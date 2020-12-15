Очаровательная Ирина Алфёрова на фотографиях из архивов актрисы и её поклонников

Ирина Алфёрова - одна из самых красивых актрис советского кино. Её снимки, сделанные лучшими фотографами СССР, публиковали в различных журналах, печатали на открытках и календариках. Но это были постановочные портреты. А ведь гораздо интересней рассматривать фотографии сделанные не для публики, а для себя, для души.
Вот, к примеру. Один из ранних снимков маленькой Ирины. Фото сделано в детском саду Новосибирска, куда родители водили будущую актрису.
А это уже школьный снимок, который опубликовала одна из одноклассниц Алфёровой.
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Годом позже Ирина Алфёрова принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Интеграл", который проходил в новосибирском Академгородке в кафе-клубе "Под интегралом".
Победительницей она тогда не стала, но была выбрана журналистами как "Мисс-Пресса". Вот ещё фото с этого мероприятия.
В Академгородке Ирина Алфёрова и впервые вышла на сцену - она участвовала в постановках местного студенческого театра. Вот следующий снимок сделан в гримёрке перед постановкой спектакля "Два театра" в 1967 году.
А вот фото уже из студенчества.
Студентка ГИТИСа Ирина Алфёрова о своей однокурсницей Ларисой Коршуновой (фото из личного архива Константина Кошкина).
Вообще, интересных снимков довольно много. Вот, к примеру, абсолютно домашнее фото.
Очень похоже, что Ирина Ивановна только что принимала душ.
А вот следующее, скорее всего сделано на репетиции в театре.
Или вот это
Ирина на нём позирует. Но вот ощущение, что это не постановочное фото профессионального фотографа, а снято любительской камерой на каких-нибудь гастролях.
Отдельная тема - снимки из архива поклонников.
Вот Ирина Ивановна на встрече со зрителями.
(на заднем плане ещё присоседился Леонид Ярмольник).
А здесь актриса в Афгане, куда ездила по заданию Комсомола.
Вот ещё интересное фото.
Ирина Алфёров и Николай Караченцов в Гаване (что ещё за барышня с ними - не смог разобрать).
Ну закончим подборку вот такими двумя снимками.
Вот есть у меня ощущение, что это фотопробы. Вот только на какую роль?
Ну а этот снимок более известен.
Фотопроба на роль Констанции. Вот только в альбоме фотопроб этого снимка нет, там использовали другие фотографии.
Источник:
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Констанцияа.. Констамцияаа!