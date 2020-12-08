Самые дорогие валюты мира

Экономика – пожалуй, одна из самых гибких государственных сфер. Она переживает «взлеты и падения» практически каждый день, и прежде всего это сказывается на курсе валют. Скачки на валютной бирже происходят ежечасно, что мы как простые обыватели можем наблюдать, например, в новостях. Представляем вам мировой рейтинг валют на сегодня по отношению к доллару. Почему к доллару? Потому что он является одной из резервных валют мира.

В 2017 году самой дорогой валютой мира по прежнему является Кувейтский динар. А самая дешевая валюта – Иранский риал.

По отношению к российской валюте, 1 Кувейтский динар равен примерно 190 рублям, 1 Иранский риал – 0,0017 рублей.

5. Британский фунт стерлингов