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Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1

Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1 (19 фото)

Автор:
09 декабря 2020 19:56
Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
2671
19

Советские актеры, певцы и музыканты часто делятся такими фотографиями в своих аккаунтах с подписчиками. Кто-то выставляет фото себя маленьким с родителями, а кто-то друзей и знакомых.

Сегодня мы приготовили для вас серию публикаций с подборками таких редких, но при этом интересных фотографий из семейных архивов советских знаменитостей.

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Метки: актеры   домашние архивы   ретро   
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3k
magic32 2 часа назад
"Жанна Фриске (Копылова)" - С каких пор это звезда СССР?
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2k
Tano 46 минут назад
Ох, покойничков то сколько уже...
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Дети все хорошие.
Ну а дальше, уж, что выросло, то выросло...
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