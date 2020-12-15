Идиотские предложения от депутатов Госдумы

Депутаты регулярно выступают с различными предложениями. Только они не помогают народу, жизнь которого чиновники должны делать лучше, а только вредят. Мы собрали дебильные поправки в существующее законодательство, которые пытаются протолкнуть власть имущие и живущие на налоги населения.
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А какие бредовые предложения еще выносили чиновники?
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Половина заголовков - искажение смысла того, над чем они написаны.
Жена работает в школе, говорит половина оплаченных государственных завтраков идет в помойку. Нынешние деточки такое не едят. Зато учителям хорошо: если класс поел и ушел, а стоят нетронутые порции - сами едят.
Почитал, в основном народу запретить, чиновникам больше благ и защиты. А по телевизору всё показывают шоу, что Россия социальное государство, вот вот рывок в светлое будущее. На деле даже не будущее светлое, а настоящее, просто не у народа, а тех кто с картинок.
Согласен полностью.
А, про Гринпис правильно, и не нежелательной, а террористической надо признать эту шарашку.