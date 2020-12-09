FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11200 постов • 2483 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Обнять и плакать: 27 чудиков с российских сайтов знакомств

Обнять и плакать: 27 чудиков с российских сайтов знакомств (25 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   подборка   треш   угар   фото   фрики   юмор   
4597
25
Со всеми сайтами знакомств и дейтинговыми приложениями вроде Tinder есть одна проблема: иллюзия выбора и наступающее через некоторое время пресыщение. Проще говоря, листать анкеты и рассматривать фотографии становится скучно. Но только не эти! Люди из представленной фотоподборки определенно заслуживают внимания и, как минимум, моральной поддержки.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   люди   подборка   треш   угар   фото   фрики   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Snork Snorkoff Час назад
Эти чудики по моему уже от старости все умерли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 6 минут назад
Ничтожества в понтах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр Полчаса назад
Тушонкина, это не с сайтов знакомств, не 3,14зди. Чудиков полно свои фото в сеть кидает, но это не с сайта знакомств. Тетка с сомом рядом лежит явно для представления масштаба пойманной рыбы, а не для того чтобы с мужиком познакомиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Пингвин-оленевод 40 минут назад
Беспощадный "Воин Светы" с фоткой Жучкки на ковре. === Это ренессанс ковров на стенах?
- Ему сказал, что я Джедай. Никак это не помогло.
Пришлось люминесцентной лампой -
В табло.
.
Беспощадный "Воин Светы" с фоткой Жучкки на ковре. === Это ренессанс ковров на стенах? - Ему сказал, что я Джедай. Никак это не помогло. Пришлось люминесцентной лампой - В табло. .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 45 минут назад
Можете минусить, но она великолепна!
Какая рыбина! Сом килограммов на сорок! Бело-розовое нежнейшее вкуснейшее филе.
И впридачу - женщина, которая может её разделать и пожарить.
Бери, дурак! Потом не будет!
Можете минусить, но она великолепна! Какая рыбина! Сом килограммов на сорок! Бело-розовое нежнейшее вкуснейшее филе. И впридачу - женщина, которая может её разделать и пожарить. Бери, дурак! Потом не будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aleks Izrin Maria 5 минут назад
Сначала она разделает сома, потом тебя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
Андрей 58 минут назад
Тронищь мэдвэжонка, зарэжу...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
евгений Час назад
я твоя балтика, ты моя охота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Час назад
Копать-хоронить... Глядя на "красотку" в синем на первых фотках ,я даже не сразу топор увидел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Владимир Валерий 47 минут назад
Оптическая иллюзия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Владимир 2 часа назад
Обнять и плакать: 27 чудиков с российских сайтов знакомств
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Владимир 2 часа назад
Обнять и плакать: 27 чудиков с российских сайтов знакомств
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Пингвин-оленевод Владимир 49 минут назад
Ну, ёпта - да у него уши толще "бицепсов". Чебурандель, хуле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Владимир Пингвин-оленевод 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Наталия Пингвин-оленевод Полчаса назад
зачем ему бицепсы, у него есть ствол)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете 17 неудачников, которые подумали "Что может пойти не так?" за секунду до неизбежного 17 неудачников, которые подумали "Что может пойти не так?" за секунду до неизбежного От этих фотографий у иностранцев нервный тик От этих фотографий у иностранцев нервный тик 16 наполненных страданиями фотографий людей, для которых наш мир оказался немного маловат 16 наполненных страданиями фотографий людей, для которых наш мир оказался немного маловат Сон любой ценой: 35 людей, заснувших в самых странных местах и позах Сон любой ценой: 35 людей, заснувших в самых странных местах и позах 17 ситуаций, которые испортили чей-то день 17 ситуаций, которые испортили чей-то день
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463084



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Кто-то умеет развлекаться
1
21
Кто-то умеет развлекаться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
0
24
На 63-м году жизни: Мадонна сделала свою первую татуировку
Почему перспективные дети покидают спорт?
0
9
Почему перспективные дети покидают спорт?
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#авария#прикольные#разное#новости#автомир#знаменитости#авария дня
#фото#прикол#интересное#дтп#животные#авто авария#природа#на различный вкус#картинки#дети
#интересно#история#подборка#люди#кино#в мире#смешные#автомобили#позитив#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться