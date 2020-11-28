Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается

Оказывается, Питер у себя дома в деревне Кибвастуйо Бурети упал в обморок, а его любящие родственники тут же поволокли его в ближайшую больницу. Но там, как назло, все врачи были заняты, тогда родня несмотря на уговоры медсестёр просто унесла бездыханное тело в морг. Ну, как говорится, что время терять, надо быстренько готовится к похоронам.