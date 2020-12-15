Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола

Перед Новым годом и Рождеством во всём мире украшают торговые центры. В США сотрудники ТЦ перепутали буквы в слове "Санта" и теперь игрушки прославляют Сатану. Пользователи сети сомневаются, что это была нелепая ошибка...
Пользователь сайта Reddit под ником u/DaBronzeCatto поделился забавной фотографией из торгового центра. Попытавшись создать атмосферу праздника и дух Рождества, создатели сценки поставили игрушки рядом с кубиками, на которых оказалось написано вместо слова «Santa» слово «Satan».
Такая нелепая ошибка вызвала смех, но некоторые пользователи сети всё же высказали опасения.
2020 год был не лучшим, и я бы не советовал так шутить
Продавцы совсем бесстрашные!
Просто интересно! Вам ни капельки не страшно?
Источник:
- «Это самая бесполезная популярность»: как сейчас живёт герой мема про борщ и сосисочки
- Голая жена бразильского журналиста внесла в интервью свою изюминку
- Виктория Боня заявила, что она не «сгусток тупой биомассы», но есть кому с ней поспорить
- Самые забавные твиты, которые помогут пережить пандемию CoViD-19
- «Она просто стояла и смотрела!»: пользователи сети рассказали о конфузах в постели
Понравилось14