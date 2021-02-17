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Самая длинная в мире подводная лодка

Самая длинная в мире подводная лодка (4 фото)

Автор:
17 февраля 2021 00:32
Метки: Подводная лодка   армия   вооружение   
630
4

Подводная лодка специального назначения "Белгород" готовится впервые выйти в море. Длина атомохода составляет более 180 м. Это на 11 м больше, чем у самой большой АПЛ "Тайфун", и на 12 м, чем у американского подводного крейсера типа Ohio. Отечественная субмарина — один из самых амбициозных проектов российского кораблестроения.
Но насколько она сегодня нужна флоту?

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Метки: Подводная лодка   армия   вооружение   
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2  комментария
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74k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Называть комплексы вооружения у нас умеют, это точно.....
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TirAn 6 часов назад
Кое что совпадает, остальное не совсем точно, но в общем похоже
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