Самые дорогие валюты мира

В современном мире насчитывается более 180 валют. Среди них самые дорогие — валюты ближневосточных нефтедобывающих стран: Кувейта, Бахрейна и Омана.
Экономика – пожалуй, одна из самых гибких государственных сфер. Она переживает «взлеты и падения» практически каждый день, и прежде всего это сказывается на курсе валют. Скачки на валютной бирже происходят ежечасно, что мы как простые обыватели можем наблюдать, например, в новостях. Представляем вам мировой рейтинг валют на сегодня по отношению к доллару. Почему к доллару? Потому что он является одной из резервных валют мира.
В 2017 году самой дорогой валютой мира по прежнему является Кувейтский динар. А самая дешевая валюта – Иранский риал.
По отношению к российской валюте, 1 Кувейтский динар равен примерно 190 рублям, 1 Иранский риал – 0,0017 рублей.
5. Британский фунт стерлингов
Фунт стерлингов является основной валютой Великобритании. Изначально, во всех английских колониях также использовались фунты, только местного производства, и они различались по виду. На сегодняшний день ситуация не изменилась, и в бывших колониальных странах Объединенного Королевства до сих пор выпускают свои фунты стерлингов, которые, правда, не принимаются в самой Великобритании. Стоит отметить, что стерлингами раньше называли серебряные монеты, а купюры появились лишь в конце 17-го века.
4. Иорданский динар
Иорданский динар – официальная валюта Иорданского Королевства, находящегося на Ближнем Востоке. Ценность этой валюты в мировых экономических отношениях очень сложно объяснить даже самым опытным экспертам. Начнем с того, что экономика этой страны крайне неустойчива, и само государство мало обеспечено ресурсами. Тем не менее, большинство аналитиков сходится на том, что ценность динара определяется развитостью сельского хозяйства и привязкой к американскому доллару.
3. Оманский риал
Ценность этой валюты в мире вполне логична и объяснима. Оман – государство на Аравийском полуострове с очень высокими темпами развития экономики. Из-за дороговизны валюты он выпускается достоинством с четверть или половину риала. Также эксперты объясняют это сильной привязкой к доллару США. Стоит отметить, что курс риала колеблется зеркально с курсом доллара Соединенных штатов.
2. Бахрейнский динар
Эта валюта завоевала свое место в рейтинге исключительно благодаря продажам нефти, так как это является экономико-образующим фактором Бахрейна. Бахрейн расположен в Арабском заливе, и численность населения его не превышает миллион человек. Что касается интересных фактов об этом динаре, известно лишь то, что его курс не менялся более 15 лет, что делает его самой стабильной валютой в мире.
1. Кувейтский динар
На сегодняшний день Кувейтский динар является самой дорогой валютой в мире. Как и в случае с бахрейнским динаром, взлет цен на кувейтскую валюту обусловлен активным экспортном нефти и нефтепродуктов. Кроме того, продажа нефти – основная и единственная экономическая база страны. Стоит отметить, что кувейтский динар состоит в мировом обороте с 1996 года.
Мониторинг курса валют может стать одной из составляющих вашего успеха в финансовой сфере. Многие люди делают весьма неплохую карьеру, зарабатывая конкретно на колебании курса валют. Завтра в их числе можете быть вы, и это вполне реально.
Источник:
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мля , а наши то не знают...