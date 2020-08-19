В Мали произошёл военный переворот

18 августа в стране Вооружённые силы Мали захватили президента и премьер-министра.
Республика Мали – страна в Западной Африке, бывшая французская колония с населением около 20 млн. человек. Уже несколько месяцев в стране не прекращаются массовые протесты граждан. Люди обвиняют правительство в коррупции.
Высшие военные чины при поддержке армии арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который в последние дни протестов спрятался на одной из военных баз. Позже он всенародно объявил о своей отставке и распустил правительство.
Высшие военные чины при поддержке армии арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который в последние дни протестов спрятался на одной из военных баз. Позже он всенародно объявил о своей отставке и распустил правительство.
Под контролем мятежников находятся все правительственные здания, аэропорт в столице Бамако и СМИ.
Представитель мятежников уже выступил с заявлением на местном телевидение и рассказал о создании в стране Национального комитета спасения народа.
В государстве объявлен комендантский час с 21.00 до 05.00. А часть стран-соседей закрыли границы с Мали.
На видео, снятом с места событий, видно, как граждане радуются приходу армии, а сами военные сигналят и стреляют в воздух.
Представитель мятежников уже выступил с заявлением на местном телевидение и рассказал о создании в стране Национального комитета спасения народа.
В государстве объявлен комендантский час с 21.00 до 05.00. А часть стран-соседей закрыли границы с Мали.
На видео, снятом с места событий, видно, как граждане радуются приходу армии, а сами военные сигналят и стреляют в воздух.
Бамако — столица хлопкового региона Африки
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Переворот удался - они уже не мятежники.
и кто им боеприпасы подгоняет ?
день пострелушек,даже вверх,
для тех 30 на видео,это вагон патронов,
как то так
Вот любых мастей и видов "оппозиционеры" существуют и здравствуют, но именно одного, того самого, на которого можно было бы смотреть без смеха либо омерзения и который в состоянии хотя бы огурцы у себя на даче вырастить без донатов из №правильных демократий", кровавый рыжим душит в таком зародыше, что вы даже мученников из них сделать не в состоянии.
И не порть имидж зверькам. Капибары милые )