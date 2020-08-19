В Мали произошёл военный переворот

Под контролем мятежников находятся все правительственные здания, аэропорт в столице Бамако и СМИ.



Представитель мятежников уже выступил с заявлением на местном телевидение и рассказал о создании в стране Национального комитета спасения народа.



В государстве объявлен комендантский час с 21.00 до 05.00. А часть стран-соседей закрыли границы с Мали.



На видео, снятом с места событий, видно, как граждане радуются приходу армии, а сами военные сигналят и стреляют в воздух.