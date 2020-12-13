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Как производители преднамеренно ограничивают срок службы аппаратуры

Как производители преднамеренно ограничивают срок службы аппаратуры (11 фото)

Автор:
13 декабря 2020 20:54
Метки: интересно   техника   электроника   
2583
11

Мы уже и не замечаем, что вынуждены часто покупать новую бытовую электронику, хотя и "старой" то всего два-три года. Дабы покупатель не возмущался, придуманы умные оправдания покупки нового: "ремонт не целесообразен", "модель снята с производства ", "морально устарел", "не поддерживает новых технологий" и еще множество "грамотных" отговорок.

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Метки: интересно   техника   электроника   
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7k
Alex Djeff Час назад
"Все цветные телевизоры с годами теряют яркость изображения, а некоторые марки любят это делать очень ускоренно. Через 2-3 года уже будет заметна ухудшения качества изображения. В мастерской только разведут руками: "покупайте новый"."
Я уже лет 8 жду когда мой телевизор ёкнется. Хочу новый, а жена говорит, что этот пока норм...
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2k
Чиуауа 5 минут назад
Сразу видно автор знать не знает что такое производство и конкуренция, то есть базовых законов рынка. Товар должен быть максимально конкурентоспособен, то есть функционален, притягателен и при этом максимально дешев, иначе его много не продать, то есть не заработать на нём. так вот что бы товар удешевить, большинство производителей, особенно небрендовых используют максимально дешёвые материалы и компоненты, которые естественно и служат гораздо меньше... так что не надо выдумывать теорий заговора там, где их быть не может, есть спрос на дешёвые товары, получите их, но будьте готовы что быстро их выбросите!
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3k
au3 Полчаса назад
Ремонтопригодность, т.е. насколько просто ремонтируется изделие, изготовителю не выгодно. Не доступны специально спроектированные специфические детали, конструкция такая, что для замены надо разобрать все изделие, еще лучше если для этого требуются специфические приспособлния.
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5k
citrus1 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Alf 38 минут назад
У знакомого стиралка накрылась, как только закончилась гарантия и что самое интересное привёз в мастерскую, а там говорят: ремонту не подлежит, можете выкидывать, или на запчасти. Я не доверяю никаким зарубежным. После того, как сломалась очередная купил белорусскую. Эта понадёжнее будет и марка известная. Гарантия давно закончилась, а работает отлично. А с телевизорами пока везёт, не ломаются. Кстати газовую плитку тоже взял белорусскую она тоже получше импортных. Ноутбук накрылся после 8 лет интенсивной работы.
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1k
denis karablev Alf Полчаса назад
Добры дзень зямляк..
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20k
Юрьевич Alf 21 минуту назад
Ноут тоже белорусский?
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2k
Allmaster 55 минут назад
По недоказанным данным, этот сговор с 2012 примерное года.
До этого все пока работает нормально.
Стиралка Занусси с 2000 г. СВЧ, с 2000 года самсунг, лачетти 2008 года, монитор Л-джи, с 2005 года. Телик филлипс с 2010 года и так еще что то, до сих пор живое. Даже электробритва аккумуляторная браун с 2005 года жива... и батарейки живые! Правда емкости хватает на 2-3 сеанса, но тем не менее!
А вот новые вещи, да, новый пылесос тот же лджи - 3 года и мотору хана, после эта же марка тоже 3 года... Новая постригалка филлипс - год и хана аккумам... Утюги филипс азур - 2-3 года... а первый 10 лет отходил.
Качество уже не то...
И апофеоз... Эл бритва советская... Микма ... первая моя сеточная.... до сих пор жива... хотя раз в меся бреюсь ей. Сетка родная. (правда перед бритьем смазываю каждый раз) Ей уже лет 35... во пля...
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33k
AE Allmaster 50 минут назад
чей сговор?
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8k
Васильевна 57 минут назад
Да я то и не против. Если бы всё это стоило раза в 4 дешевле.
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44k
noName Час назад
С 90-х годов в авто, в систему охлаждения, начали внедрять пластиковые детали из полиамида.В целом ничего плохого,но этот пластик со временем становится очень хрупким.Шанс, по неопытности, ковыряясь под капотом задеть и сломать какой нибудь отвод от термостата или от радиатора, почти 100%.
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16k
бат св Час назад
Машинка стирает уже 9 лет, ТВ показывает что то на кухне лет пять,компьютер сын апгрейдит раз в три года. Кстати,пластиковые шестеренки крафтят на 3Д принтерах в каждом городе. Есть упоротые,которые заменяют мозги бытовой техники на ардуино. голь на выдумки хитра
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−9
LoginNaFishkah Час назад
Всё весьма избирательно.
Ну и, если только причитать, то и будут иметь все кому не лень.
Читайте сайты отзывов, сравнивайте, ибо есть отзывы проплаченные, и сами писать не ленитесь.
И хороший повод не хватать в угоду производителям супер-пупер-мега-новое, чтоб все обзавидовались, а более проверенное
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56k
Опиум для народа Час назад
Сколько замечал за стиральные машинки-автомат-то у них начинают глючить мозги. Причем с механикой всё норм. Насосы-подшипники-движки и т.д. могли бы еще послужить. Из движков от них уже три гриндера ленточных забахал,один сверлильный станок,одну машинку переделал на ручное управление(запариваешься переключать,но стирать можно))) под спецовку. И еще пару движков валяется про запас. Еще один у матери на подходе.)
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4k
КремлеКот Опиум для народа Час назад
"Сколько замечал за стиральные машинки-автомат-то у них начинают глючить мозги. Причем с механикой всё норм"
У нас стиралка Zanussi, с механическими переключателями/кнопками режимов и температуры, с одной светодиодной лампочкой. Купили в марте 2002 года, пашет до сих пор.
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56k
Опиум для народа Izrin Maria 57 минут назад
У меня проработала лет 10. В прошлом году слетели мозги. Тут уж руки не при чем. Взял новую. У других тоже не течет,не ломается(один раз знакомому подшипники менял).А вот мозги слетают у многих лет через 8-10.
Может что в проге заложено,тут я не силён.(
Ржавеет корпус-это случается.Но это не критично и лечится.
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56k
Опиум для народа КремлеКот 53 минуты назад
А при чем тут механические переключатели? Управляющая плата-то всё равно есть.Она и слетает.К примеру-забывает отжать или слить воду.
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666
Konstantine Опиум для народа 46 минут назад
тоже проработала 8 лет, начала глючить по мозгам - недостирывала и перегружалась, следующий цикл нормально. как человек с руками - полез, визуально нашел 2 потекших кондера, поменял. помогло ненадолго. помучавшись год, полец, поменял еще пару. вроде попустило... еще через 3 года жестко стала глючить - цикл перегружался 5 раз и не помогало. переменял все кондеры, не помогло. порыскал по интернетам - стоимость платы и прошивки (с 10-значным кодом) плюс работа (т.к. нет опыта) = полстоимости такой новой машинки. учитывая другой износ: ржавый корпус и отломанный фиксатор останова в нужном месте, да и жена захотела с сушкой - я сдался и купил новую.
итого: полгода спустя начала жестко глючить машинка у тещи, такой-же серии, купленная на 2 года позже...
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4k
КремлеКот Опиум для народа 21 минуту назад
Ну может я не так выразился, но мастер, который нам устанавливал эту стиралку, сказал, что правильно, что купили с механическим управлением. В машинах с электронным управлением поломка этого модуля ставит на ней крест, а механика и надёжнее и легче ремонтируется.
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12k
Ligov Час назад
Не производитель ограничивает срок службы аппаратуры, а технический прогресс! Лет пять, семь назад те же телевизоры покупали с HD, а теперь на меньше чем 4K никто в магазине и не посмотрит...)
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642
Андрей Ligov Час назад
Да ладно. Мне и на FHD нормально смотреть киношки.
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12k
Ligov Андрей Полчаса назад
Да я тоже особо не парюсь с фулкой. Однако посмотрел не в магазине рекламный ролик, а у знакомого 4К и понял, если не в следующем году, так через год, тв нужно будет менять. Тем более на IPTV число каналов с 4К стремительно растет...
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1k
Олег Ligov 16 минут назад
Технический прогресс это да, но например стиралка или мясорубка или бойлер вряд-ли вы захотите менять потому что новые модели умеют больше.
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7k
Cornho Ligov 7 минут назад
А что такое 4к?
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