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Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола

Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола (1 фото)

Автор:
15 декабря 2020 13:47
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   прикол   санта   сатана   супермаркет   фото   юмор   
2341
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Перед Новым годом и Рождеством во всём мире украшают торговые центры. В США сотрудники ТЦ перепутали буквы в слове "Санта" и теперь игрушки прославляют Сатану. Пользователи сети сомневаются, что это была нелепая ошибка...

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Метки: интересное   прикол   санта   сатана   супермаркет   фото   юмор   
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7  комментариев
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33k
AGM 2 часа назад
Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола
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9k
Антон Семёныч 8 минут назад
Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола
Ссылка www.youtube.com
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22k
Dobry vojak Svejk 53 минуты назад
Думаю - не перепутали они нифига... )
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224
Чешира Час назад
Сотрудники торгового центра перепутали буквы в слове "Санта" и чуть не вызвали дьявола
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40k
Соломей 2 часа назад
ничего они не перепутали. у них просто А не хватило.
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25k
Acu900 2 часа назад
Это у них не впервой. Многие еще помнят "PEREGRUZKA" вместо "PEREZAGRUZKA"

Это у них не впервой. Многие еще помнят "PEREGRUZKA" вместо "PEREZAGRUZKA"
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1k
Алексей Acu900 43 минуты назад
Этот случай с кнопкой меня удивил в свое время. Неужели на таком высоком уровне среди всей толпы, готовившей это мероприятие, не нашлось никого, кто бы заглянул в словарь?
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