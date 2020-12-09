Обнять и плакать: 27 чудиков с российских сайтов знакомств

Со всеми сайтами знакомств и дейтинговыми приложениями вроде Tinder есть одна проблема: иллюзия выбора и наступающее через некоторое время пресыщение. Проще говоря, листать анкеты и рассматривать фотографии становится скучно. Но только не эти! Люди из представленной фотоподборки определенно заслуживают внимания и, как минимум, моральной поддержки.
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- Ему сказал, что я Джедай. Никак это не помогло.
Пришлось люминесцентной лампой -
В табло.
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Какая рыбина! Сом килограммов на сорок! Бело-розовое нежнейшее вкуснейшее филе.
И впридачу - женщина, которая может её разделать и пожарить.
Бери, дурак! Потом не будет!