Как производители преднамеренно ограничивают срок службы аппаратуры

План сработал и продажи лампочек возросли по всему миру, принося хороший доход членам картеля. Сговор раскрылся только в 1942 году и картель разогнали.

Судя по сроку службы нынешних лампочек, этот картель не только действует, но и еще снизил срок службы лампочек-уж больно быстро они сгорают вне зависимости от производителя.

К каким же уловкам прибегают нынешние производители?

Развитие технологий производства пластиковых деталей позволяет получить пластик с запланированным изменением свойств. Например потери пластичности через пару лет-хрупкий пластик очень хорошо рассыпается под нагрузкой. Цена шестеренки копейки, но прибором уже не воспользуешься.