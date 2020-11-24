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Объявлены победители международного конкурса пейзажной фотографии

Объявлены победители международного конкурса пейзажной фотографии (21 фото)

Автор:
24 ноября 2020 11:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: красивые снимки   лучшие фотографии   пейзажная фотография   победители конкурса   природа   фотоконкурс   фотопейзажи   
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Конкурс International Landscape Photographer Of The Year проводится в Сиднее, Австралия. В этом году на него было подано более 3 800 работ профессиональных фотографов. Победителем и фотографом года стал 24-летний Кельвин Юэн из Гонконга. Он представил портфолио из завораживающих горных пейзажей, которые покорили всех судей! Но и другие участники конкурса были на высоте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красивые снимки   лучшие фотографии   пейзажная фотография   победители конкурса   природа   фотоконкурс   фотопейзажи   
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Ева Тушенкина
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