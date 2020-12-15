Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников

Ирина на нём позирует. Но вот ощущение, что это не постановочное фото профессионального фотографа, а снято любительской камерой на каких-нибудь гастролях.

Отдельная тема - снимки из архива поклонников.

Вот Ирина Ивановна на встрече со зрителями.