Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи

И тогда не ясно, как они вообще уединялись от остальных членов семьи. Напрашивается один вариант - в бане. А так - спали все друг у друга на глазах.

Однако, на днях я обнаружила более удобный вариант. Он примитивный и для нас - совершенно очевидный. Странно только, что на фотографиях, снятых на Русском Севере он мне не встречался.

Хотя, фотографировали в 19 веке в принципе мало, а вот такой быт, как разобранную кровать - и вовсе практически не снимали (то, что я показала выше - огромная редкость). А так - разве что могли снять больного, лежащего на постели, но не более.