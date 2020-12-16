Охранники Аушвица: лица зла

В базе польского Института национальной памяти - около 25000 немцев, служивших охранниками и надзирателями в концлагерях. В лагере Аушвиц проходили службу несколько тысяч из них. В 1941 году в лагере служили около 700 военнослужащих рядового состава СС, а к 1944-му - уже 3300. Большинство из них - люди мирных профессий: плотники, водопроводчики, банковские клерки. Они были призваны на службу нацизму - и перешли на сторону Зла.

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Джозеф Хефнер, бывший студент, служил в СС с 1942г. 0 Источник:

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Фриц Таддикен, бывший маляр и стекольщик. Получил звание унтершарфюрера СС в 1944-м. Осужден за военные преступления судом Кракова 0 Источник:

Генрих Грюндшок, бывший водопроводчик, член СС с 1939-го, унтершарфюрер 0 Источник:

Йоханнес Маранка, ветеран I Мировой войны, бывший лудильщик и кровельщик. Добровольно пришел служить в СС в 1944-м, получил звание шарфюрера 0 Источник:

Ганс Анцорг, бывший банковский клерк, член СС с 1933 года, обершарфюрер 0 Источник:

Вальтер Салавей, бывший фермер. Член СС с 1941 года 0 Источник:

Детлер Неббе, бывший коммерсант. Член СС с 1933-го, дослужился до высшего не-офицерского чина гауптшарфюрера 0 Источник:

Роберт Наги, бывший электрик. Член СС с 1942 года 0 Источник:

Хорст Панитц, бывший плотник, член Г"Гитлерюгенда", переведен в СС в 1944 г. 0 Источник:

Феликс Бекер, бывшй фермер, в СС с 1942г. 0 Источник:

Адольф Бекер, бывший часовщик. В СС с 1934г., гауптшарфюрер 0 Источник:

Вилли Хайндорф, бывший секретарь суда. В СС с 1933г. 0 Источник:

Йоханес Гюнек, бывший фермер, в СС с 1943г. 0 Источник:

Готфрид Пагген, бывший рабочий, в СС с 1944г., роттенфюрер 0 Источник:

Ричард Ламб, бывший шахтер, в СС с 1935г., роттенфюрер 0 Источник:

Альбин Аккерман, бывший официант, в СС с 1944г. 0 Источник:

Йоханнес Бадштубнер, бывший шахтер, в СС с 1944г., унтершарфюрер 0 Источник:

Коломан Бистриц, бывший фермер, в СС с 1944г. 0 Источник:

Лоренц Беккер, бывший коммерсант, в СС с 1944г. 0 Источник:

Мартин Флор, бывший кузнец, в СС с 1943г. 0 Источник: