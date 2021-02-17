Самая длинная в мире подводная лодка

Подводная лодка специального назначения "Белгород" готовится впервые выйти в море. Длина атомохода составляет более 180 м. Это на 11 м больше, чем у самой большой АПЛ "Тайфун", и на 12 м, чем у американского подводного крейсера типа Ohio. Отечественная субмарина — один из самых амбициозных проектов российского кораблестроения.
Но насколько она сегодня нужна флоту?
История гиганта
Атомоход "Белгород" создавался для борьбы с надводными группировками противника. Он должен был нести на борту 20 крылатых ракет "Гранит". Планировалось, что субмарина станет 14-й в семействе лодок проекта 949 и 949А.
Хотя АПЛ официально была заложена уже после распада Советского Союза, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Именно поэтому "Белгород" можно считать последней подлодкой ушедшей сверхдержавы. В 1997 году строительство субмарины и еще двух ее "систершипов" было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации. В дальнейшем металлоконструкции двух кораблей, заложенных после "Белгорода", пошли на создание подводных ракетных крейсеров типа "Борей".
После трагедии с АПЛ "Курск" в августе 2000 года некоторое время рассматривался вопрос достройки "Белгорода" на замену погибшей субмарине. Однако в итоге решили строить атомоход уже для других целей. Процесс разработки новых видов вооружения небыстрый. Те системы, о появлении которых в 2018 году в послании Федеральному собранию рассказал Владимир Путин, создавались довольно долго. И можно понять, почему в начале 2000-х годов было принято решение использовать "Белгород" в качестве носителя разнообразных перспективных подводных систем, в том числе и боевых.
20 декабря 2012 года строительство АПЛ возобновилось, но уже по новому проекту 09852. 23 апреля 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения разнообразных испытаний. Передача субмарины ВМФ России запланирована на 2021 год.
В ходе работ лодка подверглась серьезным изменениям. В частности, ее корпус был увеличен на 30 м за счет вставки новых отсеков. Таким образом "Белгород" стала самой длинной субмариной в мире. Новые отсеки понадобились для размещения разнообразных подводных аппаратов, а также для выпуска их в морскую среду и приема обратно.
Цунами под водой
АПЛ "Белгород" станет первым штатным носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды "Посейдон". По сути, это оружие "Судного дня". С его помощью может быть нанесен ответный ядерный удар по территории вероятного противника в случае, если тот нападет первым.
Наибольшая плотность населения и наиболее крупные города и промышленные центры расположены вблизи береговой черты. Ядерный взрыв огромной мощности у территории противника, помимо самих поражающих факторов, вызовет еще и появление цунами.
Стоит отметить, что система "Посейдон" уже отрабатывается на лодке "Саров", но может использоваться и автономно. Строительство лодки "Белгород" идет опережающими темпами, особенно на фоне задержек в графиках у других АПЛ, в частности, ударного подводного крейсера "Казань".
И другие роботы
Помимо "Посейдона" в России создано или создается еще много подводных роботизированных систем, в частности — автономный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р-ПМ". Он способен проводить исследовательские и поисковые работы на глубине до 6 тыс. м. К примеру, может отыскивать находящиеся на дне моря датчики систем подводного наблюдения. Что любопытно, на общедоступных изображениях "Белгорода" обязательно присутствует ангар для этого изделия.
Для отработки противолодочных операцией и, самое главное, для маскировки и защиты субмарин в России создан аппарат "Суррогат". Это имитатор подводной лодки с воспроизведением ее акустических и магнитных полей. Такая техника будет отвлекать внимание противника на ложные цели в ходе ведения боевых действий. Можно предположить, что "Белгород" также будет нести ее на своем борту.
"Гармония" и "Лошарик"
В России ведется разработка системы подводного наблюдения "Гармония". Это комплекс быстроразворачиваемых на морском дне датчиков обнаружения целей. В мирное время система сможет вести наблюдение за районами добычи полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. В частности, "Гармония" сможет вовремя найти посторонние объекты, которые могут повредить добывающие установки.
В военное же время "Гармония" будет разворачиваться для создания так называемых защитных бастионов. Это полностью изолированные для противника морские районы, где будут дежурить подводные стратегические крейсера, а также лодки с дронами "Посейдон" на борту.
Помимо этого, "Белгород" является носителем так называемых атомных глубоководных станций, таких как АС-31 "Лошарик". Эти миниатюрные лодки предназначены для проведения широкого комплекса подводно-технических работ на больших глубинах (по некоторых данным, до 6 тыс. м). В частности, для поиска утерянного военного имущества, обнаружения или установки разнообразных подводных датчиков, подключения или уничтожения кабелей связи.
Указанные выше системы — далеко не единственные, которые создаются в интересах ВМФ России. Просто они наиболее известны. О разработке и принятии на вооружение ударных подводных аппаратов, оснащенных ракетами и торпедами, информации пока не появлялось. Однако это не означает, что они не разрабатываются.
Крейсер "Белгород" располагает в качестве носителя широким спектром подводных аппаратов и роботов. Использование разнообразных систем в ходе ведения боевых действий обеспечит контроль над обширными морскими районами и позволит минимизировать потери боевых кораблей и подводных лодок. Также даст возможность гарантированного поражения как боевых средств противника, так и его территории. Поэтому можно смело утверждать — ввод в строй "Белгорода" в целом выводит понятие "морской войны" на новый уровень.
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