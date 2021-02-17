Самая длинная в мире подводная лодка

История гиганта

Атомоход "Белгород" создавался для борьбы с надводными группировками противника. Он должен был нести на борту 20 крылатых ракет "Гранит". Планировалось, что субмарина станет 14-й в семействе лодок проекта 949 и 949А.



Хотя АПЛ официально была заложена уже после распада Советского Союза, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Именно поэтому "Белгород" можно считать последней подлодкой ушедшей сверхдержавы. В 1997 году строительство субмарины и еще двух ее "систершипов" было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации. В дальнейшем металлоконструкции двух кораблей, заложенных после "Белгорода", пошли на создание подводных ракетных крейсеров типа "Борей".



После трагедии с АПЛ "Курск" в августе 2000 года некоторое время рассматривался вопрос достройки "Белгорода" на замену погибшей субмарине. Однако в итоге решили строить атомоход уже для других целей. Процесс разработки новых видов вооружения небыстрый. Те системы, о появлении которых в 2018 году в послании Федеральному собранию рассказал Владимир Путин, создавались довольно долго. И можно понять, почему в начале 2000-х годов было принято решение использовать "Белгород" в качестве носителя разнообразных перспективных подводных систем, в том числе и боевых.



20 декабря 2012 года строительство АПЛ возобновилось, но уже по новому проекту 09852. 23 апреля 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения разнообразных испытаний. Передача субмарины ВМФ России запланирована на 2021 год.



В ходе работ лодка подверглась серьезным изменениям. В частности, ее корпус был увеличен на 30 м за счет вставки новых отсеков. Таким образом "Белгород" стала самой длинной субмариной в мире. Новые отсеки понадобились для размещения разнообразных подводных аппаратов, а также для выпуска их в морскую среду и приема обратно.