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Родители, которые когда-то были круты, как боги

Родители, которые когда-то были круты, как боги (31 фото)

Автор:
09 января 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   круто   отцы и дети   родители   семейная история   семейные легенды   уровень Бог   фотографии   
903
31
Пользователи интернета хвастаются своими родителями, которые в юности были невероятно крутыми, так что детям теперь остается только завидовать. Богатыри - не вы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   круто   отцы и дети   родители   семейная история   семейные легенды   уровень Бог   фотографии   
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5  комментариев
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870
insaider 2 часа назад
Родители, которые когда-то были круты, как боги
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Александр 4 минуты назад
Хоть бы фамилии написали, а то можно найти любую фотку и подписать "Мой батя был такой крутой, он делал вот так..."
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6k
klop 2 часа назад
Мля все фишки засрали пиндосовскими статейками
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13k
куджо 2 часа назад
Родители всегда Боги, а родители моих родителей пытаются сделать победобесием некоторые аморалтные уроды... Простите набалевает... Эта тема. Кому то да гордится можно а у кого то победобесием обзывают
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6k
klop куджо Полчаса назад
Родители, которые когда-то были круты, как боги
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