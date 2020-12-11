Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 2

Советские актеры, певцы и музыканты часто делятся такими фотографиями в своих аккаунтах с подписчиками. Кто-то выставляет фото себя маленьким с родителями, а кто-то друзей и знакомых. Сегодня мы приготовили для вас серию публикаций с подборками таких редких, но при этом интересных фотографий из семейных архивов советских знаменитостей.

Первая часть здесь: Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1