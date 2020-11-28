Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается

Патологоанатомы и работники морга районной кенийской больницы Капкатет города Керичо стали невольными участниками одной увлекательной историей. К ним на прошлой неделе во вторник, доставили тело 32-летнего парня и попросили провести бальзамирование.
И всё шло как обычно, но вдруг труп зашевелился, а чуть позже и вовсе оказалось, что пациент просто был без сознания. Когда Питер Киген пришёл в себя, то очень удивился, поняв, что его вот-вот должны были забальзамировать.
Оказывается, Питер у себя дома в деревне Кибвастуйо Бурети упал в обморок, а его любящие родственники тут же поволокли его в ближайшую больницу. Но там, как назло, все врачи были заняты, тогда родня несмотря на уговоры медсестёр просто унесла бездыханное тело в морг. Ну, как говорится, что время терять, надо быстренько готовится к похоронам.
Да вот незадача «покойничек» через 3 часа пришёл в сознание, перепугав всех работников морга. Его младший брат, Кевин Кипкуруи, обвинил в халатности врачей. Ему якобы сказали, что брат умер задолго до того, как его привезли в больницу.
Врачи же, в свою очередь, свалили все на родственников, которые не дождались подтверждения о смерти и сами увезли больного в морг. Но главное, что парень выжил несмотря на все старания окружающих.
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коридору, больной жалобно спрашивает:
- А может, лучше в отделение реанимации?
Сестра сердито отвечает:
- Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг,
значит в морг!
-Так мы ещё и не доехали.