеобразный «географический штамп». Многие евреи, переезжая в Россию из Польши, меняли свои фамилии таким образом, чтобы можно было понять, откуда они родом. Например, Высоцкий (поселок Высоцк в Беларуси), Слуцкий, Житомирский, Днепровский, Невский, Березовский (деревня Березовка), Донской и т. д.

Еврейские фамилии также могут образовываться от уменьшительно-ласкательных женских имен. Ведь, в отличие от русских, они ведут свои родословные по материнской линии. Пример: Машкин (Машка), Чернушкин (Чернушка), Зойкин (Зойка), Галкин (Галка) и т. д.

Но помните, что фамилия – это не отличительная черта евреев. Машкин и Галкин могут оказаться настоящими русскими мужиками, а, казалось бы, стандартные Иванов и Петров – евреями. Так что на основании одной только фамилии делать выводы рано.

Выбор имен

С именами все намного сложнее – они могут быть любыми. Конечно, есть чисто еврейские. Например, Лев (производное от Леви), Антон (от Натан), Борис (от Борух), Яков, Адам, Самсон, Марк, Абрам (от Авраам), Моисей, Наум, Ада (Аделаида), Дина, Сара, Эстер (от Есфирь), Фаина и другие.

Но существует и отдельная категория имен, которые имеют израильское происхождение, однако русские люди носят их еще чаще, чем сами евреи. Характерные черты таких имен – окончание –ил (Даниил, Михаил, Самуил, Гавриил), а также библейский смысл (Мария, Иосиф, Илья (Илия), София).

Носатость

Итак, какие характерные черты лица у евреев? Первое, на что всегда обращают внимание – это нос. Причем многие считают, что одного этого признака уже достаточно, чтобы считать человека евреем. Знаменитый «еврейский шнобель» начинает загибаться от самого основания. Так, израильский антрополог Джекобс подробно описал это явление «кончик загибается вниз, напоминая крючок, а крылья приподняты». Если взглянуть сбоку, то нос напоминает удлиненную кверху цифру 6. В народе такой нос называют «еврейской шестеркой».

Однако только по одному этому признаку нельзя с точностью сказать, что человек – еврей. Если посмотреть на портреты русских писателей, то выяснится, что практически все из них были носатыми: и Некрасов, и Гоголь, и Карамзин, и даже Тургенев. Но доподлинно известно, что евреями они не были.

На самом деле у израильтян могут быть самые разнообразные носы: и мясистые «картошки», и узкие с горбинкой, и прямые, длинные, с высокими ноздрями, и даже курносые. Так, что один только нос – это далеко не показатель «еврейства».

Распространенные ошибки

Существует мнение, что есть определенные признаки, которыми обладают только евреи (характерные черты лица) – огромный нос, черные глаза, толстые губы. С носом мы уже разобрались. Что касается темных глаз и пухлых губ, то это самые распространенные негроидные признаки. А негроидная примесь свойственна не только евреям, но и лицам другой национальности. Например, в результате союза монголоида и негра можно получить те же черты. Такая примесь часто наблюдается у греков, испанцев, португальцев, итальянцев, арабов, армян, грузин.

Еще одно массовое заблуждение – у евреев темные кучерявые волосы. Здесь все то же самое. Негроидный признак – налицо. С другой стороны, библейский еврей Давид был блондином. Это уже нордическая примесь. А посмотрите на российского певца Агутина – типичный еврей, но отнюдь не темноволосый.

Признак номер один

И все-таки как по лицу отличить еврея от славяно-руса? Существуют ли железобетонные признаки? Ответ: да.

Если вы сомневаетесь, кто перед вами: еврей или нет, в первую очередь обратите внимание на расовую черту – средиземноморскую примесь. Ее нет даже у кавказцев, которых часто путают с евреями из-за их мясистых носов, толстых губ и курчавых волос. Средиземноморская примесь очень характерна и явно выражена даже при большом кровосмешении. Что же это такое?

И прямо, и в профиль это очень узкое длинное лицо. Оно не расширяется кверху, в отличие от типичных славяно-русских лиц. Такую форму головы с узким и продолговатым затылком имеют только евреи. Характерные черты можно рассмотреть на фотографиях Луи де Фюнеса или Софии Ротару. Русские евреи – это смесь средиземноморцев и переднеазиатов (кавказцы, армяне). Идеальные примеры – Борис Пастернак и Владимир Высоцкий.

Итак, главная отличительная черта евреев – это очень узкое, длинное лицо, которое к верху не расширяется. Если из-за каких-либо примесей такое лицо расширилось, то где угодно, но не в районе лба. Лоб у еврея всегда узкий, как будто его зажали в тиски. В остальных местах, в принципе, голова может расширяться. И уже после того, как вы увидели этот признак, можно обращать внимание на нос, губы, глаза, фамилию и все остальное, чем отличаются евреи.

Характерные черты характера

Главными чертами характера любого еврея являются уверенность в себе, абсолютное чувство собственного достоинства и всякое отсутствие стеснительности и робости. Существует даже специальный термин на идише, который объединяет в себе эти качества – «хуцпа». Переводов этого слова на другие языки не существует. Хуцпа – это своеобразная гордость, вызывающая желание действовать, без опаски оказаться недостаточно подготовленным или неспособным.

Что же такое для евреев «хуцпа»? Смелость, способность изменить свою судьбу, бороться с ее непредсказуемостью. Многие евреи уверены, что само существование их государства Израиль – священно, это и есть акт хуцпа.

Как уже говорилось выше, аналогов в других языках и переводов этого понятия нет. Но в нееврейском обществе хуцпа имеет негативный окрас и отождествляется с понятиями «наглость», «нетерпимость по отношению к другим людям», «бесстыдство» и т. д.

Косвенные признаки

Стоит рассмотреть еще некоторые отличительные черты славян и евреев. Так, например, чистота лица. У евреев, в отличие от большинства русских, нередко наблюдается скопление родимых пятен в области носа, рта и подбородка. Родинки – это признак старения и деградации организма. Чем позднее они формируются на теле человека, тем крепче организм. У евреев родимые пятна, как правило, образуются еще в детском возрасте.

Продолжаем называть характерные черты израильтян – сильнообнаженные при улыбке десна. Такое очень редко наблюдается у славяно-русов. У евреев часто встречается достаточно редкий и асимметричный зубной ряд, в отличие от славян, которым свойственны плотные нижние и верхние зубы.

Картавость как дефект речи часто считается косвенным признаком. В принципе, она свойственна некоторым евреям. Но только меньшинству. Большинство израильтян очень четко произносят букву «р». И даже учат этому русских. Но все-таки картавость – это редкий признак, ведь многие из евреев, у кого был такой дефект, упорно занимались с логопедом. Да и любой русский ребенок может иметь такое произношение от рождения.

Национальная принадлежность

У всех народов мира не существует обязательных и строгих законов, которые регулируют национальную принадлежность. Здесь свобода выбора: либо национальность матери, либо отца. Исключение составляют только евреи. У них строгий и нерушимый закон: только тот, кто рожден от матери-еврейки, может считаться евреем.

И закон этот строго соблюдается на протяжении всего времени существования нации.