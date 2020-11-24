Объявлены победители международного конкурса пейзажной фотографии

Конкурс International Landscape Photographer Of The Year проводится в Сиднее, Австралия. В этом году на него было подано более 3 800 работ профессиональных фотографов. Победителем и фотографом года стал 24-летний Кельвин Юэн из Гонконга. Он представил портфолио из завораживающих горных пейзажей, которые покорили всех судей! Но и другие участники конкурса были на высоте.
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Макрофотография слоя льда на озере Аккаяуре, национальный парк Стора Шёфаллетс, Швеция. Фото: Николас Распиенгеас
Вид с воздуха на берег озера Куэйдель в Румынии, незадолго до его полного замерзания. Фото: Георге Попа
Премия "Невероятный горизонт": Дюны Ибекс, Национальный парк Долины Смерти, Калифорния. Фото: Эван Уилл
Источник: — переведено специально для fishki.net
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