Идиотские предложения от депутатов Госдумы

Депутаты регулярно выступают с различными предложениями. Только они не помогают народу, жизнь которого чиновники должны делать лучше, а только вредят. Мы собрали дебильные поправки в существующее законодательство, которые пытаются протолкнуть власть имущие и живущие на налоги населения.

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1. Ей бы самой диета не помешала 0 Источник:

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11. Зоозащитники не угодили 0 Источник:

12. Как бы такси еще дороже не стало от такого регулирования 0 Источник: