Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи

На этом канале я часто пишу о деревенском быте Российской империи, о том, как люди одевались и обувались, что ели, какие инструменты использовали, какими способами зарабатывали, на чем спали. Вот про сон я и хочу сейчас рассказать подробнее.
О кроватях, на которых раньше спали крестьяне, я как-то уже писала, и показывала фотографии (меня удивила их длина - какие же они короткие, даже невысокие предки спали на них полулежа, а мы и вовсе не поместились бы).
В связи с тем, что специфика моего канала все-таки северная, все эти фотографии были сняты именно на севере (на территории Архангельской и Олонецкой губернии), и частично в Сибири.
Однако, империя была огромной, и в разных ее частях люди жили и спали по-разному. Даже на севере не у всех были кровати, многие спали и на полу. Ну и на печах, полатях, даже лавках.
Так вот, глядя на эти маленькие кровати, а также узкие лежанки на печах и лавках, не очень понятно, как спали друг с другом супруги. На таких кроватках, что я показала выше, даже одному лежать тесно, не то что вдвоем. На русской печи места может быть побольше, но на ней чаще спали старики, насколько я знаю. Так что, возможно, взрослые люди устраивались на полу.
И тогда не ясно, как они вообще уединялись от остальных членов семьи. Напрашивается один вариант - в бане. А так - спали все друг у друга на глазах.
Однако, на днях я обнаружила более удобный вариант. Он примитивный и для нас - совершенно очевидный. Странно только, что на фотографиях, снятых на Русском Севере он мне не встречался.
Хотя, фотографировали в 19 веке в принципе мало, а вот такой быт, как разобранную кровать - и вовсе практически не снимали (то, что я показала выше - огромная редкость). А так - разве что могли снять больного, лежащего на постели, но не более.
Больной тифом
Тем не менее, у нас, к счастью, есть и другие визуальные исторические источники, помимо фотографий. Например, на картинах малоизвестного художника Кирилла Лемоха, созданных в 19 веке в Подмосковной местности, очень часто встречаются кровати, и вот по этим картинам мы можем понять, как уединялись люди - совершенно примитивное, но эффективное решение.
«Новое знакомство», (1885)
«Выздоравливающая» 1889
«Новый член семьи»
Да, это вам не Русский Север: нищета бьет по глазам. Но, выход находили, и какое-то подобие интима создавали и в таких убогих условиях: просто занавешивали ложе тряпками.
Без кормильца
А если посмотреть современные музейные реконструкции быта, то там можно найти такой же полог, но тут все, конечно, выглядит покрасивее и значительно богаче.
А так принцип тот же: спальное место занавешивали тканью, и таким образом скрывались от глаз домочадцев. Ну и от насекомых тоже, наверное, частично такая занавесочка могла спасать.
Источник:
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