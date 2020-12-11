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Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 2

Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 2 (18 фото)

Автор:
11 декабря 2020 16:26
Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
2278
18

Советские актеры, певцы и музыканты часто делятся такими фотографиями в своих аккаунтах с подписчиками. Кто-то выставляет фото себя маленьким с родителями, а кто-то друзей и знакомых. Сегодня мы приготовили для вас серию публикаций с подборками таких редких, но при этом интересных фотографий из семейных архивов советских знаменитостей.
Первая часть здесь: Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1

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Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
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Александр 2 часа назад
Евгений Примаков с мамой Анной Яковлевной.
Евгений Примаков с мамой Анной Яковлевной.
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34k
Элек Мек Полчаса назад
Внучка.
Внучка.
Внучка.
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4k
Александр Час назад
Валентин Смирнитский с папой Георгием Ивановичем.
Валентин Смирнитский с папой Георгием Ивановичем.
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4k
Александр 2 часа назад
Спартак Мишулин с мамой Анной Васильевной.
Спартак Мишулин с мамой Анной Васильевной.
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4k
Александр 2 часа назад
Эльдар Рязанов с мамой Софьей Михайловной
Эльдар Рязанов с мамой Софьей Михайловной
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4k
Александр 2 часа назад
Татьяна Пельтцер с папой, Иоганном Робертовичем (Иваном Романовичем) Пельтцер.



Татьяна Пельтцер с папой, Иоганном Робертовичем (Иваном Романовичем) Пельтцер.
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4k
Александр 2 часа назад
Гарик Сукачев с папой Иваном Федоровичем.
Гарик Сукачев с папой Иваном Федоровичем.
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4k
Александр 2 часа назад
Вальтер Запашный с сыновьями Аскольдом и Эдгардом.
Вальтер Запашный с сыновьями Аскольдом и Эдгардом.
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4k
Александр 2 часа назад
Валентина Толкунова с папой Василием Андреевичем, мамой Евгенией Николаевной и братом Сережей. Начало 1950-х.
Валентина Толкунова с папой Василием Андреевичем, мамой Евгенией Николаевной и братом Сережей. Начало 1950-х.
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4k
Александр 2 часа назад
Юрий Антонов с папой Михаилом Васильевичем.

Юрий Антонов с папой Михаилом Васильевичем.
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4k
Александр 2 часа назад
Людмила Гурченко с папой, Марком Гавриловичем, 1936 год.
Людмила Гурченко с папой, Марком Гавриловичем, 1936 год.
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48k
smakido 3 часа назад
Действительно, почти все фото наших любимых актёров вижу впервые. Спасибо, снимки очень тёплые и душевные!
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32k
kalinser 3 часа назад
Елена Яковлевна Лебенбаум (Воробей) с мамой Ниной Львовной.

Елена Яковлевна Лебенбаум (Воробей) с мамой Ниной Львовной.
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