12 удивительных фактов, которые ещё раз доказывают, что время несётся неумолимо

2020 год подходит к концу, поэтому самое время поиграть с числами и датами, говорящими нам о том, что время и его скоротечность потеряли всякий стыд.
Итак, перед вами 12 удивительных фактов, в основном связанных с популярной культурой, которые демонстрируют, что время бежит с неимоверной скоростью и совершенно не планирует замедляться.
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3. Барту Симпсону в этом году должен исполниться 41 год
Если бы, конечно, персонаж старел.
5. Гарри Поттеру как персонажу в 2020 году исполнилось 40 лет
Дата рождения Гарри Поттера: 31 июля 1980 года. Кстати, показанная сцена эпилога в фильме с детьми главных героев происходит 1 сентября 2017 года. Это для нас тоже уже прошлое.
6. Так выглядели актёры из «Игры престолов» в 2009 году, то есть 11 лет назад
Их тогда только утвердили на роли в сериале. Самой младшей, Мэйси Уильямс, было 12 лет, а самому старшему, Ричарду Мэддену — 23 года.
9. Башня Бурдж-Халифа была построена 10 лет назад
И вот уже те самые 10 лет она держит звание самого высокого сооружения в мире.
12. Киану Ривзу был 31 год, когда он снялся в фильме «Джонни-мнемоник», в котором показан далёкий и фантастический 2021 год
Фильм был снят в 1995 году, то есть 25 лет назад, и сейчас актёру 56 (хотя внешне он почти не изменился).
Бонус: Люди, родившиеся в 2002 году, сейчас — совершеннолетние!
А теперь живите с этим!
Бонус: Люди, родившиеся в 2002 году, сейчас — совершеннолетние!
А теперь живите с этим!
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