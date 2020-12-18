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12 удивительных фактов, которые ещё раз доказывают, что время несётся неумолимо

12 удивительных фактов, которые ещё раз доказывают, что время несётся неумолимо (13 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:07
Метки: время   забавно   люди   подборка   удивительно   факты   
1406
13
2020 год подходит к концу, поэтому самое время поиграть с числами и датами, говорящими нам о том, что время и его скоротечность потеряли всякий стыд.
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Метки: время   забавно   люди   подборка   удивительно   факты   
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7k
Шурум-бурум Час назад
люди, родившиеся в 2002м в России при Путине, не видели 9/11 в прямом эфире и стали совершеннолетними при Путине
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182
Анна Анна 53 минуты назад
12 удивительных фактов, которые ещё раз доказывают, что время несётся неумолимо
12 удивительных фактов, которые ещё раз доказывают, что время несётся неумолимо
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28k
BuG Час назад
Киану снялся в Мнемонике в 95. А сейчас "снялся" в Киберпанке, где по сути тоже самое что и в Ммнемонике.
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11k
Yasen_Perec Час назад
Чёртов Дом-2, походу, ещё всех нас переживёт.
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