Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 2

Советские актеры, певцы и музыканты часто делятся такими фотографиями в своих аккаунтах с подписчиками. Кто-то выставляет фото себя маленьким с родителями, а кто-то друзей и знакомых. Сегодня мы приготовили для вас серию публикаций с подборками таких редких, но при этом интересных фотографий из семейных архивов советских знаменитостей.
Первая часть здесь: Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1
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Метки: актеры домашние архивы ретро
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