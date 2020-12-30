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25 победителей конкурса фотографий северного сияния

25 победителей конкурса фотографий северного сияния (26 фото)

Автор:
30 декабря 2020 12:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Aurora Borealis   Аврора   конкурс фотографии   полярное сияние   северное сияние   
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Северное сияние — красочное и, пожалуй, даже немного сказочное явление. Многие мечтают увидеть его вживую, но, увы, пока неясно, когда мы снова сможем путешествовать. Так что пока давайте полюбуемся на эти чудеса природы не выходя из дома — проект Capture the Atlas как раз назвал лучшие работы конкурса фотографий северного сияния.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Aurora Borealis   Аврора   конкурс фотографии   полярное сияние   северное сияние   
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