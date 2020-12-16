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Охранники Аушвица: лица зла

Охранники Аушвица: лица зла (22 фото)

Автор:
16 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Охранники   аушвиц   история   концлагерь   лица   лица зла   фотоархив   фотографии   
2094
22
В базе польского Института национальной памяти - около 25000 немцев, служивших охранниками и надзирателями в концлагерях. В лагере Аушвиц проходили службу несколько тысяч из них. В 1941 году в лагере служили около 700 военнослужащих рядового состава СС, а к 1944-му - уже 3300. Большинство из них - люди мирных профессий: плотники, водопроводчики, банковские клерки. Они были призваны на службу нацизму - и перешли на сторону Зла.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Охранники   аушвиц   история   концлагерь   лица   лица зла   фотоархив   фотографии   
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19  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
45
4k
Vlad Секунду назад
Не до#%я они арийцы как я погляжу. Из каких соображений в добровольцы шли? Работать за@6ались?
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625
Алексей 2 минуты назад
Поляки почти все, сами, перешли на сторону зла
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−25
tj77 3 минуты назад
Что то они не улыбаются. Фотографируют же.
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39
Л Д 5 минут назад
Добрались до власти. Почувствовали вкус. Хайпанули...Живу в Германии 20 лет. Работаю в чисто немецком коллективе. Люди высоко образованные. У многих родители были в элитных войсках или сотрудничали с СС. Описывают те времена, как обсалютную эйфорию. Это так странно и страшно. Они приняли свою историю. Их потомки меняют общество. Многие работают на самоуничтожение. У 40 процентов нет и никогда не будет наследников. Они самовыраждаются. Это генетический итог самой масштабной до 2020 в истории попытки порабощения.
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2k
Hallo FreeSpace 11 минут назад
Страшно то , что если бы они победили , эти ребята стали бы героями для многих поколений ...
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678
олег 15 минут назад
в сс служили только члены NSDAP,убеждённые чуваки ,никого насильно в сс не призывали ,эти рожи добровольцы .нах их здесь показывать ,пусть гниют эти гады безвестно.
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520
Ratibor 16 минут назад
И это самопровозглашенные "арийцы"? тьфу ж мать твою, какие то шизофреники, садисты, убогие, закомплексованные, обиженные на весь мир....
Лечить в психиатрической, электрическим током надо было, что бы всякие глупости в пустые головы не лезли...
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64
AirflyAl 17 минут назад
Со времен маршала Пилсудского поляки очень старались договориться с немцами чтобы вместе напасть на СССР и поделить награбленное, но не вышло и немцы напали на них самих. Вот в этом и состоит главная боль польских "борцов за правду" из всех этих Институтов памяти.
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1k
Karp 19 минут назад
Впечатление- одни и те же шмотки напялили на каждого. Кокарды ( череп и кости) утоплены в пилотках. у некоторых. Шарфюрер СС - это капитан и форма другая была.. вернее знаки отличия. Самое страшное. что ужасные вещи творили НОРМАЛЬНЫЕ люди.
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8k
Андрей Иванов 20 минут назад
Ганс Анцорг на Яценюка смахивает.
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−13
Сергей 21 минуту назад
Почему не вывешивают охранников ГУЛАГ, фотографии троек НКВД, которые клепали решения по спискам(1936 50% приговорены к расстрелу), фотографии врачей в психушках, которые ставили диагнозы по распоряжению
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3k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
А сколько поляков,украинцев и прочих служило в охране Освенцима польский институт видимо постеснялся огласить. А то ведь опять вспомнят, что дедушка бывшего польского премьера и председателя ЕС Туска добровольцем в СС служил.
А сколько поляков,украинцев и прочих служило в охране Освенцима польский институт видимо постеснялся огласить. А то ведь опять вспомнят, что дедушка бывшего польского премьера и председателя ЕС Туска добровольцем в СС служил.
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25k
Notan Blaine Вадим Игнатьев Полчаса назад
Это другое, понимать нужно.
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1k
Karp Вадим Игнатьев 24 минуты назад
По примеру Собибора. На 30 немцев было 120 украинцев. Такое сообношение было . в основном. во всех лагерях уничтожения.
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Почти портретное сходство с лагерь-фюрером из "Вечного зова"

Почти портретное сходство с лагерь-фюрером из "Вечного зова"
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578
фхранцуз Час назад
освенцим! пиши по-русски автор
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13k
куджо Час назад
И они как бы спрашивают большую часть часть из нас, почему мы не хотим пить баварское...
Эти подонки с удовольствием "напоили" б баварским.. тех глупых людишек что так ратуют за него...
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504
Владимир Час назад
Дай человеку свободу творить зло, и он непременно ею воспользуется.
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