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В Мали произошёл военный переворот

В Мали произошёл военный переворот (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2020 10:41
Сообщество : Политика
Метки: Западная Африка   военный переворот   захват   мали   политика   протесты   
2650
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18 августа в стране Вооружённые силы Мали захватили президента и премьер-министра.

Источник:

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Метки: Западная Африка   военный переворот   захват   мали   политика   протесты   
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31  комментарий
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13k
VIRO-PAX! 2 часа назад
Твою мать! Оказывается вся заваруха в Белоруссии, происходит лишь с целью отвлечения наших политических взглядов от проблем в Мали
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2k
мемфрид Полчаса назад
Рано радуются обезьянки
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20k
Inter Полчаса назад
ага,прям своими силами переворот совершили
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183
Дмитрий Копыльцов 39 минут назад
Дикари-С...
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27k
lem02 47 минут назад
Майдан в шлепанцах...
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6k
Миха 48 минут назад
2020 - что ты делаешь, ахахах, прекрати! (С)
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3k
ride 51 минуту назад
Ох ох. Беларусь превращается в Мали?
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4
nik zabusov 59 минут назад
Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий!
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724
Андрей Филиппов Час назад
а у нас кто-то еще возмущается, что Путин под себя всю власть подмял. Кто не подмял, тот долго не правит.
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27k
lem02 Андрей Филиппов 49 минут назад
Ну да, в нормальных странах обычно в рамках конституционных сроков.
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1k
Роман Час назад
"Под контролем мятежников находятся все правительственные здания, аэропорт в столице Бамако и СМИ."

Переворот удался - они уже не мятежники.
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13k
VIRO-PAX! Роман Полчаса назад
Ну да, писать уже нужно так - С приходом нового правительства, под контроль были взяты...
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724
Андрей Филиппов Час назад
[мат], каждый день где-то революция, я уже перестал удивляться.
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2k
Rhino Час назад
Национальная африканская забава.
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22k
parallax 2 часа назад
Особенно запомнилась седьмая, одинадцатая, и двадцатьчетвёртая революции, которые сопровождались танцами и яркими фейерверками.
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−70
православный комунист 2 часа назад
кремлеботы уже очкуют
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12k
Виталий Кот 2 часа назад
откуда у них столько АКМ,
и кто им боеприпасы подгоняет ?
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16k
BillyBonzz Виталий Кот 2 часа назад
дык еще СССР в эту африку впер столько оружия, на установление и поддержание социалистического строя стран африки, что его там еще надолго хватит. За более чем 20 лет «братской помощи» воюющим африканским государствам СССР осуществил поставки в Африку на многие миллионы не деноминированных рублей – сюда входила экономическая помощь, укомплектование африканских армий разного рода вооружением. Американские эксперты подсчитали, что с 1965 по 1974 годы размер таких вливаний вырос до 3,3 миллиарда долларов. Массированная военная поддержка оказывалась, в основном, Анголе и Эфиопии, однако и масса других африканских стран, с которыми у СССР были установлены дипломатические отношения, также активно получали советское оружие. Увеличивалось и количество советских военных специалистов, присутствовавших на африканском континенте. В 70-е годы СССР Анголой, Эфиопией и Сомали были предоставлены права на пользование портами и аэродромами в Тропической Африке, а к концу этого десятилетия советские военно-морские суда уже дислоцировались в водах «черного континента». Локальные интересы СССР применительно к странам Африки в плане внешнеполитического влияния определились достаточно быстро – Ангола, Эфиопия, Египет, Мозамбик и другие, менее значимые страны «черного континента». В разной степени Советский Союз долгое время оказывал им военную и экономическую помощь.
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12k
Виталий Кот BillyBonzz 2 часа назад
патроны Карл,патроны?
день пострелушек,даже вверх,
для тех 30 на видео,это вагон патронов,
как то так
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16k
BillyBonzz Виталий Кот Час назад
на складах Анголы и Эфиопии этих патронов еще не на одну войну припасено, мы их туда кораблями завозили.
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16k
BillyBonzz Виталий Кот Час назад
Вы думете сомалийские пираты за свои кровные на рынке покупают автоматы, РПГ, пулеметы и боеприпасы? Да они разграбили и растащили все склады, которые СССР набивал 20 лет.
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−70
православный комунист 2 часа назад
воблоглазый следущий
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это - другое!
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9k
Евгений 2 часа назад
700 лет назад правитель Мали был богатейшим человеком на земле. В переводе на современные деньги - что то в районе 400 млрд долларов.
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Предлагаю отправить туда всех наших либеральных специалистов по строительству счастливого демократического общества. Вот если построят город-сад за 4 года из Мали, я с удовольствием проголосую за них в 2024-м
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2k
كابيبارا الشر Snork Snorkoff 40 минут назад
Давай будем честными и смотреть правде в глаза. Даже если и построят, ты же все равно придумаешь оправдание чтобы не голосовать, а ахинею пишешь т.к. её просто невозможно опровергнуть.
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24k
Snork Snorkoff كابيبارا الشر Полминуты назад
Давай все будем честными, признай, вы умеете разрушать и делить, а созидать и строить нет. По этому придумываете миллион и одну причину, что вам помешали.
Вот любых мастей и видов "оппозиционеры" существуют и здравствуют, но именно одного, того самого, на которого можно было бы смотреть без смеха либо омерзения и который в состоянии хотя бы огурцы у себя на даче вырастить без донатов из №правильных демократий", кровавый рыжим душит в таком зародыше, что вы даже мученников из них сделать не в состоянии.

И не порть имидж зверькам. Капибары милые )
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38k
Соломей 2 часа назад
ну теперь заживут!венские оперы и соборы германии ждут их с нетерпением!
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814
EvgeniySAN 2 часа назад
Наверное в Африке, что не день, то новый государственный переворот.
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