Охранники Аушвица: лица зла

В базе польского Института национальной памяти - около 25000 немцев, служивших охранниками и надзирателями в концлагерях. В лагере Аушвиц проходили службу несколько тысяч из них. В 1941 году в лагере служили около 700 военнослужащих рядового состава СС, а к 1944-му - уже 3300. Большинство из них - люди мирных профессий: плотники, водопроводчики, банковские клерки. Они были призваны на службу нацизму - и перешли на сторону Зла.
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Фриц Таддикен, бывший маляр и стекольщик. Получил звание унтершарфюрера СС в 1944-м. Осужден за военные преступления судом Кракова
Йоханнес Маранка, ветеран I Мировой войны, бывший лудильщик и кровельщик. Добровольно пришел служить в СС в 1944-м, получил звание шарфюрера
Детлер Неббе, бывший коммерсант. Член СС с 1933-го, дослужился до высшего не-офицерского чина гауптшарфюрера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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