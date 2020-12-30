25 победителей конкурса фотографий северного сияния

Северное сияние — красочное и, пожалуй, даже немного сказочное явление. Многие мечтают увидеть его вживую, но, увы, пока неясно, когда мы снова сможем путешествовать. Так что пока давайте полюбуемся на эти чудеса природы не выходя из дома — проект Capture the Atlas как раз назвал лучшие работы конкурса фотографий северного сияния.
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21. "Антарктическая ночь", Бенджамин Эберхард (обработка: Мартин Хек)
Нейтринная обсерватория IceCube, Антарктида
Источник: — переведено специально для fishki.net
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