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Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи

Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи (13 фото)

Автор:
29 ноября 2020 10:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: изба   интересно   кровать   люди   факты   фото   
4037
13
Примитивная, но эффективная специфика кроватей.
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Метки: изба   интересно   кровать   люди   факты   фото   
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5  комментариев
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120k
Игорь 41 минуту назад
Да кто вам сказал что секесом занимались на кровати? Для этого были сеновалы, амбары и прочие сараи. Куда как бы по делам заходили. Ну и там побыстрому.
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2k
Андрина 21 минуту назад
Люди спали не лежа,а полу-сидя-полу-лежа.
Люди спали не лежа,а полу-сидя-полу-лежа.
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2k
Андрина 20 минут назад
Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи
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1k
Гарри Слепнер Полчаса назад
Был в музее в Казани. Там модель избы. Длинный топчан во всю стену. Шириной в рост человека. Спали все рядком. Как размножались, не знаю.
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