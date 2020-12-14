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Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 3

Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 3 (17 фото)

Автор:
14 декабря 2020 16:52
Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
2149
17

Советские актеры, певцы и музыканты часто делятся такими фотографиями в своих аккаунтах с подписчиками. Кто-то выставляет фото себя маленьким с родителями, а кто-то друзей и знакомых. Сегодня мы приготовили для вас серию публикаций с подборками таких редких, но при этом интересных фотографий из семейных архивов советских знаменитостей.

Первая часть здесь: Часть 1, Часть 2

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Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
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21k
Vazari 4 часа назад
Эльза Леждей с сыном Алешей. Прочитал, как Эльза Элджей.Долго думал)
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Мне показалось или отец Владимира Конкина похож на Николая Фоменко?
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