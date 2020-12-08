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Самые дорогие валюты мира

Самые дорогие валюты мира (6 фото)

Автор:
08 декабря 2020 10:11
Сообщество : Факты
Метки: бабло   в мире   валюта   деньги   дорогая валюта   интересно   фото   
2521
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В современном мире насчитывается более 180 валют. Среди них самые дорогие — валюты ближневосточных нефтедобывающих стран: Кувейта, Бахрейна и Омана.

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Метки: бабло   в мире   валюта   деньги   дорогая валюта   интересно   фото   
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lexa 3 часа назад
т.е., при активном экспорте нефти курс не падает?
мля , а наши то не знают...
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76
см 3 часа назад
написал бы что сколько стоит,латышский лат по моему дороже их всех
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