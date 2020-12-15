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Как работал офисный планктон сто лет назад

Как работал офисный планктон сто лет назад (27 фото)

Автор:
15 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: бумажная работа   исторические факты   история   клерки   офис   офисное пространство   фотоархив   фотофакты   
285
27
Вы думаете, так нелюбимый клерками открытый офис, где в одном большом зале трудится целый рой народу, - изобретение нашего времени? А вот и нет! Его изобрел в начале ХХ века американский инженер Фредерик Тейлор. Он рассчитал, что в большом зале, где каждый сидит за своим столом, а боссы надзирают за всеми из открытых кабинетов, клерки работают максимально производительно. В 1920-х в таких офисах работала вся Америка, а заодно и Европа. Заглянем?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бумажная работа   исторические факты   история   клерки   офис   офисное пространство   фотоархив   фотофакты   
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5  комментариев
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459k
Alexey Berestenko 58 минут назад
А че это на вешалке висит? Кандалы?

А че это на вешалке висит? Кандалы?
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22k
aolti Alexey Berestenko 52 минуты назад
Наушники же. А барышня возле бюро - оператор. Судя по всему - это внутренняя телефония большого отеля.
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503
Владимир 12 минут назад
Все сразу сделали вид что они там работяги что капец )
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141
Анна Анна 46 минут назад
Как работал офисный планктон сто лет назад
Как работал офисный планктон сто лет назад
Как работал офисный планктон сто лет назад
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571
фхранцуз Анна Анна 11 минут назад
чушь пишешь, планктон планктону рознь, и очень много делается в офисе за компом и телефонной трубкой, выкинь эту бредятину старперскую у себя из головы
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