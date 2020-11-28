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Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается

Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 16:05
Сообщество : Истории
Метки: бальзамирование   история   кения   морг   ошибка   труп   
3879
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Патологоанатомы и работники морга районной кенийской больницы Капкатет города Керичо стали невольными участниками одной увлекательной историей. К ним на прошлой неделе во вторник, доставили тело 32-летнего парня и попросили провести бальзамирование.

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Метки: бальзамирование   история   кения   морг   ошибка   труп   
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17  комментариев
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2k
americos 2 часа назад
Медицинская сестра катит коляску с пациентом по больничному
коридору, больной жалобно спрашивает:
- А может, лучше в отделение реанимации?
Сестра сердито отвечает:
- Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг,
значит в морг!
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708
Replicant americos 2 часа назад
-Так я же ещё не умер!
-Так мы ещё и не доехали.
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13k
Hairy. 56 секунд назад
Ну и что, что зомби. Зато он встал и пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол.
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6k
Саша Смирнов 9 минут назад
Можно было сразу на кладбище везти. Зачем с бальзамированием заморачиваться?
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859
евгений Полчаса назад
Суровые кенийские больницы) Где по настоянию и заключению лишь родственников, человека объявляют трупом) А родные могут отвезти его туда сами. Самообслуживание полное, пятерочка отдыхает))
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25k
Aqueronte Полчаса назад
Хоть не съели.
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6k
Света 55 минут назад
А чего он в шапке??? Неужто в Кении так холодно в больницах, что надобно шапку тёплую не снимать лёжа в кровати?
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16k
бат св Света 47 минут назад
так он из морга,а там вообще то холодно.
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44k
Albert GER бат св 41 минуту назад
В Кении традиция одевать шапки покойника. То шо в морге холодно))
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6k
Света бат св 21 минуту назад
Ну допустим в морге холодно, но интервью уже в больнице и даже спустя приличное время. То есть по определению согрелся и врачи осмотрели. Просто похоже как и иный "стильные" носят фигню. Да и 32 года... если не ошибка, то на 32 он даже близко не тянет. Лет 50 с гаком точнее было бы. Шапка наверное виновата.))))
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9k
Типа граф Час назад
Родственечки хотели бабосов с врачей сострич , но не фортануло :)
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49
Dlinnorykiy 2 часа назад
Врачи боролись за его жизнь, но он выжил)
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9k
Некто 2 часа назад
А за поминки уже упл0чено....
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811
Sanek 2 часа назад
32 года? Ему на вид лет 50
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16k
бат св Sanek 46 минут назад
полежи вот так покойником в морге.. поседеть недолго.
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2k
americos 2 часа назад
Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
2020, к концу года зомби подтянулись
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