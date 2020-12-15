Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
10 вариантов подарков к Новому году, которые точно оценят по достоинству 10 вариантов подарков к Новому году, которые точно оценят по... Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее... Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103 Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103 Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла Идиотские предложения от депутатов Госдумы Идиотские предложения от депутатов Госдумы "Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек "Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и... 12 интересных фактов об Адриано Челентано 12 интересных фактов об Адриано Челентано Вперёд, мои воины! В атаку! Вперёд, мои воины! В атаку! В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об умершем пенсионере В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об... Телегония — псевдонаучный способ объяснить измену Телегония — псевдонаучный способ объяснить измену Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась Доставка товара дроном пошла не по плану Доставка товара дроном пошла не по плану Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от наказания не ушел В Киеве неизвестный напал на журналистку в прямом эфире, но от... Петух сгорел на работе Петух сгорел на работе На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь На венесуэльских бедняков пролился золотой дождь
Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников

Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников (15 фото)

Автор:
15 декабря 2020 17:40
Метки: актриса   интересно   фото   
4030
15

Ирина Алфёрова - одна из самых красивых актрис советского кино. Её снимки, сделанные лучшими фотографами СССР, публиковали в различных журналах, печатали на открытках и календариках. Но это были постановочные портреты. А ведь гораздо интересней рассматривать фотографии сделанные не для публики, а для себя, для души.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актриса   интересно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
jonnyD 2 часа назад
Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 18 минут назад
https://xcadr.tv/celebs/golaya-irina-alferova/https://xcadr.tv/celebs/golaya-irina-alferova/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Эх...а ведь какой-то счастливчик нырял в её пушистую киску
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мистер Фикс Антон Семёныч 13 минут назад
Абдулов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com


Констанцияа.. Констамцияаа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч Вася 2 часа назад
Подстанция, подстанция, подстанция.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Подумайте несколько раз прежде, чем отчитывать детей за компьютерные игры Как изменились звёзды 90-х Как изменились звёзды 90-х Морская козочка: самка, которая убивает партнера Морская козочка: самка, которая убивает партнера Немного о женской гигиене 19 века Немного о женской гигиене 19 века Действительно ли кошки боятся огурцов? Действительно ли кошки боятся огурцов? Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток? Почему раньше на дачу выделяли участки именно по 6 соток?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3126400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов
6
81
Парк Лога: новое чудо России и пример для олигархов
﻿
Набирающие популярность
ГАЗ из коровы - как топливо для автомобиля
0
8
ГАЗ из коровы - как топливо для автомобиля
Что это за украшение?
0
11
Что это за украшение?
10 вариантов подарков к Новому году, которые точно оценят по достоинству
10 вариантов подарков к Новому году, которые точно оценят по достоинству
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#авария#разное#подборка#смешные#милота#птицы#авария дня
#прикол#история#факты#авто авария#россия#прикольные#на различный вкус#новый год#автомир#в мире
#фото#животные#сша#дтп#картинки#люди#автомобили#позитив#Душевное#девушка

На что жалуетесь?

Вернуться