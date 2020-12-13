Как «Джентльмены удачи» поссорили друзей

Александр Иванович Серый





Этот казус возник потому что на премьере показа фильма в Доме Кино Александр Серый не присутствовал — он лежал в больнице и картину представлял Данелия.

Данелия и Виктория Токарева были авторами этого сценария.

Данелия и Серый вместе учились на Высших режиссерских курсах, где и стали друзьями. Но Серый попал в неприятную ситуацию — приревновал свою девушку (в будущем жену) к одному архитектору. Посчитав, что между ними существуют близкие отношения, он ударил его молотком по голове в результате чего художник стал калекой на всю жизнь, а Александра посадили в тюрьму на 8 лет. Через 4 года он вышел на свободу, и продолжил работать на «Мосфильме» участвуя в съёмках фильмов, но не главным режиссером. Данелия решил помочь друга и предложил этот сценарий. Александр Иванович добавил в сценарий сюжеты тюремной жизни и жаргонные диалоги, о которых он знал не понаслышке.

Фильм снимали в Москве и Самарканде.