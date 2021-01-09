Родители, которые когда-то были круты, как боги

Пользователи интернета хвастаются своими родителями, которые в юности были невероятно крутыми, так что детям теперь остается только завидовать. Богатыри - не вы!
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"Моя 17-летняя мама протестует против Ку-клукс-клана. В 1976 году в Атланте для этого требовалось много храбрости!"
"Франция, 1985 год. Мама кормит меня за кулисами во время балетного спектакля перед выходом на сцену"
"Мама приехала в США из Германии в 1948-м, в 18 лет, не говоря ни слова по-английски. Шесть лет спустя она стала моделью. Это она в 1954-м"
"Моя мама в 1978-м иммигрировала в США из Японии. Она несколько месяцев работала, как проклятая - и сумела купить это Chevrolet Impala за $500"
"Моя мама в 1970-м. Она только что получила университетский диплом - первая в своей семье"
"Мой папа был поп-звездой в Аргентине. На этом снимке 1960-х годов он с Эллой Фитцджеральд"
"Мои родители строят собственный дом, 1953 год. Сейчас моей маме 91 год, она по-прежнему живет в нем"
"Моя мама иммигрировала в США из Ирана в 1978 году. Здесь она год спустя в костюме Чудо-Женщины"
"Мой папа и его напарник - агенты под прикрытием. Фото сделано в 1976-м, сразу после того, как они сумели предотвратить вооруженное ограбление банка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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