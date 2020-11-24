Объявлены победители международного конкурса пейзажной фотографии

Конкурс International Landscape Photographer Of The Year проводится в Сиднее, Австралия. В этом году на него было подано более 3 800 работ профессиональных фотографов. Победителем и фотографом года стал 24-летний Кельвин Юэн из Гонконга. Он представил портфолио из завораживающих горных пейзажей, которые покорили всех судей! Но и другие участники конкурса были на высоте.

Волшебная ночь в Тромсё, Норвегия. Кельвин Юэн, победитель конкурса, фотограф года 0 Источник:

Мест через ледниковые реки на юге Исландии, вид сверху. Фото: Марек Бегальский 0 Источник:

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Национальный парк Джаспер, Альберта, Канада. Фото: Викки Маклауд 0 Источник:

Кочхан, Южная Корея. Фото: Нейт Мерц 0 Источник:

Северо-Восточный Гренландский национальный парк. Фото: Крейг Макгоуэн 0 Источник:

Киама, Австралия. Фото: Герго Ругли 0 Источник:

Макрофотография слоя льда на озере Аккаяуре, национальный парк Стора Шёфаллетс, Швеция. Фото: Николас Распиенгеас 0 Источник:

Уайт Покет, Аризона. Фото: Феликс Рёзер 0 Источник:

Горы Адирондак, штат Нью-Йорк. Фото: Нихил Нагне 0 Источник:

Вид с воздуха на берег озера Куэйдель в Румынии, незадолго до его полного замерзания. Фото: Георге Попа 0 Источник:

Премия "Невероятный горизонт": Дюны Ибекс, Национальный парк Долины Смерти, Калифорния. Фото: Эван Уилл 0 Источник:

Алтай, Наньцзин, Китай. Фото: Саймон Ксу 0 Источник:

Нью-Мексико, США. Фото: Лоран Лакруа 0 Источник:

Аллея айсбергов, залив Скорсби, восточная Гренландия. Фото: Кристофер Андерсон 0 Источник:

Южная Аризона, США. Фото: Дэвид Суиндлер 0 Источник:

Пляж Мотукики, Западное побережье, Новая Зеландия. Фото: Сергей Алещенко 0 Источник:

Фримонт, залив Сан-Франциско, Калифорния. Фото: Шашанк Ханна 0 Источник:

Озеро Литтл Типсу, Каскадные горы, США. Фото: Феликс Рёзер 0 Источник:

Тенерифе, Испания. Фото: Иван Миляк 0 Источник:

Заповедник Парма-Крик, Йеррионг, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото: Сэмюэл Маркхэм 0 Источник: