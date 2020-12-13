Как производители преднамеренно ограничивают срок службы аппаратуры

Мы уже и не замечаем, что вынуждены часто покупать новую бытовую электронику, хотя и "старой" то всего два-три года. Дабы покупатель не возмущался, придуманы умные оправдания покупки нового: "ремонт не целесообразен", "модель снята с производства ", "морально устарел", "не поддерживает новых технологий" и еще множество "грамотных" отговорок.
Самый заветная мечта производителя: прибор ломается на следующий день после завершения срока гарантии и покупатель с радостной улыбкой бежит покупать новый прибор того же производителя.
Это закон нынешнего дикого капитализма и никуда от этого не деться.
Первый доказанный факт сговора производителей - это картель "Фобос" 1924 года. Его организовали крупнейшие компании Osram, Philips, General Electric собрав всех ведущих производителей лампочек. Картель обязал всех производителей снизить срок службы лампочки с 2,5 тысяч часов до 1 тысячи часов. За нарушение сговора -крупные штрафы в пользу членов картеля.
План сработал и продажи лампочек возросли по всему миру, принося хороший доход членам картеля. Сговор раскрылся только в 1942 году и картель разогнали.
Судя по сроку службы нынешних лампочек, этот картель не только действует, но и еще снизил срок службы лампочек-уж больно быстро они сгорают вне зависимости от производителя.
К каким же уловкам прибегают нынешние производители?
Развитие технологий производства пластиковых деталей позволяет получить пластик с запланированным изменением свойств. Например потери пластичности через пару лет-хрупкий пластик очень хорошо рассыпается под нагрузкой. Цена шестеренки копейки, но прибором уже не воспользуешься.
Хорошим подспорьем стало для производителей появление литий-ионных (полимерных) аккумуляторов. Их можно изготавливать под конкретный размер устройства, соответственно замена возможна только на фирменный. Через 3-4 года аккумуляторы этого типа перестают производить и Вы вынуждены покупать новое устройство.
Следующий способ заставить Вас раскошелиться на покупку нового устройства, это обновление программного обеспеченья. После очередного обновления у Вас устройство начинает тормозить и ругаться что не хватает ресурсов, или же перестают запускаться приложения типа WhatsApp, Viber или другие.
Вы вынуждены покупать новый телефон, хотя и старый вполне устраивал.
Все цветные телевизоры с годами теряют яркость изображения, а некоторые марки любят это делать очень ускоренно. Через 2-3 года уже будет заметна ухудшения качества изображения. В мастерской только разведут руками: "покупайте новый".
Вы даже можете купить, назло этому производителю, телевизор другой марки, но нет никакой гарантии, что обе марки принадлежат одному владельцу и собираются на одном заводе.
Практически такая же история с выгоранием светодиодов подсветки, но их хоть относительно быстро можно отремонтировать.
Я практически до этого года не верил в существование так называемых таймеров-это когда электронные приборы выходят из строя по заранее заданной программе. В этом году столкнулся сам. Для освещения цеха завода были закуплены мощные светодиодные светильники. Типа таких:
Хоть и дорого, но светят отлично и 3 года гарантии, с клятвенным обещанием безусловной замены на новый, в случай выхода из строя. Светильники честно отработали 3,5 года и начали по одному выходить из строя. Из 10 светильников 6 перестали работать.
Гарантия кончилась, бухгалтерия списала... казалось бы что тут горевать то: выбросили и купили новые. Однако ребятам стало интересно-что же там вышло из строя. Не без заморочек добрались до электронной платы и нашли виновного: вышла из строя вот такая микросхема:
Проверили остальные 5 неисправных светильников-везде одна и та же причина. Цена этой микросхеме 15-20 рублей в базарный день. Купили в ларьке 10 штук и отремонтированные светильники вернулись на место. Посмотрим сколько проработают замененные микросхемы. Хорошо еще неисправная микросхема была типовой и очень распространенной, а если бы производитель использовал бескорпусную микросхему:
Тут можно спокойно выбрасывать всю плату.
Еще нам повезло, что у нас не оказалась авторизированного сервис партнера. Ремонт у них стоил бы точно не одну тысячу.
Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения , нынешние производители знают намного больше способов.
Источник:
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Я уже лет 8 жду когда мой телевизор ёкнется. Хочу новый, а жена говорит, что этот пока норм...
До этого все пока работает нормально.
Стиралка Занусси с 2000 г. СВЧ, с 2000 года самсунг, лачетти 2008 года, монитор Л-джи, с 2005 года. Телик филлипс с 2010 года и так еще что то, до сих пор живое. Даже электробритва аккумуляторная браун с 2005 года жива... и батарейки живые! Правда емкости хватает на 2-3 сеанса, но тем не менее!
А вот новые вещи, да, новый пылесос тот же лджи - 3 года и мотору хана, после эта же марка тоже 3 года... Новая постригалка филлипс - год и хана аккумам... Утюги филипс азур - 2-3 года... а первый 10 лет отходил.
Качество уже не то...
И апофеоз... Эл бритва советская... Микма ... первая моя сеточная.... до сих пор жива... хотя раз в меся бреюсь ей. Сетка родная. (правда перед бритьем смазываю каждый раз) Ей уже лет 35... во пля...
Ну и, если только причитать, то и будут иметь все кому не лень.
Читайте сайты отзывов, сравнивайте, ибо есть отзывы проплаченные, и сами писать не ленитесь.
И хороший повод не хватать в угоду производителям супер-пупер-мега-новое, чтоб все обзавидовались, а более проверенное
У нас стиралка Zanussi, с механическими переключателями/кнопками режимов и температуры, с одной светодиодной лампочкой. Купили в марте 2002 года, пашет до сих пор.
Может что в проге заложено,тут я не силён.(
Ржавеет корпус-это случается.Но это не критично и лечится.
итого: полгода спустя начала жестко глючить машинка у тещи, такой-же серии, купленная на 2 года позже...