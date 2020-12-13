Как «Джентльмены удачи» поссорили друзей

13 декабря 1971 года вышел фильм «Джентльмены удачи».
Комедия замечательная, здесь ни прибавить ни убавить. Все считали режиссером картины Георгия Данелия, а на самом деле режиссером этого шедевра является Александр Серый.
Александр Иванович Серый
Этот казус возник потому что на премьере показа фильма в Доме Кино Александр Серый не присутствовал — он лежал в больнице и картину представлял Данелия.
Данелия и Виктория Токарева были авторами этого сценария.
Данелия и Серый вместе учились на Высших режиссерских курсах, где и стали друзьями. Но Серый попал в неприятную ситуацию — приревновал свою девушку (в будущем жену) к одному архитектору. Посчитав, что между ними существуют близкие отношения, он ударил его молотком по голове в результате чего художник стал калекой на всю жизнь, а Александра посадили в тюрьму на 8 лет. Через 4 года он вышел на свободу, и продолжил работать на «Мосфильме» участвуя в съёмках фильмов, но не главным режиссером. Данелия решил помочь друга и предложил этот сценарий. Александр Иванович добавил в сценарий сюжеты тюремной жизни и жаргонные диалоги, о которых он знал не понаслышке.
Фильм снимали в Москве и Самарканде.
Фото на память с работниками колонии в Самарканде
В дальнейшем это изобилие жаргонных выражения (привнесенных режиссёром) стопорили продвижению фильма в прокат. Госкино не шло ни на какие уступки и решили показать фильм главному милиционеру страны. Щелоков хохотал до упаду, а в конце беседы министр МВД пообещал, ради продвижения картины, показать её Леониду Ильичу. Уверяя, что Брежневу фильм обязательно понравится. Всё в точности так и произошло. Леонид Ильич после просмотра заявил, что такие жаргонные словечки знает любой школьник. И фильм пустили в прокат. Посмотрело его более 80 миллионов зрителей. Успех просто ошеломляющий...
Что произошло между товарищами — фурор фильма повлиял, большой тираж или что-то другое, но Данелия пришёл в другу и заявил: «Всё Шурик, больше мы тебе денег не дадим, с тебя и Славы хватит»
Так Александр Иванович остался без денег и без друга.
После Серый снял ещё две комедии: «Ты — мне, я - тебе» и «Берегите мужчин» , но они не были так зажигательны и смешны как того ожидается от комедий.
Александр Иванович болел лейкемией. Умер 16 октября 1987 года, не дожив до 60 лет...
Но фильм «Джентльмены удачи» удался на славу.
Источник:
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