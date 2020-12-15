Как работал офисный планктон сто лет назад

Вы думаете, так нелюбимый клерками открытый офис, где в одном большом зале трудится целый рой народу, - изобретение нашего времени? А вот и нет! Его изобрел в начале ХХ века американский инженер Фредерик Тейлор. Он рассчитал, что в большом зале, где каждый сидит за своим столом, а боссы надзирают за всеми из открытых кабинетов, клерки работают максимально производительно. В 1920-х в таких офисах работала вся Америка, а заодно и Европа. Заглянем?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бумажная работа исторические факты история клерки офис офисное пространство фотоархив фотофакты
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