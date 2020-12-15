FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3811 постов • 696 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Идиотские предложения от депутатов Госдумы

Идиотские предложения от депутатов Госдумы (15 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   дебильные предложения от депутатов   депутат   депутат предложил   новости   чиновник   юмор   
4850
15
Депутаты регулярно выступают с различными предложениями. Только они не помогают народу, жизнь которого чиновники должны делать лучше, а только вредят. Мы собрали дебильные поправки в существующее законодательство, которые пытаются протолкнуть власть имущие и живущие на налоги населения.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: госдума   дебильные предложения от депутатов   депутат   депутат предложил   новости   чиновник   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
ну с 7 я отчасти согласен, формулировка не верная, но в этом есть доля истины. есть у меня парочка знакомых, которые работают в черную, их главный лозунг "я ничего государству не должен, оно мне ничего не дало", но как чего случается то и полицию вспоминают, и поликлиники и все бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−113
im240 11 секунд назад
похоже у нас чиновников подбирают исключительно по физическому уродству
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Олег 19 секунд назад
особенно тарифы такси. Сейчас такси и без того дешевле трамвая. Агрегаторы выкручивают руки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Hairy. 4 минуты назад
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
молотый Либентроп 6 минут назад
10, 11, 13, 14 - вполне здравые мысли.
Половина заголовков - искажение смысла того, над чем они написаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 13 минут назад
Аргументация идиотская, а предложение верное.
Жена работает в школе, говорит половина оплаченных государственных завтраков идет в помойку. Нынешние деточки такое не едят. Зато учителям хорошо: если класс поел и ушел, а стоят нетронутые порции - сами едят.
Аргументация идиотская, а предложение верное. Жена работает в школе, говорит половина оплаченных государственных завтраков идет в помойку. Нынешние деточки такое не едят. Зато учителям хорошо: если класс поел и ушел, а стоят нетронутые порции - сами едят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
Почтальон Стечкин 14 минут назад
Когда же ....депутатов отменят?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
banzai7 14 минут назад
"Слуги народа"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Джонни Кейдж 16 минут назад
#6 - на святое замахнулись, сволочи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 20 минут назад
Спасибо! Ещё раз убедился,что адекватные люди среди депутатов не водятся,а если и попадают туда,каким то чудом,то среда отторгает их как чужеродные тела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гуляка LEPA 12 минут назад
Почему? 8, 11, 13 - вполне здравые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Гуляка 4 минуты назад
Ну это с вашей точки зрения. Теперь,на вашем примере, я знаю кто за них голосует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
D Men 24 минуты назад
и лица все такие отощавшие. ска
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Chaim Kushnir Полчаса назад
на просторах Ютуба болтается видео с обсуждением того самого, в свое время повергшего просто в шок, наказания за нарушение Водного кодекса (200 м.на машине до воды и т.п.). Что там несла одна депутатка, это ж просто уму непостижимо- с ее мозгом да окорочками торговать - и все были бы счастливы. Но нет, она - депутат, и это моральное ничтожество участвует в обсуждении законопроектов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь Полчаса назад
среди идиотских инициатив присутствуют вполне нормальные, например срок за клевету и признание грипис нежелательной организацией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
477
Роман 52 минуты назад
предлагаю наказание, за невыполнение предвыборных обещаний - распилить на органы обещалкина и его партию вместе с его семьей до 3 колена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 59 минут назад
Т. Е. Считать жителей Курил японцами нормально, а жителей Аляски русскими нет? Или "это другое"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид Кубарев Час назад
2050 год Закончилось население россии. Депутаты: блин, а у нас еще столько хороших идей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов Час назад
Во как! Значит, отвечать за базар в интернете, пардон, за клевету, это идиотизм? Ну, нет, господа, это не идиотизм. Это ответственность за свои слова. Что? Ссыкотно стало? На воре шапка горит. Слишком много развелось "свободномыслящих" которым походя обгадить любого человека или организацию, не боясь ответственности, привычное дело. Назвал метеорит ракетой, обвинил в этом армию - докажи, а если не смог - ответь по закону. А то, блин, умные все - "Я так вижу!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak Борис Карабанов 53 минуты назад
Не нужно путать тёплое и мягкое. Назвать депутата-автора идиотского предложения идиотом - константация факта. Назвать метеорит ракетой - болезнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Максим Час назад
Давно стало понятно, что депутат существо в принципе ненужное, способное лишь на поглощение материальных благ.
Почитал, в основном народу запретить, чиновникам больше благ и защиты. А по телевизору всё показывают шоу, что Россия социальное государство, вот вот рывок в светлое будущее. На деле даже не будущее светлое, а настоящее, просто не у народа, а тех кто с картинок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
С чего ради это предложение назвали идиотским?
Согласен полностью.

С чего ради это предложение назвали идиотским? Согласен полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
r.a.t. 2 часа назад
Хочется собрать всех этих паразитов, посадить на один огромный корабль и....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
AIRON_FIRST r.a.t. 43 минуты назад
Выплывут, без контрольного отпускать нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 2 часа назад
Кто-то же таких выбирает, ну ладно допустим списком прошла, но неужели единоросы сами не видят, что вот такое мурло просто в конец портит отношение к их партии.

А, про Гринпис правильно, и не нежелательной, а террористической надо признать эту шарашку.
Кто-то же таких выбирает, ну ладно допустим списком прошла, но неужели единоросы сами не видят, что вот такое мурло просто в конец портит отношение к их партии. А, про Гринпис правильно, и не нежелательной, а террористической надо признать эту шарашку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска 13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч 13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463347



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто
4
114
История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
32
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
7
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
2
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#подборка#авария#автомобили#новости#автомир#забавно#милота
#интересно#факты#интересное#россия#смешные#картинки#позитив#авто авария#искусство#настроение
#прикол#история#прикольные#сша#на различный вкус#люди#разное#дтп#комментарии#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться